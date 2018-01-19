فيلا خشبية بتفاصيل كلاسيكية رائعة

بالتة من النغمات المحايدة ترسم معالم هادئة بالداخل والخارج، مع تفاصيل خشبية تحدد ملامح التصميم الداخلي لتلك الفيلا الرائعة، التي تم تنفيذها من قبل Marlegno، في موقع يتمتع بسحر الطبيعة الخلابة والمنعشة، والتي تبرز جمال وأناقة التفاصيل الخشبية بصورة أوضح.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة ملهمة، بين أرجاء تلك الفيلا الخشبية، وندعوا هؤلاء محبي الكلاسيكية على وجه الخصوص، ليستمدوا إلهامهم من اثاث وتصميمات تلك الفيلا الكلاسيكية الرائعة. لنبدأ جولتنا!
يبدو بناء الفيلا مناسبا للمحيط الخارجي حيث الطابع الريفي، بفضل الطوب والخرسانة والأخشاب، مع سقف من القرميد، وبالتة من الألوان المحايدة الهادئة والفاتحة.
عند النظر إلى البناء الهندسي للفيلا، نجد أنها تتكون من اثنين من الهياكل المتماثلة في أدق تفاصيلها الخشبية والسقف القرميدي بلونه البني المائل للحمرة، فقط الاختلاف في حجم البناء، حيث الأول صغير ويتكون من طابق واحد، فيما يتمتع الثاني بحجم مضاعف وذلك لتكونه من طابقين.
بالدخول إلى المنزل، نجد أنه يتمتع بأجواء هادئة وناعمة، تمامًا مثل واجهته الخارجية، حيث النغمات المحايدة الفاتحة من الأبيض وافتح درجات الرمادي، بينما اتخذت الأريكة درجة داكنة من الرمادي لتصنع تناقضًا بصريا ولنيا جذابًا.
السقف الخشبي مع الأعمدة الداعمة، تمنح غرفة المعيشة، إطلالة دافئة وقوية توحي بصلابة المنزل، فيما تسمح النافذة الزجاجية بتدفق قدر كبير من الضوء والهواء، إضافة إلى السماح بالاستمتاع بالإطلالة الخضراء الساحرة.
ننتقل إلى المطبخ، حيث الكثير من النظام في مساحة نظيفة ومريحة، تسمح بالعمل والطهو بأريحية خاصة مع منضدة العمل الممتدة على شكل حرف L، فيما يبدو الهيكل المدمجة بداخله أجهوة الطهي، عصريًا وجذابًا، تماما كما المطابخ الاحترافيه.
المنضدة الخشبية في منتصف المطبخ، مزدوجة الوظيفة، حيث تعمل كطاولة طعام، مع إضافة تلك الكراسي الخشبية الممثالة في التصميم واللون، كما يمكن أن تستخدم كجزيرة مطبخ في أوقات الذروة، لاعداد المزيد من الأطباق الشهية.
ننهي جولتنا في غرفة السفرة، والتي تحافظ على التناسق العام لتصميم المنزل، حيث البالتة اللونية المحايدة، والتي يسيطر عليها الأبيض بشكل واضح، مما يجعل تلك المنطقة تبدو أكثر برودة من باقي أجزاء المنزل، وإن كانت تبدو ناصعة للغاية.
تصميم طاولة الطعام وكراسيها، وأيضًا المنضدة الجانبية عصريًا للغاية، وهو ما يتناقض بعض الشيء مع الإطار المذهب المزين للجدار أعلى المنضدة، بإطلالته الكلاسكية الفاخرة.
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