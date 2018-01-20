خزانة مرتبة !! قد تظن أن الأمر في غاية الصعوبة، ولكن اليوم سنكتشف معا حيل بسيطة عند تصميم خزانتك وإعادة ترتيبها ستساعد في إنهاء المهمة على اكمل وجه، بل وبالتأكيد ستجعلك تحافظ على ترتيب خزانتك دائما وبكل سهولة تحصل على ما تريد، 10 أفكار رائعة لخزانة مرتبة دائما، نتمنى لكم قراءة ممتعة ..
حسب استخدامك رتب ملابسك، فإن كنت تحتاج للملابس الرسمية كل يوم يجب عليك أن تضع ذلك في اعتبارك وإن كنت لا تفعل، فلا تضعها في المقدمة حتى تحافظ على رونقها وتسمح لنفسك بأن تصل لما تستخدمه أكثر بسهولة ..
الادراج ذات أهمية لا تقل عن الرفوف، ولكن استخدامنا لها قد يجعلها عبء وثل في تنظيفها، حافظ على ترتيبها دائما وتثبيت استخدام واحد لكل درج حتى تسمح لنفسك بسهولة فرز محتوياتها وترتيبها من أول وجديد ..
عليك أن لا تعود بملابسك المستخدمة مرة أخرى لدولابك، هذا ما قد يجعل الأمر غاية في الفوضى، اصنع شماعة أو مكان خاص بملابسك التي ستعيد استخدامها مرة أخرى ..
افصل ملابس الصيف عن الشتاء واجعل لدولابك مساحة تخزين مفصولة بعيد عن متناول يدك حتى تحافظ على ترتيبه دائما ..
يمكنك تنسيق القطع المتشابهة من حيث اللون والتصميم والاستخدام وترتيبهم معا لتجعل وصولك إليهم أسهل وإعادة ترتيبهم أكثر مرونة ..
إن كنت بصدد تصميم دولابك، لا تترك المساحة المتاحة دون استغلال ذكي، بل كل شبر سيخلق لك مكان جديد للتزخين ربما أو للاستخدام اليومي ..
كل يوم تظهر إمكانيات جديدة تسمح بترتيب دولابك وسهولة استخدامه، مثل الشماعات المتحلة والأرفف الدوارة والأدراج الساحبة، كل هذا يساعدك كثيرا في تصميم خزانة مرتبة دائما ..