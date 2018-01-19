6 أخطاء عليك تجنبها عند تصميم منزلك في العام الجديد

منذ بضعة أيام، بدانا العام الجديد، وبالنسبة للبعض، هذا يعني إمكانية تأثيث منزل جديد أو تجديد المنزل الخاص بهم. بالطبع، كل واحد منا حر في تأثيث المنزل، وفقا لذوقه واحتياجاته الشخصية، ولكن في أي حال، يجب علينا ألا ننسى أبدا أن البيت هو المكان الذي يجب أن نشعر فيه بالاسترخاء والراحة، وحيث ينبغي أن يعبر عن الأثاث شخصيتنا.
لذلك، قبل اتخاذ القرارات والقيام بالمشتريات، ينبغي لنا أن نضع في الاعتبار المبادئ التوجيهية، التي تملي معظمهم من الحس السليم، وسيكون من الجيد أن تحترم نصائح خبراء التصميم الداخلي، حتى لا تصل إلى بعض الأخطاء التي يمكننا أن نتجنبها. وفيما يلي بعض الأمثلة…
من الواضح أنه عندما يتعلق الأمر بتأثيث منزل، فإن أول شيء يجب التركيز عليه هو الحاجة إلى العيش فيه. الزينة هي بالتأكيد ليست أولوية، ولكن الجدران العارية غير المزينة تجعل البيئة كلها حزينة. الديكورات، في الواقع، تعمل على إضفاء نوع من الفرح، وسط نغمات محايدة ورصينة، أو لتضيف مجموعة حية وملونة. وباختصار، فإنها تعمل على تحقيق توازن اللون وإضفاء الطابع الشخصي على البيئة.
بالطبع، لا يمكن لأحد أن يشكك في الأذواق الشخصية، لذلك إذا كنا نحب شيئا ونريد إبرازه في ديكورات المنزل، فهذا على ما يرام، ولكن بعض الأثاث، قد تبدو ذو مظهر مبالغ فيه، وغير محبب النظر إليه، أيضا، في وقت قصير، قد يكون عفا عليها الزمن وانقرضت صيحتها!
صحيح أن الزينة واللوحات والحلي يمكن استبدالها بسهولة، ولكن دعونا لا ننسى أنها تعمل على جعل البيئة أكثر جاذبية وتحقق التوازن الكلي. ولذلك ينبغي أن يكون الاختيار يهدف إلى تحقيق التوازن بين اللمسات البصرية، وملء أي فراغات، وإعطاء الحيوية والشخصية في العموم، وأيضًا يجب أن تكون اللوحة التي ت زين الجدار ذو إطلالة ممتعة، وليس أن تجلب الاكتئاب.
ليس فقط الألوان ولكن أيضا توزيع الأثاث والاكسسوارات يجب أن يكون متوازن. في هذه الحالة، نرى جدار مع الكسوة الخشبية، مرآة كاملة الطول، والتلفزيون، والأثاث، والحلي، وعلى الحائط الآخر، اثنين من المربعات الصغيرة. وعادة ما يكون التوازن بين الكامل والخالي، ولكن في هذه الحالة توزيع العناصر في غرفة المعيشة غير متناسق.
المطبخ الحديث والوظيفي، والمجهز تجهيزا كاملا، مثالي لأولئك الذين يحبون طهي الطعام، والأبيض هو لون مشرق من شأنه أن يخلق شعور بالنظام والنظافة. ولكن المطبخ يجب أن يكون بيئة مليئة بالترحيب والتي تحفز المزاج الجيد وتشجع على العيش المشترك، وليس نوعا من المختبر العلمي البارد، العقيم والخالي من الطابع شخصي.
على الرغم من أنها قد تبدو للبعض جميلة وأنيقة، إلا أنه ينبغي ألا تكون الزينة مبالغ فيها أبدًا، خاصة في بعض الغرف. الحمام على سبيل المثال هو غرفة حيث يجب أن يبعث تصميمه على الشعور بالاسترخاء، ويشجعنا على تكريس بعض الوقت لرفاهيتنا خاصة إذا كان الحمام ليست ذو مساحة كبيرة، والزينة والمرايا، والأسطح اللامعة والعاكسة يمكن أن تكون مصدر ازعاج وتخلق وجهة نظر مربكة بدلا من الاسترخاء.
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