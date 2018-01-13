فيلا عصرية بتصميم مميز

الحصول على منزل الأحلام لا يقتصر وجوده في الأحلام فقط فالأن أصبح منزل الأحلام حقيقةبين يديك، فجولتنا اليوم في هوميفاي في أوروبا مع تصميم خاص لمنزل راقي يجمع بين الحداثة وتفاصيل النمط الصناعي بشكل مميز، دعونا نكتشف الجمال في تصميم هذا المنزل سوياً.
البداية هنا مع تصميم الواجهة المييزة لمنزل أحلامك التي تظهر من خلال الواجهة الأمامية للفيلا العديد من التفاصيل المميزة كالمعادن الواضحة في تصميمات الأعمدة في تصميم الطابق العلوي و اللمسة الخرسانية الواضحة في الاعمدة الرئيسية والجدران الخاصة بالمنزلمع وجوتفاصيل واضحة للسيراميك في الجدران المطلة على، لتخلق حقاً ناغم جميل و تباين رائع في الألوان.
في نظرة شاملة على المنزل من بعيد، نرى كيف ظهرت البساطة والعملية في طريقة تصميم المنزل بالإبداع الهندسي وبلمسات بسيطة من النمط الصناعي البعيدة تمام البعد عن التكلف والبهرجة، مه وجود مساحات الطبيعية الخضراء التي كان لها تأثير ساحر على التصميم.
مررنا نحن حول المنزل لنجد تصميم الفناء الخلفي للمنزل ، يشبه كثيراً تصميمات الواجهة الرئيسية للمنزل، من خلال شكل التصميم وانتشار المساحات الخضراء بقوة ، ونرى أيضاً تصميم رائع ومميز لمرآب السيارات في الفناء الخلفي تفاصيل بسيطة لكن خلقت ما يكفي من جمال.
تصميم الطابق العلوي للمنزل كان مميزاً بطريقة واحة فترى هنا الشكل الهندسي للطابق من خلال هذا المثلث، مع وجود النوافذ المميزة التي عملت على نشر الضوء لداخل المنزل.
على طريقة المشربية لكن بتصميم حديث استعان المصمم بهدة اللمسة المفرغة لتكون التصميم السائد لنوافذ المنزل، لتسمح بأنتشار الضوء إلى داخل المنزل بطريقة تشبه التعرجات.
المنزل من الداخل به تفاصيل شاعرية مثل استخدام النجف العصري الدائري الذي يضيء بألوان مختلطة بين الداكن و الفاتح و أثاث رسمي بألوان داكنة مناسبة لاستقبال الزيارات وكذلك استخدام بعض الفنون في دمج المساحات الأرضية في المسطح الأسفل بين مائدة دائرية تمثل السفرة و بيين مكان منفصل بجلسات منغلقة كغرفة للمعيشة في تناغم تام .
تم استخدام الأثاث الرمادي المحايد مع الأرضيات الباركية الداكنة واكسسوارات النباتات في أوعية رمادية أيضاً لتحقيق التكامل مع المشهد الخارجي غير المخفي عن طريق النوافذ الزجاجية الكبيرة و الشفافة بدون ستائر و الظاهرة من كل أرجاء المساحات الداخلية للمنزل لتحقيق الشعور بالبراح و الاتساع بتوفير الضوء الطبيعي لداخل المنزل .
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