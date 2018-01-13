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فيلا عصرية بتصميم مميز

منة اسماعيل منة اسماعيل
Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
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الحصول على منزل الأحلام لا يقتصر وجوده في الأحلام فقط فالأن أصبح منزل الأحلام حقيقةبين يديك، فجولتنا اليوم في هوميفاي في أوروبا مع تصميم خاص لمنزل راقي يجمع بين الحداثة وتفاصيل النمط الصناعي بشكل مميز،  دعونا نكتشف الجمال في تصميم هذا المنزل سوياً.

واجهة راقية

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

البداية هنا مع تصميم الواجهة المييزة لمنزل أحلامك التي تظهر من خلال الواجهة الأمامية للفيلا العديد من التفاصيل  المميزة كالمعادن الواضحة في تصميمات  الأعمدة في تصميم الطابق العلوي و اللمسة الخرسانية الواضحة في الاعمدة الرئيسية والجدران الخاصة بالمنزلمع وجوتفاصيل واضحة  للسيراميك في الجدران المطلة على، لتخلق حقاً ناغم جميل و تباين رائع  في الألوان.

نظرة مجمعة

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

في نظرة شاملة على المنزل من بعيد،  نرى كيف ظهرت البساطة والعملية  في طريقة تصميم المنزل بالإبداع الهندسي وبلمسات بسيطة من النمط الصناعي البعيدة تمام البعد عن التكلف والبهرجة، مه وجود مساحات الطبيعية الخضراء التي كان لها تأثير ساحر على التصميم.

فناء رائع

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

مررنا نحن حول المنزل لنجد تصميم الفناء الخلفي للمنزل ، يشبه كثيراً  تصميمات الواجهة الرئيسية للمنزل، من خلال شكل التصميم وانتشار المساحات الخضراء بقوة ، ونرى أيضاً تصميم رائع ومميز لمرآب السيارات في الفناء الخلفي تفاصيل بسيطة لكن خلقت ما يكفي من جمال.

الطابق العلوي

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno منازل خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

تصميم الطابق العلوي للمنزل كان مميزاً بطريقة واحة فترى هنا الشكل الهندسي للطابق من خلال هذا المثلث، مع وجود النوافذ المميزة التي عملت على نشر الضوء لداخل المنزل.

على طريقة المشربية

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno فيلا خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

على طريقة المشربية لكن بتصميم حديث استعان المصمم بهدة اللمسة المفرغة لتكون التصميم السائد لنوافذ المنزل، لتسمح بأنتشار الضوء إلى داخل المنزل بطريقة تشبه التعرجات.

من الداخل

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno غرفة السفرة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

المنزل من الداخل به تفاصيل شاعرية مثل استخدام النجف العصري الدائري الذي يضيء بألوان مختلطة بين الداكن و الفاتح و أثاث رسمي بألوان داكنة مناسبة لاستقبال الزيارات وكذلك استخدام بعض الفنون في دمج المساحات الأرضية في المسطح الأسفل بين مائدة دائرية تمثل السفرة و بيين مكان منفصل بجلسات منغلقة كغرفة للمعيشة في تناغم تام .

منطقة معيشة

Villa moderna in legno - Treviglio (BG), Marlegno Marlegno غرفة المعيشة خشب
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

تم استخدام الأثاث الرمادي المحايد مع الأرضيات الباركية الداكنة واكسسوارات النباتات في أوعية رمادية أيضاً لتحقيق التكامل مع المشهد الخارجي غير المخفي عن طريق النوافذ الزجاجية الكبيرة و الشفافة بدون ستائر و الظاهرة من كل أرجاء المساحات الداخلية للمنزل لتحقيق الشعور بالبراح و الاتساع بتوفير الضوء الطبيعي لداخل المنزل .

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