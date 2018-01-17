5 تصميمات مميزة لغرف السفرة الخشبية

مما لا شك فيه أن لغرفة السفرة أهمية كبرى في المنزل فهي الطاولة التي يجتمع عليها أفراد الأسرة بشكل يومي ولذلك لابد من الاهتمام بها إلى حد كبير من حيث المساحة الخاصة بها وكذلك الألوان والقطع الخشبية والاثاث والأرضيات والستائر بالإضافة إلى الإضاءة والوسائل الخاصة بها مع الديكورات ووسائل التزيين وأيضا من حيث تواجد غرفة السفرة ما بين وحدات الاستقبال أو منفردة، ولعل من أهم النصائح التي من الممكن تقديمها هي اختيار الطاولة المناسبة لعدد أفراد الأسرة مع مراعاة فكرة تواجد الزائرين والضيوف ولكل هذه الأمور فإننا نقدم لكم خمسة تصميمات مختلف لغرف سرة خشبية تصلح لمساحات المنازل الكبيرة وكذلك عدد كبير من أفراد الأسرة كل هذا يجتمع مع اللمسة الطبيعية التي تضفي لونا جماليا رائعا.
يعد هذا التصميم مميز عن سائر التصميمات الأخرى فهو يجمع ما بين الرقي في التصميم وكذلك اللمسة الطبيعية حيث الخلفية الخاصة بالحدائق وما بها من أشجار والزرع الأخضر التي يمنح الشعور بالهدوء والراحة النفسية عند تناول الطعام، وبالنسبة لقطع الأثاث فهي عبارة عن طاولة خشبية طويلة جدا صالحة لثمانية أشخاص مع مقاعد مريحة من خامة القطيفة، مع وجود وحدة لوضع الأغراض الزجاجية الخاصة بالسفرة، ونرى في هذا التصميم التباعد التام ما بين الشكل واللون الخاص بقطع الأثاث ولكنه مناسب للشكل العام للتصميم من حيث لون الستائر والجدران وكذلك الأطر الخاصة بالشرفات ومن الأشياء الواضحة إلى حد كبير هي الاشتراك ما بين نوعين الإضاءة حيث تلعب الإضاءة الطبيعية دورا كبيرا وكذلك الصناعية فيما يخص الديكورات.
تلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم بجانب طغيان العنصر الخشبي بشكل واضح على التصميم فنجد الطاولة الخشبية ذات المساحة الكبيرة ويحوطها المقاعد الخشبية من الخوص أيضا وبعض الديكورات من نفس الخامة حتى تضيف التناسق على التصميم مع تداخل اللون الأبيض في التصميم واللون الأزرق، ونجد في هذا التصميم لمحة كلاسيكية تتضح من شكل النجفة ذهبية اللون مع الشكل الخارجي للبوفيه المجاور لطاولة السفرة، ولا يخلو التصميم من اللمسة الطبيعية في وجود بعض أصص الزهور حتى يصبح الجو العام مهيئ لتناول الطعام.
يتمتع هذا التصميم بوجود لمحة كلاسيكية تتضح من المساحة الهائلة للطاولة الخاصة بغرفة السفرة مع شكل النجفة ذات القطع الكريستال، وتظهر اللمحة العصرية في مكان تواجد غرفة السفرة في المواجهة مع المطبخ ووسط وحات الاستقبال، أما بالنسبة للألوان فتسيطر الألوان الفاتحة الهادئة على مختلف ارجاء التصميم لتمنحنا شعورا بالراحة والهدوء وكذلك الإشراق مع وسائل الإضاءة الصناعية والطبيعية.
من النظرة الأولى ونشعر باللمسة الطبيعية في التصميم ويظهر ذلك في المطلات الخاصة به من حيث الحدائق والزرع الذي يشعرنا بالمتعة أثناء تناول الطعام مع وجود داخل أرجاء التصميم كثير من أصص الزرع والورود بالإضافة إلى لون الجدار الأخضر الفاتح، ويشترك تصميم غرفة السفرة مع المطبخ ويسيطر العنصر الخشبي من حيث الطاولة والأرضيات وبعض قطع الأثاث، وتتداخل رموز الإضاءة الصناعية لتعطي شكلا جماليا مع الإضاءة الطبيعية المارة عبر النوافذ.
كلنا على علم ودراية أن النمط الاستوائي يتميز بوجود العنصر الخشبي بشكل كبير وهذا ليس فقط من حيث قطع الأثاث بل يشتمل لكي يضم الأشكال الخشبية المعلقة والمتدلية من السقف، ونرى وجود غرفة السفرة جنبا إلى جنب مع التصميم الخاص بالمطبخ من الممكن أن يطبق عليه الطابع الاستعماري أيضا ونرى في ذلك التصميم تناسق كبير بين كل من الألوان والإضاءة وكذلك الديكورات وملائمة هذا التصميم لأكثر من مساحة سواء الكبيرة أو المتوسطة.
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