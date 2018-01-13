فيلا عصرية بتصميم مميز

تم استخدام الأثاث الرمادي المحايد مع الأرضيات الباركية الداكنة واكسسوارات النباتات في أوعية رمادية أيضاً لتحقيق التكامل مع المشهد الخارجي غير المخفي عن طريق النوافذ الزجاجية الكبيرة و الشفافة بدون ستائر و الظاهرة من كل أرجاء المساحات الداخلية للمنزل لتحقيق الشعور بالبراح و الاتساع بتوفير الضوء الطبيعي لداخل المنزل .

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