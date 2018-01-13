الطوب والجدران الحجرية من اللنسات الرائعة التي يمكنك أن تضيفها في أي تصميم وتخلق لك لمسة جمالية خاصة لا مثيل لها من الجمال، فكان في قديم الأزل يستخدم الطوب كلمسة رئيسية في تغطية المنازل الريفية و المباني الصناعية، ولكن ما أشبه الليلة بالبارحة، فمؤخراً أصبح يعتبر الطوب واحد من العناصر الزخرفية الحقيقية الرائعة، التي تستطيع أن تخلق تأثير كبير لجميع أنواع المنازل ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم 20 فكرة للجدران الحجرية في منزلك