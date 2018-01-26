5 افكار ملهمة لتصميم المنازل على الطراز الريفي

مما لا شك فيه أن هذا التصميم يبرز العبقرية والاختلاف خاصة في أنماط المنازل ريفية الطراز فهو يجمع ما بين المساحة الصغيرة وما يرافقه من مكان آخر، وبالنسبة للسطح الخاص به فهو ليس بالمسطح ولا أيضا هرمي، فهو يجمع ما بين الشكلين، ويتوسط هذا المنزل غابة وحدائق، و يا له من منزل وسط الطبيعة الساحرة من الأرض ذات المساحة الخضراء والسماء الساحرة، ويتحد ذلك مع لون المنزل الملائم بشكل كبير للطبيعة التي تحاوطه، ومثلما نرى أنه من مميزات النمط الريفي وجود أكثر من نافذة في المنزل حتى يستطيع سكان المنزل التمتع برؤية الطبيعة بسهولة.