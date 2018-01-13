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20 فكرة للجدران الحجرية في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
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الطوب والجدران الحجرية من اللنسات الرائعة التي يمكنك أن تضيفها في أي تصميم وتخلق لك لمسة جمالية خاصة لا مثيل لها من الجمال، فكان في قديم الأزل يستخدم الطوب كلمسة رئيسية في تغطية المنازل الريفية و المباني الصناعية، ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة، فمؤخراً أصبح يعتبر الطوب واحد من العناصر الزخرفية الحقيقية الرائعة، التي تستطيع أن تخلق تأثير كبير لجميع أنواع المنازل ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم 20 فكرة للجدران الحجرية في منزلك

1- تصميم دافئ ومثالي لجدار التليفزيون مصمم من الطوب الحجري.

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações غرفة المعيشة
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações

2- في غرفة النوم تصميم راقي ومميز لجدار مميز من الطوب خلف السرير

E.E. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة نوم
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

3- جدار حجري بلمسة دافئة ومميزة ساعدت في تحويل المنزل إلى بيئة راقية ومميزة.

Master Bedroom TG Studio حمام
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

5- في غرفة المعيشة حاءت لمسة هذا الجدار لتضيف ما يكفي من الرقي والأناقة على غرفة المعيشة.

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

6- وفي المطبخ كان هذا التصميم مميز وراقي بشكل كبير لجدار من الطوب الحراري.

Falkirk St, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd مطبخ
MDSX Contractors Ltd

Falkirk St

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

7- لمسة رائعة في هذة الغرفة من الجدار الطوب الحجري لتضيف على النمط الاستعماري للغرفة جمال ورقي خاص.

Boston Light Grey Console Table and TV Unit The Cotswold Company غرفة المعيشة
The Cotswold Company

Boston Light Grey Console Table and TV Unit

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

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8- تأثير رائع ومميز لجدار من الطوب الحجري مع ملحقات أخرى في تصميم هذا المطبخ.

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

The Great Lodge | Large Grey Painted Kitchen with Exposed Brickwork

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

9- وفي غرفة شبابية غير تقليدية أضاف تصميم هذا الجدار ما يكفي من الأناقة والرقي على الغرفة.

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat غرفة الاطفال
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

10- ومع الخشب لعب الطوب دوراً رائعاً في خلق الجمال والدفئ دخل هذا التصميم جنباً إلى جنب مع الخشب.

Home Staging Projekt bewohntes Landhaus bei Pinneberg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging غرفة المعيشة
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

11- في تصميم غير تقليدي بالمرة للمطبخ خلقت الجدران الحجرية تباين واضح كما نرى في ظلال الغرفة.

Квартира-студия в стиле лофт в центре Москвы, Aiya Design Aiya Design مطبخ
Aiya Design

Aiya Design
Aiya Design
Aiya Design

12- تصميم رائع ومميز في مطبخ أحتوي على جدار رائع من الطوب للمسة مفعمة بالدفئ.

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

13- أناقة وجاذبية مفرطة في تصميم مثالي لمطبخ باللون الأبيض الحيادي وجدار رائع من الطوب الحجري بلونه الأبيض.

White matt kitchen​ design LWK London Kitchens مطبخ
LWK London Kitchens

White matt kitchen​ design

LWK London Kitchens
LWK London Kitchens
LWK London Kitchens

14- وفي لمسة كلاسيكية رائعة خلق الطوب الأبيض أطلالة مميزة في تصميم هذا الحمام الكلاسيكي بدلاً من السيراميك.

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify حمام
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

15- لا يمكننا أن ننكر هذة اللمسة الدفئة المفعمة بالجمال في غرفة المعيشة تلك.

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

16- جدار من الطوب رائع وأنيق مع بعض الرسوم التوضيحية المبهجة

Fotobehang BN Design Studio, BN International BN International غرفة نوم
BN International

BN International
BN International
BN International

17- يساعدك هذا الجدار من الطوب على خلق بيئة حديثة تبدو أكثر دفئا

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. غرفة المعيشة
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

18-تأثير مميز لجدار من الطوب، ليضيف لمسة إسكندنافية رائعة

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

19- جدار الطوب مثالي لخلق تأثير حتى في اعلى الجدار

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen مطبخ
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

20-ماذا تقول عن هذا الجدار الرائع؟ ما أجمله!!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

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