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شقة مميزة بتصميم خاص على الطراز الحديث

منة اسماعيل منة اسماعيل
Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
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كعادتنا في هوميفاي نسعى لإلقاء الضوء على كافة الفنون المعمارية المختلفة، للتعرف على الفنون المختلفة في تصميم ونستلهم منها ما نريده في منازل أحلامنا، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة لمحبي النمط الحديث مع منزل رائع ومميز جمع في تصميمه اللمسات الكلاسيكية الأنيقة مع اللمسات العصرية.

أثاث تبسيطي مميز

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

البداية مع غرفة المعيشة التي طغى عليها نغمات اللون الحيادية في تنوع بين الأبيض والرمادي، فنرى هنا أثاث الغرفة جاء باللون الرمادي الحيادي، مع اختيار رائع للأثاث على النمط التبسطي المميز.

مكتبة بيضاء أنيقة

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

لعبت نغمات اللون الأبيض دوراَ واضحاً في نشر الجمال داخل هذة الغرفة، فباللون الأبيض اختار المصمم هذة المكتبة الرائعة  في غرفة المعيشة مع وجود جدران وأسقف بنفس اللون. أختار المصمم أريكة باللون الأزرق الصريح ليكسر بعض الشئ حيادية الغرفة في الوانها.

إضاءة مثالية

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

أختيار الإضاءة في هذة الغرفة كان حقاً أختياراً مثالياُ، فنري التنوع واضح بين سبوتات الإضاءة المتناثرة في الغرفة مع الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ في غرفة المعيشة، هذا التنوع خلق روحاً مثالية داخل الغرفة.

أندماج واضح

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة المعيشة
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

في أندماج واضح ومميز دمج المصمم غرفة المعيشة مع منطقة الطعام والمطبخ، لكن بذكاء استخدم الأثاث في الفصل بين الغرف وبعضها من خلال توزيعه للأثاث بطريقة ذكية كما نرى.

تكامل واضح

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni مطبخ
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

يمكننا أن نرى هنا تكامل واضح وأنسجام في منطقة المطبخ، فنرى هنا البار بتصميمه البسيط والمميز في قبالة خزانة المطبخ الذي يبدو أن تصميمه جاء متكامل في أنسيابية وأناقة شديدة.

إضاءة مفعمة بالأناقة

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni مطبخ
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

أختار المصمم أساليب الإضاءة في منطقة البار والمطبخ بإبداع شديد، فنرى هنا بعض المصابيح المتناثرة بشكل  مميز فوق البار وسطح العمل لتسلط الضوء عليه بأعتبارة منطقة عمل صريحة داخل المطبخ وفي نفس الوقت توزع الإضاءة في باقي أجزاء المطبخ.

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منطقة طعام

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni مطبخ
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

منطقة الطعم صممت بأناقة وجاذبية شديدة رغم أندماجها مع المطبخ، ألا انك لم تشعر بضيق أو غرابة في التصميم، فنرى هناطاولة الطعام بتصميم فندقي أنيق، بألوان رمادية جذابة.

غرفة مليئة بالراحة والأناقة

Attico a Bologna, GIOInterni GIOInterni غرفة نوم
GIOInterni

GIOInterni
GIOInterni
GIOInterni

غرفة نوم رائعة صممت بدرجات الأورجواني مع نغمات الكافيه بطريقة عصرية رائعة غلب عليها بعض التفاصيل الكلاسيكية.

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فيلا عصرية بتصميم مميز
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