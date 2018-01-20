6 أفكار رائعة لتجديد شرفة منزلك

شرفتك هي نفاذتك على العالم وحلقة الوصل بين بيتك والطبيعة، لذا وجب الاهتمام بها على أكمل وجه، وهو ما سنقوم به معا اليوم، سنقدم لك مع هوميفاي 6 أفكار سهلة وبسيطة لتجديد شرفة منزلك والاستعدادا من الآن للربيع وللاستمتاع بأحواء شتوية دافئة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
يمكنك إضافة أرجوحة رائعة لشرفتك الصغيرة واستمتع بأوقات هادئة وخاصة جدا مع كتابك المفضل ولا تتردد أمام هذه الفكرة لأنك ستشعر بالفارق منذ اللحظة الأولى ..
استعد لسهرة خاصة مع شريك حياتك وإضف طاولة صغيرة تكفي شخصين، مع إضاءة خاصة لفوانيس رائعة وجميلة، كلمسة رومانسية مهمة في حياتنا اليومية ..
إن كان بيتك صغير فبالتأكيد ستبحث عن غرفة صغيرة إضافية، ولا أجمل من أن تستغل مساحة شرفتك بطريقة ذكية وتحافظ على اتصالك بالطبيعة مع فكر عملي يضيف لبيتك ركنة جديدة ..
إن كان تراس بيتك أو شرفته يسمح بتصميم برجولة صغيرة واختيار نباتات معلقة رائعة مع مصابيح خاصة واستمتع بأجواء مميزة في بيتك دائما ..
قم بنفسك بإعادة استخدام الصناديق القديمة، وتزيين شرفتك باجمل النباتات المنزلية المثمرة والفواحة ..
مهما كانت شرفتك صغيرة بإمكانك إعادة تصميمها واستغلالها بطريقة مثالية لتصبح ملاذك الأول للاسترخاء من ضغوط يوم عمل مرهق وشاق ..