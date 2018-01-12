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أفكار ستخلصك من عبئ غرف المعيشة الصغيرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Residencia MR , Interiorisarte Interiorisarte غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة من الغرف الرئيسية والمهمة في منزل، ولكن في بعض الأحيان تكون مساحة الغرفة محدودة بعض الشئ مما يسبب عبئ أو أعتقاد خاطئ أن مساحات الغرفة الصغيرة ستخنق المنزل لديك وتؤيدك في أختيار الأثاث والديكورات، ولكن دعني أخبرك أن هذا الأعتقاد هو أعتقاد خاطئ تماماً فأحياناً وبلمسات فنية وديكورية بسيطة تستطيع أن تجصل على غرفة معيشة صغيرة غاية في الأناقة وهو ما سنطرحه اليوم في هوميفاي من خلال هذا المقال سنقدم لك بعض الأفكار التي  ستخلصك من عبئ غرف المعيشة الصغيرة.

1- اسثمر في الأسقف والجدران وأخلق لمسات مبتكرة ومختلفة لتعطي السفغ مساحة واسعة وبالتالي تنعكس على الغرفة وتصميمها.

Residencia MR , Interiorisarte Interiorisarte غرفة المعيشة
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

2- استعن بالألوان التي تستطيع أن تضيف على الفراغ أتساع وراحة وتضيف على الغرفة جاذبية.

Oturma Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة المعيشة
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

3- النمط التبسيطي من الأنماط التي يتجه إليها الخراء للحد من مشكلة المساحات في غرف المعيشة الصغيرة.

Obra Altolaguirre - Diseño Integral depto. 3 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

4- ركز على وحدات الإضاءة المشرقة فللإضاءة دور كبير في الحد من المساحات الصغيرة في الغرفة.

Oturma odası, Dmd Design Dmd Design غرفة المعيشة
Dmd Design

Dmd Design
Dmd Design
Dmd Design

5- لا بأس من لمسات الألوان المحايدة للحد من المساحات الصغيرة في غرفة المعيشة، فأجعل باليتة الألوان المحايدة تغمر الغرفة بشكل كبير.

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

6- الذوق الراقي والبسيط هو الحل الأمثل للحصول على تصميم بسيط وعملي في غرف المعيشة الصغيرة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

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7- التصميم الآسيوي من التصميمات الرائعة التي تضفي جمالا واضحاً وهو من التصميمات المفضل الاستعانة بها في غرف المعيشة لاصغيرة.

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

8- نموذج لغرفة معيشة صغيرة ولكن أ×تيار تفاصيلها التي تجمع بين العملية والحداثة كان أختياراً ذكياً.

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

9- نموذج لتكامل مبهر في غرفة واحدة جمعت بين كل عناصر التصميم بطريقة أنيقة وراقية.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. غرفة المعيشة
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

10- جدارية واحدة من الطوب صنعت ما يكفي من جمال في تصميم تلك الغرفة كما نرى.

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

11- غرفة صغيرة لكن ملهمة بتفاصيلها المبهجة في مزيج من النغمات الداكنة والفاتحة للون الرمادي الحيادي.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

12- غرفة صغيرة بأشراقة الأبيض وجماله لمزيج من الأناقة والحيادية في التصميم.

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

13- غرفة بطابع ريفي كلاسيكي مميز وأنيق.

Mera Suites Residence Mekan Çekimi, .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık .NESS Reklam ve Fotoğrafçılık غرفة المعيشة
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık
.NESS Reklam ve Fotoğrafçılık

14- دمج الخامات المختلفة في تصميم واحد كان أختيار ذكي وملهم في تصميم تلك الغرفة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

15- غرفة مصممة ببساطة ورقي شديد جمعت بين العديد من العناصر الديكورية المهمة وعناصر الأثاث البسيطة والملهمة.

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten غرفة المعيشة
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

16- غرفة مميزة على النمط الريفي المعاصر، خلقت من المساحات الصغيرة للغرفة جمال خاص.

PROJET COLOMBES, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

17- لمسة لونية واحدة كانت كفيلة لجعل هذة الغرفة تنبض بأناقة ورقي خاص.

Piso modernista en Barcelona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

18- من الحلول الرائعة في المساحات الصغيرة هي اختيار نسب مثالية بين حجم الأثاث ومساحة الغرفة.

CCT 172 Project in Trabzon, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS غرفة المعيشة
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

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