شقة تجمع بين الدفئ والعصرية

الحصول على منزل ذو شخصية فريدة و خاصة فهو ليس بأمر هين،فالحصول على منزل الأحلام المريح يعتبر حلم يصعب تحقيقه، لكن ماذا لو توفرت لك كل السبل والعناصر لتحقيقه والحصول على منزل يشع إشراقة وبراحة وتعمره التفاصيل الرائعة في كافة تفاصيل يبدو الأمر جيداً ليس كذلك، فجولتنا اليوم في هوميفاي داخل منزل يجمع كل سبل الراحة والبراح في تصميمه.
لعبت اللمسات الخشبية في تصميم السفرة بدايةً من المائدة والخزانة إلى البوفيه والأرضيات الباركية دوراً رائعاً في نشر الدفئ في الغرفة بالكامل، وخلقت على الغرفة لمسات كلاسيكية تحمل عبق الزمن الجميل، فنرى طاولة مربعة صغيرة تحاوطها بعض الكراسي بكسوتها المخملية الرمادية لتخلق على الغرفة روحاً مفهمة بجمال ورقي.
أما هنا فتنقل لنا هذه الصورة بتصميمها المميزة نظرة أقرب لمنطقة المعيشة في المنزل والتي تضمن غرفة معيشة ب بجانبها غرفة السفرة في منطقة واحدة لا يفصلهم جداراً أو باباً أية فواصل، وهو ما يخلق براحاً تتمتع به هذه الغرفة.
تتمتع الغرفة بإضاءة مميزة فنرى بعمق إضاءة صفراء خافتة، مصدرها يأتي من تلك السبوتات المتناثرة في السقف ونلاحظ تركيز البعض منها في إتجاه الأريكة للمعيشة، وبعضها الآخر تجاه البوفيه، وكذلك وحدات الإضاءة المتدلية من السقف في إتجاه المائدة الخشبية الصغيرة.
الرائع في تصميم هذه الشقة هو الحس الكلاسيكي الرائع بلمسته الحداثية التي تتمتع بحياة فنية كلاسيكية مذهلة، فنرى ذلك بوضوح من خلال تلك اللوحات الفنية الإبداعية على جدران الغرفة والتي نقلت شعورًا بأنك داخل أمام أحد المعارض الفنية القديمة التي تتمتع رغم طرازها التقليدي بذوق عصري للغاية.
تعتبر اللمسات الفنية ليست هي اللمسة الوحيدة الواضحة بهذا المنزل أو التفاصيل الخشبية، ولكن يمكننا أن نرى بوضوح الإشراق وتفاصيل البراح يتخللان كافة أركانه ويطلقان فيه الراحة والهدوء والسكينة.. فساكنو هذا البيت يعتبروا بالتأكيد من أكثر الناس السعادة!
أما هنا فنرى تفصيلة أخرى من تفاصسل المنزل الجمالية في ركن من أركان أحتوى على بوفية بتصميم بسيط وأنيق من اللون الأبيض الحيادي بالإضافة لوجود بعض التفاصيل الديكورية والفنية خلقت جمال ورقي خاص كما نرى.
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