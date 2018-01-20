تصميم شقة صغيرة عى طراز الشابي شيك

ما هو طراز الشابي شيك ؟ .. هو شكل من أشكال التصميم الداخلي ستايل.. طراز.. وهو تصميم دافئ ومريح وحميمي حيث يتم اختيار الأثاث والمفروشات نظراً لقدمهم وظهور علامات البلى والقدم عليهم ولكن الأهم من كل ذلك هو وسيلة وظيفية للمعيشة نتمكن فيها من إعادة إنشاء بيوتنا الخاصة على ميزانية منخفضة. يشبه نمط المزارع والأكواخ الفرنسية القديمة .. واليوم مع هوميفاي سنقدم لك نموذج رائعة لشقة صغيرة تتبع هذا النمط الديكوري المميز .. نتمنى لكم جولة رائعة ..