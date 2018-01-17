6 ديكورات لغرف نوم جديدة على الطراز الأسيوي

مما لا شك فيه أن أهم ما يميز النمط الأسيوي للديكور أنه يقدم الشعور بالاسترخاء والهدوء ويمنحنا الإحساس بالراحة والسلام في ظل الحياة العصرية التي تسير بشكل غاية في السرعة فعلى خلاف ذلك يكون الطراز الأسيوي؛ حيث أنه يحقق التوازن ما بين هذا وذاك، ودائما النمط الأسيوي يتميز بوجود الديكور من وحي الطبيعة، حيث تكون الجدران من الألوان الطبيعية كما أنها تكون ألوان محايدة، مثل اللون الأبيض واللون الكريمي، الذي يبعث الشعور بالاسترخاء، ونجد قطع الأثاث والديكور ما بين الحجر الطبيعي والأرضيات الخشبية، ويتميز أيضا الطراز الأسيوي بالبساطة والأناقة، ويميل الطراز الأسيوي بالميل إلى الطابع واللمسات الشرقية ولذلك نستعرض ستة تصميمات لغرف النوم على النمط الأسيوي.
يتميز هذا التصميم ببروز اللمحة العصرية ولكن بشكل بسيط وكذلك بالقرب من النمط الأسيوي، وهذا يتضح من استخدام الألوان الهادئة والمحايدة ما بين اللون الأبيض والرمادي وكذلك الأسود ووضوح ذلك في مختلف أرجاء التصميم، فقطع الأثاث تتمتع بالبساطة حيث اللون الخشبي الفاتح، مع وجود الأرضيات وكذلك اللمسات الخاصة بالديكور، وبالنسبة للإضاءة فهي مزيج من نوعين الإضاءة مع هيمنة الإضاءة الصناعية من خلال الأنوار المدفونة وغيرها.
يظهر من هذا التصميم وضوح الألوان الهادئة وكذلك المختلفة من حيث ألوان الجدران وكذلك الخلفية الخاصة بالسرير بالإضافة على السجاد والفرش الخاص بالسرير، ويصلح هذا التصميم لكي يكون غرفة نوم رئيسية ومن الممكن أيضا أن تكون غرفة للأطفال المراهقين، ويرجع ذلك لوجود المكتب وغيره من الأغراض الخاصة بذلك الأمر، وتتنوع وسائل الإضاءة ما بين الصناعية من خلال وجود بعض المصابيح وكذلك الطبيعية التي تمر من النافذة بضوء الشمس الرائع.
هذا التصميم يوضح بشكل كبير النمط الأسيوي من حيث أكثر من جزئية ولعل أولها بروز العنصر الخشبي، من حيث السرير ذو القاعدة الخشبية والخلفية الخشبية أيضا بالإضافة إلى وحدة تخزين الملابس مع الأرضيات، أما بالنسبة للألوان فنجد اللون الرمادي المحايد الخاص بورق الحائط مع اللون الأبيض مع وجود بعض اللوحات الجدارية لتضفي لمسة جمالية على التصميم، أما فيما يخص الإضاءة فنجد المزج ما بين نوعي الإضاءة.
يتميز هذا التصميم بمناسبته ومؤامته بالنسبة للمساحة الصغيرة، كما أنه يميل إلى النمط والطراز الأسيوي من حيث شكل السرير البسيط، وهو عبارة عن بناية ويعلوها المرتبة الخاصة بها فهي من مميزات النمط الأسيوي البسيط، وكذلك الألوان الفاتحة، ويصلح هذا التصميم لمساحة صغيرة وكذلك لغرفة فرعية وليست رئيسية، وفي المواجهة للسرير نجد مكتبة متدرجة ومكونة من رفوف لوضع الكتب وبجانب السرير نجد المكتب البسيط الصالح لأغراض المذاكرة وخلافه مع وجود اللمحة الطبيعية من خلال وجود اصيص النبات، ومع كل هذه الأمور تتجلى وسائل الإضاءة الطبيعية والصناعية لتتكامل سويا للظهور بالتصميم المثالي.
يتجلى من هذا التصميم الروعة في اختيار الألوان البسيطة والفاتحة التي تمنح شعورا بالراحة والاسترخاء وكذلك الهدوء المطلوب وجوده في تصميم غرفة النوم، وتظهر ملامح النمط الأسيوي من خلال وجود العنصر الخشبي بجانب كل من اللون الكريمي واللون الأبيض مع تداخل اللون الرمادي ولكن بتواجد بسيط، وتهيمن الإضاءة الصناعية على أرجاء هذا التصميم التي تتجلى أسفل السرير ومن السقف وخلافه.
يتمتع هذا التصميم ببساطته وروعته والدقة في اختيار اللمحات الخاصة بالنمط الآسيوي، حيث بروز العنصر الخشبي من خلال قطع الأثاث البسيطة وهي السرير والكومدينو والقطعة الخاصة بالتسريحة مع الأطر الخاصة بالنوافذ، كل هذا يجتمع ما اللون الأبيض الخاص بالأرضيات والجدران، وتظهر الإضاءة الصناعية متجلية في هذا التصميم.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصميمات مميزة لغرف السفرة الخشبية