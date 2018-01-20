تصميم شقة صغيرة عى طراز الشابي شيك

ما هو طراز الشابي شيك ؟ .. هو شكل من أشكال التصميم الداخلي ستايل.. طراز.. وهو تصميم دافئ ومريح وحميمي حيث يتم اختيار الأثاث والمفروشات نظراً لقدمهم وظهور علامات البلى والقدم عليهم ولكن الأهم من كل ذلك هو وسيلة وظيفية للمعيشة نتمكن فيها من إعادة إنشاء بيوتنا الخاصة على ميزانية منخفضة. يشبه نمط المزارع والأكواخ الفرنسية القديمة .. واليوم مع هوميفاي سنقدم لك نموذج رائعة لشقة صغيرة تتبع هذا النمط الديكوري المميز .. نتمنى لكم جولة رائعة ..
إليكم أول صورة من داخل هذه الشقة وهي غرفة الجلوس أو الاستقبال، تتكون من أريكة على شمل حرف L بلون رمادي وخامة ناعمة مع قطع فريدة من نوعها من أثاث تراثي خاص ..
أما عن منطقة الطعام فجاءت مشتركة بين السفرة والمطبخ، بألوان فاتحة وأثاث رومانسي هادئ، حرص المصمم على الحفاظ على عنصر الإضاءة الطبيعية، حيث قامت بدور بطولي عظيم وواضح في إشراق التصميم وبهجته ..
أما المطبخ فهو تصميمه مفتوح مزود ببار أنيق عبارة عن مكتبة عملية، ويعلوه نجفة حديثة ..
أهم عنصر في نجاح أي تصميم غرفة نوم، هو هدوء تصميمها ومدى راحى مستخدمينها، وهذه معادلة صعبة مع الحفاظ على شخصية التصميم وتكنيكه، ولكن حرص المصمم هنا على إضافة قطعة أثاث خاصة تُميز الغرفة وتحيي فيها طعم التراث ..
الحمام هو الجزء الأهم على الإطلاق في بيتك، كلما زاد اهتمامك بنظافته وجمال تصميمه، كانت حياتك أكثر متعة وهدوء، واليوم نقدم لك نموذج رائع ومميز لحمام فندقي وبه يكتمل جمال الشقة الصغيرة على نمط رائع