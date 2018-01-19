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20 تصميم لغرف معيشة رائعة سهلة التنفيذ

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Appartamento al mare ristrutturato., Lella Badano Homestager Lella Badano Homestager غرفة المعيشة Beige
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منطقة المعيشة هي البيئة الرئيسية لجميع المنازل، فهنا نأكل، وهنا نستمتع بالاسترخاء، وهنا يتشارك الوقت جميع أفراد الأسرة. مثل هذا المكان المهم يجب أن يكون مدروس ومصمم بشكل جيد، من أجل ضمان الوظيفية الفائقة، إلى جانب المتعة الجمالية. المطبخ وغرفة المعيشة، تصبح نقاط مركزية في مشروع شقة صغيرة، يجب أن تسمح تفاصيل التصميم الداخلي بتجديدها بلمسات قليلة، لتغيير إطلالة المنزل تمامًا!

في مقال اليوم من هوميفاي، نحن نريد أن نظهر لك عن قرب، 20 تصميم لغرف معيشة رائعة، من شأنها أن تمنحك بعض الأفكار لتنفيذها في تصميم المنزل الخاص بك في أقرب وقت ممكن.

1- جدار غير مزدحم.. فقط شاشة في المنتصف مع منضدة في الأسفل ورف يقترب من السقف​

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

2. وحدة Kallax من أيكيا لتكوين منضدة تلفاز بما يتناسب مع الذوق الشخصي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3. قطعة السجاد بلونها الأزرق القوي تصنع نقطة مركزية لجذب الأنظار

Ristrutturazione - soggiorno, Easy Relooking Easy Relooking غرفة المعيشة
Easy Relooking

Easy Relooking
Easy Relooking
Easy Relooking

zero6studio San Giovanni, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo غرفة المعيشة
Paolo Fusco Photo

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

5. الاستمتاع بجمع مزايا الخزانة الطولية والعرضية دون التسبب في زحام بصري

Ristrutturazione appartamento Napoli centro storico, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare غرفة المعيشة
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

6. بيئة معيشية هادئة بفضل النغمات اللونية الناعمة والجدار الحجري مع الأرضية الخشبية الدافئة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

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7. دمج المساحات المعيشية مع أناقة اللمسات الخشبية وانتعاش النباتات النضرة

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

8. غرفة معيشة في أصغر نطاق ممكن فقط مع خزانة مبتكرة وشاشة تلفاز صغيرة وأريكة مريحة

Residence "La Darsena" Riccione, POLISTUDIO A.E.S. POLISTUDIO A.E.S. غرفة المعيشة
POLISTUDIO A.E.S.

POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.
POLISTUDIO A.E.S.

9. تنوع أنيق في اختيار الأريكة والكراسي والتنسيق البصري بينهم.. الطاولة المستندة إلى الجدار توفر مساحة رائعة لتناول الطعام

Edifício Gaivotas, Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores Living roomStools & chairs
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores
Pureza Magalhães, Arquitectura e Design de Interiores

10. منعشة.. أنيقة وحديثة .. غرفة المعيشة كما يجب أن تكون!

Home Staging Nordic-Retrò, Venduta a Prima Vista Venduta a Prima Vista غرفة المعيشة
Venduta a Prima Vista

Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista
Venduta a Prima Vista

11. لمسات كلاسيكية وسط بيئة معيشية حديثة..تأمل الثريا والخزانة!

Appartamento al mare ristrutturato., Lella Badano Homestager Lella Badano Homestager غرفة المعيشة Beige
Lella Badano Homestager

Lella Badano Homestager
Lella Badano Homestager
Lella Badano Homestager

12. المنضدة المعاد تدويرها تُضفي لمسة فريدة على أجواء الغرفة الهادئة

around the kitchen, laboMint laboMint غرفة المعيشة
laboMint

laboMint
laboMint
laboMint

13. البساطة تغلف أجواء تلك الغرفة.. المنضدة الخشبية تصميمها الخالي من التفاصيل فريد بشكل خاص

Ristrutturazione appartamento | Roma - Porta Maggiore, 02A Studio 02A Studio غرفة المعيشة White
02A Studio

02A Studio
02A Studio
02A Studio

14. لمسة مميزة من نمط الـشابي شيك في الخزانة الخشبية في الخلفية

Design di interni, Albini Architettura Albini Architettura منازل
Albini Architettura

Albini Architettura
Albini Architettura
Albini Architettura

15. الأحمر الداكن يُضفي سحر خاص على تلك المساحة المعيشية المفتوحة

Appartamento Corralejo - Bristol, Marco Barbero Marco Barbero غرفة المعيشة
Marco Barbero

Marco Barbero
Marco Barbero
Marco Barbero

16. هل هناك أفضل من غرفة معيشة بألوان الباستيل!!

Un salon bohème, MON OEIL DANS LA DECO MON OEIL DANS LA DECO غرفة المعيشة
MON OEIL DANS LA DECO

MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO
MON OEIL DANS LA DECO

17. سحر مينميالي مع بالتة من النغمات المحايدة في مساحة مُشرقة وهادئة

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo Living roomSofas & armchairs
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

18. إن كانت هناك نافذة زجاجية فلابد من الإطلالة التي تستحق النظر والأفضل أن تكون مزروعات خضراء نضرة ومنعشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

19. ورق الحائط يُضفي طابع مميز مع الاريكة الداكنة بلونها الأكثر من فريد

8760 dm2, Tommaso Giunchi Architect Tommaso Giunchi Architect غرفة المعيشة
Tommaso Giunchi Architect

Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect
Tommaso Giunchi Architect

20. الوسائد الملونة للمسة مبهجة وحيوية في غرفة بيضاء

Midsummer House, Hinton Cook Architects Hinton Cook Architects غرفة المعيشة
Hinton Cook Architects

Midsummer House

Hinton Cook Architects
Hinton Cook Architects
Hinton Cook Architects

لمزيد من التصميمات والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، أفكار ستخلصك من عبئ غرف المعيشة الصغيرة

فيلا خشبية بتفاصيل كلاسيكية رائعة

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