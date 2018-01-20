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6 أفكار رائعة لتجديد شرفة منزلك

آية منير آية منير
Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
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شرفتك هي نفاذتك على العالم وحلقة الوصل بين بيتك والطبيعة، لذا وجب الاهتمام بها على أكمل وجه، وهو ما سنقوم به معا اليوم، سنقدم لك مع هوميفاي 6 أفكار سهلة وبسيطة لتجديد شرفة منزلك والاستعدادا من الآن للربيع وللاستمتاع بأحواء شتوية دافئة .. نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

2. أرجوحة وكتاب ..

homify بلكونة أو شرفة White
homify

homify
homify
homify

يمكنك إضافة أرجوحة رائعة لشرفتك الصغيرة واستمتع بأوقات هادئة وخاصة جدا مع كتابك المفضل ولا تتردد أمام هذه الفكرة لأنك ستشعر بالفارق منذ اللحظة الأولى ..

1. فوانيس وطاولة ..

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes بلكونة أو شرفة
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

استعد لسهرة خاصة مع شريك حياتك وإضف طاولة صغيرة تكفي شخصين، مع إضاءة خاصة لفوانيس رائعة وجميلة، كلمسة رومانسية مهمة في حياتنا اليومية ..

3. ركنة خاصة ..

Verge of luxury, SVAI Studio SVAI Studio بلكونة أو شرفة
SVAI Studio

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

إن كان بيتك صغير فبالتأكيد ستبحث عن غرفة صغيرة إضافية، ولا أجمل من أن تستغل مساحة شرفتك بطريقة ذكية وتحافظ على اتصالك بالطبيعة مع فكر عملي يضيف لبيتك ركنة جديدة ..

4. جمال الطبيعة ..

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo بلكونة أو شرفة سيراميك
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

إن كان تراس بيتك أو شرفته يسمح بتصميم برجولة صغيرة واختيار نباتات معلقة رائعة مع مصابيح خاصة واستمتع بأجواء مميزة في بيتك دائما ..

5. صناديق قديمة ..

Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

قم بنفسك بإعادة استخدام الصناديق القديمة، وتزيين شرفتك باجمل النباتات المنزلية المثمرة والفواحة ..

6. استغلال أمثل ..

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

مهما كانت شرفتك صغيرة بإمكانك إعادة تصميمها واستغلالها بطريقة مثالية لتصبح ملاذك الأول للاسترخاء من ضغوط يوم عمل مرهق وشاق ..

تصميم شقة صغيرة عى طراز الشابي شيك

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