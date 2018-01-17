6 ديكورات لغرف نوم جديدة على الطراز الأسيوي

مما لا شك فيه أن أهم ما يميز النمط الأسيوي للديكور أنه يقدم الشعور بالاسترخاء والهدوء ويمنحنا الإحساس بالراحة والسلام في ظل الحياة العصرية التي تسير بشكل غاية في السرعة فعلى خلاف ذلك يكون الطراز الأسيوي؛ حيث أنه يحقق التوازن ما بين هذا وذاك، ودائما النمط الأسيوي يتميز بوجود الديكور من وحي الطبيعة، حيث تكون الجدران من الألوان الطبيعية كما أنها تكون ألوان محايدة، مثل اللون الأبيض واللون الكريمي، الذي يبعث الشعور بالاسترخاء، ونجد قطع الأثاث والديكور ما بين الحجر الطبيعي والأرضيات الخشبية، ويتميز أيضا الطراز الأسيوي بالبساطة والأناقة، ويميل الطراز الأسيوي بالميل إلى الطابع واللمسات الشرقية ولذلك نستعرض ستة تصميمات لغرف النوم على النمط الأسيوي.