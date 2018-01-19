فيلا خشبية بتفاصيل كلاسيكية رائعة

بالتة من النغمات المحايدة ترسم معالم هادئة بالداخل والخارج، مع تفاصيل خشبية تحدد ملامح التصميم الداخلي لتلك الفيلا الرائعة، التي تم تنفيذها من قبل Marlegno، في موقع يتمتع بسحر الطبيعة الخلابة والمنعشة، والتي تبرز جمال وأناقة التفاصيل الخشبية بصورة أوضح.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة ملهمة، بين أرجاء تلك الفيلا الخشبية، وندعوا هؤلاء محبي الكلاسيكية على وجه الخصوص، ليستمدوا إلهامهم من اثاث وتصميمات تلك الفيلا الكلاسيكية الرائعة. لنبدأ جولتنا!