10 صور تظهر براعة اختيار الديكور في فيلا لقضاء العطلات

مما لا شك فيه أن المنازل والبيوت والفلل الخاصة بقضاء الإجازات والعطلات ونهاية الأسبوع وخصوصا في الدول الأوربية مثل اسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فإن العملاء يبحثون دائما عن تصميمات وأشكال وأيضا إمكانيات خاصة حتى يستطيعوا التمتع بقضاء الإجازة وفقا للمتطلبات الخاصة بهم وأيضا التوقيت الخاص بالعطلة فإن كانت في فصل الشتاء مثلا فنجدهم يبحثون عن منزل دافئ تتوافر فيه أشعة الشمس وإن كانت العطلة في فصل الصيف فنجدهم يبحثون عن منزل قريب من البحر للتمتع بالمناظر الخلابة للبحر، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة الذي يتحكم في المساحة الخاصة بالمنزل، وسوف نستعرض لكم عشرة تصميمات لأجزاء فيلا لقضاء العطلة في اسبانيا.
يتضح من هذا التصميم البساطة والرقة والأناقة التي تميز كل تصميم خاص بغرفة المعيشة، حيث يمنحنا الشعور بالراحة والاسترخاء، ونرى من هذا التصميم سيطرة الألوان الفاتحة الهادئة مثل اللون الرمادي الفاتح الواضح في كل من لون الأريكة وكذلك السجاد وألوان الجدران مع تداخل ألوان أخرى مثل اللون الخاص بالوسائد الصغيرة وهو اللون البرتقالي مع وجود طاولة خشبية مربعة الشكل تتوسط الغرفة، ولا يخلو هذا التصميم من وجود اللمسة الطبيعية التي تظهر من خلال وجود النباتات مع ضوء الشمس بالإضافة إلى وحدات الإنارة الصناعية عن طريق وجود بعض الأضواء المدفونة.
تعتبر هذه الزاوية مقربة للطاولة الخاصة بالمطبخ الأنيق لحد كبير حيث الطاولة التي تتمتع بلمعان أنيق بالإضافة إلى تزينها ببعض الديكورات مع تناسبها مع الألوان الخاصة بالمطبخ، مع وجود وسائل الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية الخلابة التي تمر عبر النوافذ الزجاجية، وتوجد بعض اللمسات الخاصة من النباتات.
يظهر من هذا التصميم شموليته لكثير من التفاصيل وأولها وجود طاولة لتناول الطعام مع وجود جزيرة في وسط التصميم تمنحه شكل مختلف، ومن حيث المساحة فنجد مساحته كبيرة تسمح بالتجول بطريقة مريحة لأقصى حد، وإذا وصلنا إلى الألوان فنجدها مناسبة بشكل كبير حيث تداخل الدرجات الخاصة باللون البني من حيث الألوان الخاصة بوحدات التخزين الخاصة بالمطبخ مع اللون الفضي من حيث الثلاجة والبوتاجاز وبعض وحدات الإنارة وبالإضافة إلى لون الأرضيات، مع لون الجدران والسقف باللون الأبيض المشرق الذي يضيف لنا نوع من الحيوية والنشاط، أما بالنسبة للإضاءة فهي مشتركة ما بين الإضاءة الصناعية من حيث الأضواء المدفونة المعروفة ببيوت النور، مع الإضاءة الطبيعية لضوء الشمس.
يوضح هذا التصميم زاوية أخرى لغرفة المعيشة بالإضافة إلى أنه يبين أيضا الشكل الخارجي لتصميم غرفة السفرة المعروفة بغرفة تناول الطعام وتناسق كافة أرجاء التصميم مع بعضها البعض من حيث الإضاءة والألوان وبعض اللمسات الطبيعية التي تمنح الشعور بالتمتع والسعادة وخصوصا في العطلة ومع أفراد الأسرة.
تعد هذه الزاوية الأكثر وضوحا للمطبخ والوحدات الخاصة به، فهو يقدم لنا الشكل الرائع للطاولة ذات السطح اللامع مع الوحدة الخاصة بالتخزين ذات اللون الأبيض والمتداخل معها اللون الفضي بالإضافة إلى لون النافذة، ولعل الإضاءة تلعب دورا كبيرا في التصميم.
هذه الزاوية الخاصة بالتصميم توضح الوحدة الخاصة بالحوض والتي يقع أسفلها الأدراج الخاصة بالتخزين، ومن ثم المشهد الطبيعي الذي يظهر من خلال النافذة الزجاجية، ونرى في هذا التصميم تناسق الألوان.
يعبر هذا التصميم عن البساطة والهدوء، وتعد طاولة السفرة من أهم الأشياء التي نحتاجها لقضاء العطلة، ولعل شكل الطاولة الدائرية مناسب للتصميم، ويعد اللون الأبيض المهيمن على هذا التصميم مع وجود النيش ذو اللون الخشبي الملائم مع لون الأرضيات، ولعل موقع غرفة السفرة مناسب حيث المنظر الطبيعي الخلاب بالأشجار من حلال وضوحها عبر النوافذ، مع وجود وسائل الإضاءة الصناعية الخفيفة.
يا له من منظر طبيعي وخلاب ورابع ومناسب جدا للطقوس الخاصة بقضاء العطلة والاستمتاع بها والاسترخاء ومناسب أيضا لإضافته في غرفة المعيشة التي نقوم بالجلوس فيها غالبية الوقت مع وجود الشمس المشرقة التي تعطي إحساس بالدفء ولذلك فإن هذه الفيلا متهيئة لحد كبير لقضاء الإجازة والعطلات.
تبين هذه الصورة جزء كبير من وحدات الاستقبال بشكل عام ولكن تقوم بتسليط الضوء على الوحدة الخاصة بوضع الكتب للتمتع بالقراءة أثناء العطلة كما أنها توضح الشكل العام للأرضيات والسجاد، كما أنه يظهر بشكل آخر النافذة الخاصة بالشرفة والمطلات الخاصة بها.
هذا التصميم يوضح شكل الغرفة الرئيسية الخاصة بقضاء العطلات وهي تتميز بوجود أكثر من نافذة ما بين شرفة وشباك من أكثر من زاوية للتمتع بالمطلات الرائعة التي تمنح الشعور بالسكينة والطمأنينة مع وجود نوعين من الإضاءة مع هيمنة الإضاءة الطبيعية والأضواء الصناعية خافتة، بالإضافة إلى الألوان الخشبية المهيمنة على التصميم.
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