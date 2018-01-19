20 تصميم لغرف معيشة رائعة سهلة التنفيذ

منطقة المعيشة هي البيئة الرئيسية لجميع المنازل، فهنا نأكل، وهنا نستمتع بالاسترخاء، وهنا يتشارك الوقت جميع أفراد الأسرة. مثل هذا المكان المهم يجب أن يكون مدروس ومصمم بشكل جيد، من أجل ضمان الوظيفية الفائقة، إلى جانب المتعة الجمالية. المطبخ وغرفة المعيشة، تصبح نقاط مركزية في مشروع شقة صغيرة، يجب أن تسمح تفاصيل التصميم الداخلي بتجديدها بلمسات قليلة، لتغيير إطلالة المنزل تمامًا!

في مقال اليوم من هوميفاي، نحن نريد أن نظهر لك عن قرب، 20 تصميم لغرف معيشة رائعة، من شأنها أن تمنحك بعض الأفكار لتنفيذها في تصميم المنزل الخاص بك في أقرب وقت ممكن.