شقة مميزة بتصميم خاص على الطراز الحديث

كعادتنا في هوميفاي نسعى لإلقاء الضوء على كافة الفنون المعمارية المختلفة، للتعرف على الفنون المختلفة في تصميم ونستلهم منها ما نريده في منازل أحلامنا، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة لمحبي النمط الحديث مع منزل رائع ومميز جمع في تصميمه اللمسات الكلاسيكية الأنيقة مع اللمسات العصرية.
البداية مع غرفة المعيشة التي طغى عليها نغمات اللون الحيادية في تنوع بين الأبيض والرمادي، فنرى هنا أثاث الغرفة جاء باللون الرمادي الحيادي، مع اختيار رائع للأثاث على النمط التبسطي المميز.
لعبت نغمات اللون الأبيض دوراَ واضحاً في نشر الجمال داخل هذة الغرفة، فباللون الأبيض اختار المصمم هذة المكتبة الرائعة في غرفة المعيشة مع وجود جدران وأسقف بنفس اللون. أختار المصمم أريكة باللون الأزرق الصريح ليكسر بعض الشئ حيادية الغرفة في الوانها.
أختيار الإضاءة في هذة الغرفة كان حقاً أختياراً مثالياُ، فنري التنوع واضح بين سبوتات الإضاءة المتناثرة في الغرفة مع الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ في غرفة المعيشة، هذا التنوع خلق روحاً مثالية داخل الغرفة.
في أندماج واضح ومميز دمج المصمم غرفة المعيشة مع منطقة الطعام والمطبخ، لكن بذكاء استخدم الأثاث في الفصل بين الغرف وبعضها من خلال توزيعه للأثاث بطريقة ذكية كما نرى.
يمكننا أن نرى هنا تكامل واضح وأنسجام في منطقة المطبخ، فنرى هنا البار بتصميمه البسيط والمميز في قبالة خزانة المطبخ الذي يبدو أن تصميمه جاء متكامل في أنسيابية وأناقة شديدة.
أختار المصمم أساليب الإضاءة في منطقة البار والمطبخ بإبداع شديد، فنرى هنا بعض المصابيح المتناثرة بشكل مميز فوق البار وسطح العمل لتسلط الضوء عليه بأعتبارة منطقة عمل صريحة داخل المطبخ وفي نفس الوقت توزع الإضاءة في باقي أجزاء المطبخ.
منطقة الطعم صممت بأناقة وجاذبية شديدة رغم أندماجها مع المطبخ، ألا انك لم تشعر بضيق أو غرابة في التصميم، فنرى هناطاولة الطعام بتصميم فندقي أنيق، بألوان رمادية جذابة.
غرفة نوم رائعة صممت بدرجات الأورجواني مع نغمات الكافيه بطريقة عصرية رائعة غلب عليها بعض التفاصيل الكلاسيكية.
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