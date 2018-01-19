6 أخطاء عليك تجنبها عند تصميم منزلك في العام الجديد

منذ بضعة أيام، بدانا العام الجديد، وبالنسبة للبعض، هذا يعني إمكانية تأثيث منزل جديد أو تجديد المنزل الخاص بهم. بالطبع، كل واحد منا حر في تأثيث المنزل، وفقا لذوقه واحتياجاته الشخصية، ولكن في أي حال، يجب علينا ألا ننسى أبدا أن البيت هو المكان الذي يجب أن نشعر فيه بالاسترخاء والراحة، وحيث ينبغي أن يعبر عن الأثاث شخصيتنا.

لذلك، قبل اتخاذ القرارات والقيام بالمشتريات، ينبغي لنا أن نضع في الاعتبار المبادئ التوجيهية، التي تملي معظمهم من الحس السليم، وسيكون من الجيد أن تحترم نصائح خبراء التصميم الداخلي، حتى لا تصل إلى بعض الأخطاء التي يمكننا أن نتجنبها. وفيما يلي بعض الأمثلة…