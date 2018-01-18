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5 تصميمات مختلفة للحمامات العصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
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تعتبر الحمامات والديكورات الخاصة بها بصفة عامة من أهم الاماكن الموجودة والضرورية داخل ديكورات المنزل ومن الضروري الاهتمام به لأن اختيار حمامات حديثة وعصرية يعبر عن الذوق العام في ديكورات المنزل بأكمله لذلك يجب ان يكون الحمام مريح، ولأن الحمامات تعد هي الأماكن التي تريح الإنسان فبالتالي يجب أن تتميز الحمامات بالتنظيم والأناقة لأنها تدل علي مظهر وطبيعة الانسان وبالتالي يجب علينا أن نهتم باختيار أرقي ديكورات حمامات لكن التي تتناسب مع أذواقنا وطبيعتنا كما أنه يجب أن نختار تصاميم حمامات التي نشعر داخلها بالراحة والاسترخاء فالكثير يعانون من مشكلة ترتيب الاثاث داخل الحمامات وأيضا يعانون من كيفية التنسيق داخل الحمامات ولذلك دعونا نستخلص معا كيفية التنسيق داخل الحمامات ونستعرض معكم أهم وأحدث الأفكار الخاصة بتصاميم حمامات عصرية لكي تساعدك على الانتقاء منها.

1-تصميم غاية في الفخامة لحمام عصري

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design حمام
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

من النظرة الأولى لهذا التصميم نشعر الروعة والدقة في اختيار كل من التصميم والألوان والقطع الخاصة بالحمام، ويصلح ذلك التصميم للحمامات ذات المساحة الصغيرة، وعلى شكل طولي، ونجد المزج ما بين اللون النبيتي والبيج للجدران والسيراميك يعطي شكل رائع بالإضافة إلى وسائل الديكور وهي اللوحات الجدارية مع وجود وسائل إضاءة صناعية مناسبة ما بين الإضاءة المدفونة وكذلك الظاهرة ولا يخلو التصميم من لمسة الطبيعة عن طريق وجود بعض أنواع الزهور النباتية ذات اللون الأبيض والمشتركة مع اللون الخاص بالسقف.

2-تصميم لحمام عصري على نمط البحر المتوسط

Badkamer & tegels magazine nummer 51, Badkamer & Tegels magazine Badkamer & Tegels magazine حمام
Badkamer &amp; Tegels magazine

Badkamer & Tegels magazine
Badkamer &amp; Tegels magazine
Badkamer & Tegels magazine

يعد هذا التصميم يشبه إلى حد كبير نمط البحر المتوسط حيث وجود البانوراما الزجاجية بطول الحمام والتي تطل على الحدائق والأشجار والمناظر الطبيعية الخلابة ويتحد كل هذا مع التصميم الداخلي للحمام من خلال الألوان المائلة لدرجات البني الفاتح التي تشبه الأشكال الخشبية ويشتمل هذا كل من الأرضيات والجدران وكذلك بعض الوحدات الخاصة بالحمام مع المزج باللون الأبيض من خلال وحدة الاستحمام وكذلك السقف، ونجد عنصر الإضاءة وهيمنة الإضاءة الطبيعية على التصميم من خلال ضوء الشمس مع بعض رموز الإضاءة الصناعية المتدلية من السقف ليمنحنا تصميم مناسب للمساحة الكبيرة للحمامات.

3-تصميم مشرق لحمام عصري

Simple yet beautiful home in Brettenwood, CA Architects CA Architects حمام
CA Architects

CA Architects
CA Architects
CA Architects

يعد هذا التصميم غاية في الإشراق ويرجع ذلك إلى هيمنة اللون الأبيض في كافة أرجاء التصميم من خلال لون النوافذ وكذلك ألوان قطع الحمام ما بين وحدة الاستحمام والحوض وما يقع أسفله من الوحدة الخاصة به، ويشترك اللون الأبيض مع اللون السكري من حيث لون الأرضيات والجدران، وبالنسبة للإضاءة فنجد ضوء الشمس المشرق يشع من النوافذ بالاشتراك مع بعض وسائل الإضاءة الصناعية.

4-تصميم أنيق لحمام عصري

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

يعد هذا التصميم من التصميمات التي تميل إلى الفخامة والأناقة من حيث التقسيم الخاص بالمساحة فتوجد وحدة زجاجية خاصة بالاستحمام وتشترك مع الوحدة الخاصة بالحوض مع وحدة المرآة اللازمة لبعض الأمور مثل الحلاقة وتصفيف الشعر وغيرها، كل هذا يجتمع مع تداخل الألوان ما بين اللون الخشبي والفواتح والتي تظهرها بدرجة كبيرة وسائل الإضاءة المميزة ويصللح ذلك التصميم لحمامات غرف النوم وكذلك الحمامات ذات المساحة الكبيرة.

5-تصميم شديد الاختلاف لحمام عصري

mcp-render حمام خشب
mcp-render

mcp-render
mcp-render
mcp-render

يتميز ذلك التصميم باختلافه عن الأشكال والتصميمات الأخرى للحمامات من حيث ألوانه وأيضا شكل السيراميك واختلاف ألوانه ما بين درجات اللون الرمادي المحايد وكذلك اللون الخشبي مع وجود بعض اللمسات الخاصة من اللون الأبيض حتى لا يخلو التصميم من هذا اللون عن طريق القطع الخاصة بالحمام مع ألوان الدهانات الخاصة بالجدران ويتميز هذا التصميم بالمزج ما بين نوعين الإضاءة وكذلك تناسبته للمساحات الصغيرة.

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