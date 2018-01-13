شقة مميزة بتصميم خاص على الطراز الحديث

كعادتنا في هوميفاي نسعى لإلقاء الضوء على كافة الفنون المعمارية المختلفة، للتعرف على الفنون المختلفة في تصميم ونستلهم منها ما نريده في منازل أحلامنا، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة لمحبي النمط الحديث مع منزل رائع ومميز جمع في تصميمه اللمسات الكلاسيكية الأنيقة مع اللمسات العصرية.