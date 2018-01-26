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5 افكار ملهمة لتصميم المنازل على الطراز الريفي

Mai Elkholy Mai Elkholy
Soluções Únicas, Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC منزل ريفي Wood effect
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مما لا يدعي مجالا للشك أن النمط الريفي في تصميم المنازل يعد من الأنماط المختلفة التي لها شكل وطابع خاص وكذلك تصميم خارجي مميز يختلف تمام الاختلاف عن الأنماط الأخرى الخاص بالتصميمات الخارجية للمنازل، فهو يتسم بتكوين طوابقه في أغلب الأحيان من طابق أحادي، ويكون سطح المنزل على شكل هرمي حتى يسمح لمياه الأمطار أن تسقط حتى لا تتركز على السطح الخاص به ومن ثم نعمل على تفتيته، وهذه الفكرة تتركز غالبا في النمط الخاص بالمنازل في الدول الأجنبية كثيرة الأمطار، ومن المميزات التي تميزه أيضا هي إحاطته بالحدائق والزرع والزهور واللون الأخضر الرائع والمميز لذلك الامر نقدم لكم خمسة نماذج مختلفة لمنازل على النمط الريفي.

1-تصميم مبهج لمنزل على الطابع الريفي

Soluções Únicas, Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC منزل ريفي Wood effect
Simone Miranda Representante – Amplex Aberturas em PVC

Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC
Simone Miranda Representante – Amplex Aberturas em PVC
Simone Miranda Representante - Amplex Aberturas em PVC

يتناسب لك التصميم مع المساحات الصغيرة للأراضي، ولكنه رغم ذلك فهو يمنحنا الشعور بالراحة والبهجة فهو مزين بالورود ذات اللون البنفسجي الرائع واتحاده مع اللون الأخضر ليكونوا صورة مثالية، ويتميز الشكل الخارجي للمنزل الهرمي، مع تميز الزجاج الخارجي الخاص بنوافذ المنزل لكونه من الزجاج على هيئة مرآة زجاجية، ويتمتع ذلك المنزل على هذا النمط بوجود حديقة للتمتع بالجو الطبيعي والمناظر الخلابة التي من الصعب الحصول عليها في الأنماط الأخرى للمنازل.

2-تصميم مختلف لمنزل ريفي النمط

homify منزل ريفي
homify

homify
homify
homify

يتميز ذلك المنزل بموقعه وتصميمه الخارجي من حيث وجوده وسط الحدائق والزروع والأشجار وكذلك موائمته للمساحات الكبيرة حيث أنه يشبه التصميمات الخاصة بالفلل وغيرها ويظهر بكونه شبيه المنازل في الدول الأجنبية من حيث المساحة الخضراء التي تحاوطه من الأربع جهات، كما أنه يتميز بوجود شرفة مميزة من الممكن التمتع والجلوس فيها في الأوقات المناسبة، وكالعادة في هذا الطراز من المنازل نجد الزجاج الخارجي له يشبه المرآة العاكسة، أما بالنسبة للإضاءة فتظهر التداخل ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس الساطع بجانب الإضاءة الصناعية المتمثلة في الأضواء المدفونة، وبالنسبة للسطح فهو مستوي الشكل حيث أن يشبه المنزل الصوبة الزجاجية مستطيلة الشكل.

3-تصميم مميز وعبقري

Rancho M.A., Igor Cunha Arquitetura Igor Cunha Arquitetura منزل ريفي
Igor Cunha Arquitetura

Igor Cunha Arquitetura
Igor Cunha Arquitetura
Igor Cunha Arquitetura

مما لا شك فيه أن هذا التصميم يبرز العبقرية والاختلاف خاصة في أنماط المنازل ريفية الطراز فهو يجمع ما بين المساحة الصغيرة وما يرافقه من مكان آخر، وبالنسبة للسطح الخاص به فهو ليس بالمسطح ولا أيضا هرمي، فهو يجمع ما بين الشكلين، ويتوسط هذا المنزل غابة وحدائق، و يا له من منزل وسط الطبيعة الساحرة من الأرض ذات المساحة الخضراء والسماء الساحرة، ويتحد ذلك مع لون المنزل الملائم بشكل كبير للطبيعة التي تحاوطه، ومثلما نرى أنه من مميزات النمط الريفي وجود أكثر من نافذة في المنزل حتى يستطيع سكان المنزل التمتع برؤية الطبيعة بسهولة.

4-تصميم ذو مساحة كبيرة

homify منزل ريفي الطوب White
homify

homify
homify
homify

يتضح من هذا التصميم حاجته لمساحة كبيرة فهو تصميم غاية في الروعة على شكل حرف إل، وذو سطح هرمي ويتوسط هذا التصميم أراضي خضراء ذات مساحة هائلة مع المزج بشكل السماء ذات اللون اللبني مع السحب البيضاء، ويتسم اللون الخارجي للون الخاص بالمنزل وهو اللون الرمادي، ويتسم هذا المنزل بوجود أكثر من شرفة للجلوس للتمتع بالجو الرائع وتتعدد النوافذ الخاصة بهذا المنزل على خلفية الطراز الريفي.

5-تصميم أنيق على الطراز الريفي

Загородный дом 140 кв. м., K2 DESIGN K2 DESIGN منزل ريفي
K2 DESIGN

K2 DESIGN
K2 DESIGN
K2 DESIGN

يتميز هذا التصميم عن غيره بأنه يتكون من أكثر من طابق وكذلك البناء الخاص به بناء مختلف، فهو يتكون من طابق أرضي، وطابق آخر يتميز بوجود شرفة تطل بشكل رائع على الحديقة الخاصة بالمنزل التي تتميز بوجود مقاعد ومظلة للاسترخاء في وسط الطبيعة الخلابة.

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