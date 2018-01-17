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5 تصميمات مميزة لغرف السفرة الخشبية

Mai Elkholy Mai Elkholy
LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates غرفة السفرة
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مما لا شك فيه أن لغرفة السفرة أهمية كبرى في المنزل فهي الطاولة التي يجتمع عليها أفراد الأسرة بشكل يومي ولذلك لابد من الاهتمام بها إلى حد كبير من حيث المساحة الخاصة بها وكذلك الألوان والقطع الخشبية والاثاث والأرضيات والستائر بالإضافة إلى الإضاءة والوسائل الخاصة بها مع الديكورات ووسائل التزيين وأيضا من حيث تواجد غرفة السفرة ما بين وحدات الاستقبال أو منفردة، ولعل من أهم النصائح التي من الممكن تقديمها هي اختيار الطاولة المناسبة لعدد أفراد الأسرة مع مراعاة فكرة تواجد الزائرين والضيوف ولكل هذه الأمور فإننا نقدم لكم خمسة تصميمات مختلف لغرف سرة خشبية تصلح لمساحات المنازل الكبيرة وكذلك عدد كبير من أفراد الأسرة كل هذا يجتمع مع اللمسة الطبيعية التي تضفي لونا جماليا رائعا.

1-تصميم مميز لغرفة السفرة العصرية

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates غرفة السفرة
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

يعد هذا التصميم مميز عن سائر التصميمات الأخرى فهو يجمع ما بين الرقي في التصميم وكذلك اللمسة الطبيعية حيث الخلفية الخاصة بالحدائق وما بها من أشجار والزرع الأخضر التي يمنح الشعور بالهدوء والراحة النفسية عند تناول الطعام، وبالنسبة لقطع الأثاث فهي عبارة عن طاولة خشبية طويلة جدا صالحة لثمانية أشخاص مع مقاعد مريحة من خامة القطيفة، مع وجود وحدة لوضع الأغراض الزجاجية الخاصة بالسفرة، ونرى في هذا التصميم التباعد التام ما بين الشكل واللون الخاص بقطع الأثاث ولكنه مناسب للشكل العام للتصميم من حيث لون الستائر والجدران وكذلك الأطر الخاصة بالشرفات ومن الأشياء الواضحة إلى حد كبير هي الاشتراك ما بين نوعين الإضاءة حيث تلعب الإضاءة الطبيعية دورا كبيرا وكذلك الصناعية فيما يخص الديكورات.

2-ألوان متناسقة في تصميم خشبي

Um apartamento com um toque descontraído de campo em plena cidade., alma portuguesa alma portuguesa غرفة السفرة
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

تلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم بجانب طغيان العنصر الخشبي بشكل واضح على التصميم فنجد الطاولة الخشبية ذات المساحة الكبيرة ويحوطها المقاعد الخشبية من الخوص أيضا وبعض الديكورات من نفس الخامة حتى تضيف التناسق على التصميم مع تداخل اللون الأبيض في التصميم واللون الأزرق، ونجد في هذا التصميم لمحة كلاسيكية تتضح من شكل النجفة ذهبية اللون مع الشكل الخارجي للبوفيه المجاور لطاولة السفرة، ولا يخلو التصميم من اللمسة الطبيعية في وجود بعض أصص الزهور حتى يصبح الجو العام مهيئ لتناول الطعام.

3-المزج ما بين العصرية والكلاسيكية

Portfolio, Stefano Pedroni Stefano Pedroni غرفة السفرة
Stefano Pedroni

Stefano Pedroni
Stefano Pedroni
Stefano Pedroni

يتمتع هذا التصميم بوجود لمحة كلاسيكية تتضح من المساحة الهائلة للطاولة الخاصة بغرفة السفرة مع شكل النجفة ذات القطع الكريستال، وتظهر اللمحة العصرية في مكان تواجد غرفة السفرة في المواجهة مع المطبخ ووسط وحات الاستقبال، أما بالنسبة للألوان فتسيطر الألوان الفاتحة الهادئة على مختلف ارجاء التصميم لتمنحنا شعورا بالراحة والهدوء وكذلك الإشراق مع وسائل الإضاءة الصناعية والطبيعية.

4-هيمنة عنصر الطبيعة على التصميم

BUNGALOW IN FALKENSEE III, Müllers Büro Müllers Büro غرفة السفرة
Müllers Büro

Müllers Büro
Müllers Büro
Müllers Büro

من النظرة الأولى ونشعر باللمسة الطبيعية في التصميم ويظهر ذلك في المطلات الخاصة به من حيث الحدائق والزرع الذي يشعرنا بالمتعة أثناء تناول الطعام مع وجود داخل أرجاء التصميم كثير من أصص الزرع والورود بالإضافة إلى لون الجدار الأخضر الفاتح، ويشترك تصميم غرفة السفرة مع المطبخ ويسيطر العنصر الخشبي من حيث الطاولة والأرضيات وبعض قطع الأثاث، وتتداخل رموز الإضاءة الصناعية لتعطي شكلا جماليا مع الإضاءة الطبيعية المارة عبر النوافذ.

5-تصميم على النمط الاستوائي لغرفة السفرة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

كلنا على علم ودراية أن النمط الاستوائي يتميز بوجود العنصر الخشبي بشكل كبير وهذا ليس فقط من حيث قطع الأثاث بل يشتمل لكي يضم الأشكال الخشبية المعلقة والمتدلية من السقف، ونرى وجود غرفة السفرة جنبا إلى جنب مع التصميم الخاص بالمطبخ من الممكن أن يطبق عليه الطابع الاستعماري أيضا ونرى في ذلك التصميم تناسق كبير بين كل من الألوان والإضاءة وكذلك الديكورات وملائمة هذا التصميم لأكثر من مساحة سواء الكبيرة أو المتوسطة.

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5 تصميمات مميزة لغرف السفرة الخشبية

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