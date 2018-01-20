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10 أفكار رائعة لخزانة مرتبة دائما ..

آية منير آية منير
Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
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خزانة مرتبة !! قد تظن أن الأمر في غاية الصعوبة، ولكن اليوم سنكتشف معا حيل بسيطة عند تصميم خزانتك وإعادة ترتيبها ستساعد في إنهاء المهمة على اكمل وجه، بل وبالتأكيد ستجعلك تحافظ على ترتيب خزانتك دائما وبكل سهولة تحصل على ما تريد، 10 أفكار رائعة لخزانة مرتبة دائما، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..

1. الترتيب حسب الاستخدام ..

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO غرفة الملابس
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

حسب استخدامك رتب ملابسك، فإن كنت تحتاج للملابس الرسمية كل يوم يجب عليك أن تضع ذلك في اعتبارك وإن كنت لا تفعل، فلا تضعها في المقدمة حتى تحافظ على رونقها وتسمح لنفسك بأن تصل لما تستخدمه أكثر بسهولة ..

2. الأدراج والرفوف

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

الادراج ذات أهمية لا تقل عن الرفوف، ولكن استخدامنا لها قد يجعلها عبء وثل في تنظيفها، حافظ على ترتيبها دائما وتثبيت استخدام واحد لكل درج حتى تسمح لنفسك بسهولة فرز محتوياتها وترتيبها من أول وجديد ..

3. فصل المستخدم عن غير المستخدم من قبل ..

Home Staging a Ponte Milvio, Flavia Case Felici Flavia Case Felici غرفة الملابس
Flavia Case Felici

Flavia Case Felici
Flavia Case Felici
Flavia Case Felici

عليك أن لا تعود بملابسك المستخدمة مرة أخرى لدولابك، هذا ما قد يجعل الأمر غاية في الفوضى، اصنع شماعة أو مكان خاص بملابسك التي ستعيد استخدامها مرة أخرى ..

4. الشتاء والصيف ..

微莊園, 大晴設計有限公司 大晴設計有限公司 غرفة الملابس
大晴設計有限公司

大晴設計有限公司
大晴設計有限公司
大晴設計有限公司

افصل ملابس الصيف عن الشتاء واجعل لدولابك مساحة تخزين مفصولة بعيد عن متناول يدك حتى تحافظ على ترتيبه دائما ..

5. تنسيق وترتيب ..

APARTAMENT GARNIZON W GDAŃSKU, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza غرفة الملابس
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

يمكنك تنسيق القطع المتشابهة من حيث اللون والتصميم والاستخدام وترتيبهم معا لتجعل وصولك إليهم أسهل وإعادة ترتيبهم أكثر مرونة ..

7. استغل المساحة تماما ..

Apartament w Gdańsku 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة نوم
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

إن كنت بصدد تصميم دولابك، لا تترك المساحة المتاحة دون استغلال ذكي، بل كل شبر سيخلق لك مكان جديد للتزخين ربما أو للاستخدام اليومي ..

8. إمكانيات جديدة ..

Vestidor, Trestrastos Trestrastos غرفة الملابس
Trestrastos

Trestrastos
Trestrastos
Trestrastos

كل يوم تظهر إمكانيات جديدة تسمح بترتيب دولابك وسهولة استخدامه، مثل الشماعات المتحلة والأرفف الدوارة والأدراج الساحبة، كل هذا يساعدك كثيرا في تصميم خزانة مرتبة دائما ..

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