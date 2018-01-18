5 تصميمات مختلفة للحمامات العصرية

تعتبر الحمامات والديكورات الخاصة بها بصفة عامة من أهم الاماكن الموجودة والضرورية داخل ديكورات المنزل ومن الضروري الاهتمام به لأن اختيار حمامات حديثة وعصرية يعبر عن الذوق العام في ديكورات المنزل بأكمله لذلك يجب ان يكون الحمام مريح، ولأن الحمامات تعد هي الأماكن التي تريح الإنسان فبالتالي يجب أن تتميز الحمامات بالتنظيم والأناقة لأنها تدل علي مظهر وطبيعة الانسان وبالتالي يجب علينا أن نهتم باختيار أرقي ديكورات حمامات لكن التي تتناسب مع أذواقنا وطبيعتنا كما أنه يجب أن نختار تصاميم حمامات التي نشعر داخلها بالراحة والاسترخاء فالكثير يعانون من مشكلة ترتيب الاثاث داخل الحمامات وأيضا يعانون من كيفية التنسيق داخل الحمامات ولذلك دعونا نستخلص معا كيفية التنسيق داخل الحمامات ونستعرض معكم أهم وأحدث الأفكار الخاصة بتصاميم حمامات عصرية لكي تساعدك على الانتقاء منها.
من النظرة الأولى لهذا التصميم نشعر الروعة والدقة في اختيار كل من التصميم والألوان والقطع الخاصة بالحمام، ويصلح ذلك التصميم للحمامات ذات المساحة الصغيرة، وعلى شكل طولي، ونجد المزج ما بين اللون النبيتي والبيج للجدران والسيراميك يعطي شكل رائع بالإضافة إلى وسائل الديكور وهي اللوحات الجدارية مع وجود وسائل إضاءة صناعية مناسبة ما بين الإضاءة المدفونة وكذلك الظاهرة ولا يخلو التصميم من لمسة الطبيعة عن طريق وجود بعض أنواع الزهور النباتية ذات اللون الأبيض والمشتركة مع اللون الخاص بالسقف.
يعد هذا التصميم يشبه إلى حد كبير نمط البحر المتوسط حيث وجود البانوراما الزجاجية بطول الحمام والتي تطل على الحدائق والأشجار والمناظر الطبيعية الخلابة ويتحد كل هذا مع التصميم الداخلي للحمام من خلال الألوان المائلة لدرجات البني الفاتح التي تشبه الأشكال الخشبية ويشتمل هذا كل من الأرضيات والجدران وكذلك بعض الوحدات الخاصة بالحمام مع المزج باللون الأبيض من خلال وحدة الاستحمام وكذلك السقف، ونجد عنصر الإضاءة وهيمنة الإضاءة الطبيعية على التصميم من خلال ضوء الشمس مع بعض رموز الإضاءة الصناعية المتدلية من السقف ليمنحنا تصميم مناسب للمساحة الكبيرة للحمامات.
يعد هذا التصميم غاية في الإشراق ويرجع ذلك إلى هيمنة اللون الأبيض في كافة أرجاء التصميم من خلال لون النوافذ وكذلك ألوان قطع الحمام ما بين وحدة الاستحمام والحوض وما يقع أسفله من الوحدة الخاصة به، ويشترك اللون الأبيض مع اللون السكري من حيث لون الأرضيات والجدران، وبالنسبة للإضاءة فنجد ضوء الشمس المشرق يشع من النوافذ بالاشتراك مع بعض وسائل الإضاءة الصناعية.
يعد هذا التصميم من التصميمات التي تميل إلى الفخامة والأناقة من حيث التقسيم الخاص بالمساحة فتوجد وحدة زجاجية خاصة بالاستحمام وتشترك مع الوحدة الخاصة بالحوض مع وحدة المرآة اللازمة لبعض الأمور مثل الحلاقة وتصفيف الشعر وغيرها، كل هذا يجتمع مع تداخل الألوان ما بين اللون الخشبي والفواتح والتي تظهرها بدرجة كبيرة وسائل الإضاءة المميزة ويصللح ذلك التصميم لحمامات غرف النوم وكذلك الحمامات ذات المساحة الكبيرة.
يتميز ذلك التصميم باختلافه عن الأشكال والتصميمات الأخرى للحمامات من حيث ألوانه وأيضا شكل السيراميك واختلاف ألوانه ما بين درجات اللون الرمادي المحايد وكذلك اللون الخشبي مع وجود بعض اللمسات الخاصة من اللون الأبيض حتى لا يخلو التصميم من هذا اللون عن طريق القطع الخاصة بالحمام مع ألوان الدهانات الخاصة بالجدران ويتميز هذا التصميم بالمزج ما بين نوعين الإضاءة وكذلك تناسبته للمساحات الصغيرة.
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