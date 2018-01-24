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شقة تجمع بين الدفئ والعصرية

منة اسماعيل منة اسماعيل
BORGHESE, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
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الحصول على منزل ذو شخصية فريدة و خاصة فهو ليس بأمر هين،فالحصول على منزل الأحلام المريح  يعتبر حلم يصعب تحقيقه، لكن ماذا لو توفرت لك كل السبل والعناصر لتحقيقه والحصول على منزل يشع إشراقة وبراحة وتعمره التفاصيل الرائعة في كافة تفاصيل يبدو الأمر جيداً ليس كذلك، فجولتنا اليوم في هوميفاي داخل منزل يجمع كل سبل الراحة والبراح في تصميمه.

سفرة بتصميم دافئ

BORGHESE, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة السفرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

لعبت اللمسات الخشبية في تصميم السفرة بدايةً من المائدة والخزانة إلى البوفيه والأرضيات الباركية دوراً رائعاً في نشر الدفئ في الغرفة بالكامل، وخلقت على الغرفة لمسات كلاسيكية تحمل عبق الزمن الجميل، فنرى طاولة مربعة صغيرة تحاوطها بعض الكراسي بكسوتها المخملية الرمادية لتخلق على الغرفة روحاً مفهمة بجمال ورقي.

منطقة حيوية

BORGHESE, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

أما هنا فتنقل لنا هذه الصورة بتصميمها المميزة  نظرة أقرب لمنطقة المعيشة في المنزل والتي تضمن غرفة معيشة ب بجانبها غرفة السفرة في منطقة واحدة لا يفصلهم جداراً أو باباً أية  فواصل، وهو ما يخلق براحاً  تتمتع به هذه الغرفة.

إضاءة مميزة

BORGHESE, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تتمتع الغرفة بإضاءة مميزة فنرى بعمق إضاءة صفراء خافتة، مصدرها يأتي من  تلك السبوتات المتناثرة في  السقف ونلاحظ تركيز البعض منها في إتجاه الأريكة للمعيشة، وبعضها الآخر تجاه البوفيه، وكذلك وحدات الإضاءة المتدلية من  السقف في إتجاه المائدة الخشبية الصغيرة.

معيشة بطعم كلاسيكي

BORGHESE, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرفة المعيشة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

الرائع في تصميم هذه الشقة هو الحس الكلاسيكي الرائع بلمسته  الحداثية التي تتمتع بحياة فنية  كلاسيكية مذهلة، فنرى ذلك بوضوح من خلال تلك اللوحات الفنية الإبداعية  على جدران الغرفة والتي نقلت   شعورًا بأنك داخل أمام أحد المعارض الفنية القديمة التي تتمتع رغم طرازها التقليدي بذوق  عصري للغاية.

أركان خاصة

BORGHESE, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS الممر الحديث، المدخل و الدرج
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

تعتبر اللمسات الفنية  ليست هي اللمسة الوحيدة الواضحة بهذا المنزل أو  التفاصيل الخشبية، ولكن يمكننا أن نرى بوضوح  الإشراق  وتفاصيل البراح يتخللان كافة أركانه ويطلقان  فيه  الراحة والهدوء والسكينة.. فساكنو هذا البيت يعتبروا  بالتأكيد من أكثر الناس السعادة!

تفاصيل

BORGHESE, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS Corridor, hallway & stairsStorage
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

أما هنا فنرى تفصيلة أخرى من تفاصسل المنزل الجمالية في ركن من أركان أحتوى على بوفية بتصميم بسيط وأنيق من اللون الأبيض الحيادي بالإضافة لوجود بعض التفاصيل الديكورية والفنية خلقت جمال ورقي خاص كما نرى.

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