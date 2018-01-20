6 أفكار رائعة لتجديد شرفة منزلك

شرفتك هي نفاذتك على العالم وحلقة الوصل بين بيتك والطبيعة، لذا وجب الاهتمام بها على أكمل وجه، وهو ما سنقوم به معا اليوم، سنقدم لك مع هوميفاي 6 أفكار سهلة وبسيطة لتجديد شرفة منزلك والاستعدادا من الآن للربيع وللاستمتاع بأحواء شتوية دافئة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..