10 صور تظهر براعة اختيار الديكور في فيلا لقضاء العطلات

يظهر من هذا التصميم شموليته لكثير من التفاصيل وأولها وجود طاولة لتناول الطعام مع وجود جزيرة في وسط التصميم تمنحه شكل مختلف، ومن حيث المساحة فنجد مساحته كبيرة تسمح بالتجول بطريقة مريحة لأقصى حد، وإذا وصلنا إلى الألوان فنجدها مناسبة بشكل كبير حيث تداخل الدرجات الخاصة باللون البني من حيث الألوان الخاصة بوحدات التخزين الخاصة بالمطبخ مع اللون الفضي من حيث الثلاجة والبوتاجاز وبعض وحدات الإنارة وبالإضافة إلى لون الأرضيات، مع لون الجدران والسقف باللون الأبيض المشرق الذي يضيف لنا نوع من الحيوية والنشاط، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الصناعية من حيث الأضواء المدفونة المعروفة ببيوت النور، مع الإضاءة الطبيعية لضوء الشمس.