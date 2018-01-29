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7 تصميمات رائعة لأرائك تليق بغرف المعيشة المختلفة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify Living roomSofas & armchairs
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بطل الرواية الكبير في أي غرفة معيشة، بل أنها في كثير من الأحيان تكون المحور الحقيقي للحياة المنزلية.. نحن نتحدث عن أريكة الزاوية، حيث المنطقة الأكثر حيوية التي تلتقي عندها الأسرة لقضاء لحظات ممتعة من الاسترخاء والحميمية.

نظرا لأهميتها، ليس من السهل دائما اختيار النموذج الصحيح، لأن خصائص البيئة التي سيتم إدراجها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لهذاأتينا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بـ 7 تصميمات رائعة لـ أرائك الزاوية، مختلفة جدا عن بعضها البعض، ومناسبة لأنواع كثيرة من غرفة المعيشة ومختلف الأنماط التصميمة، لتلبية احتياجات كل منها. دعونا نبدأ بالاطلاع عليهم!

1. طابع شبابي أنيق

Metamorfoza ul. Krapwicka Opole, Studio Aranżacji Agnieszka Adamek Studio Aranżacji Agnieszka Adamek غرفة المعيشة
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek
Studio Aranżacji Agnieszka Adamek

للإقامة الصغيرة المدمجة، ومن أجل توفير المساحة، يمكن اختيار أريكة على شكل حرف L، فهي مثالية للغرف الصغيرة. النسيج والجلود التنجيد تعطيه نظرة الشباب والطابع الحديث، ومناسبة لمنزل زوجين أو واحد من الشباب.

2. مريحة وسهلة التنظيف

homify Living roomSofas & armchairs
homify

homify
homify
homify

أريكة لينة توضع في الزاويةمع النسيج القابل للإزالة، هي خيار مثالي للعائلات مع الأطفال، حيث لوظيفيةا والراحة هي الكلمات الرئيسية لوصفها، خاصة مع شيزلونج صغير يسمح بالتمدد أثناء مشاهدة التلفاز.

3. تصميم مناسب للمنازل على النمط الحديث

I ♥ GRAY :: Maresa's living room, Spazio 14 10 Spazio 14 10 غرفة المعيشة Grey
Spazio 14 10

I ♥ GRAY :: Maresa's living room

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

إذا كنا نحب التصميم الحديث بالطبع لن نستطيع مقاومة هذه الأريكة الأنيقة في لونها الرمادي، والنسيج الناعم، مع تصميم على شكل L، اقترحه خبرائنا، حيث أن تصميم الأريكة يتمتع بخطوط نظيفة، مما يجعلها مثالية لتقديم إقامة على الطراز الحديث.

4. وحدات للمساحات المفتوحة متعددة الوظائف

Una colorida temporada en Casasola Muebles, Casasola Decor Casasola Decor Living roomSofas & armchairs
Casasola Decor

Casasola Decor
Casasola Decor
Casasola Decor

 إذا كنا نحب المساحات متعددة الوظائف، ليتم تشكيلها وفقا لاحتياجات اللحظة، فإن هذه الأريكة الملونة التي اقترحتها كاساسولا ديكور، هي الحل المثالي بالنسبة لنا، حيث نموذج وحدات يمكن تحويلها إلى أريكة الزاوية، أو سرير،  أو مجموعة من الكراسي الصغيرة، وما يوحي أيضا به الخيال. هذا الخيار يبدو مثالي لبيئات الفضاء المفتوحة، ليتم إعادة اختراعها كل يوم.

5. الكلاسيكية العتيقة

Private villa in Baku, Lunardelli Egidio srl Lunardelli Egidio srl Living roomSofas & armchairs
Lunardelli Egidio srl

Lunardelli Egidio srl
Lunardelli Egidio srl
Lunardelli Egidio srl

إذا كنا نعتقد دائما أن أرائك الزاوية كانت من صلاحيات التصميم الداخلي العصري، فيمكن إعادة التفكير مرة أخرى بعد رؤية هذا المثال الجيد الذي اقترحه خبراء LUNARDELLI، حيث يمكننا رؤية أريكة منحنية تتميز بتفاصيلها التي تنتمي إلى الطراز الباروكي، ومزينة بالأقمشة الثمينة. مثالية لتوفير تأثيث غرفة المعيشة الكلاسيكية في النمط الكلاسيكي العتيق.

6. الكلاسيكية الحديثة

Il soggiorno dal design moderno o classico, Viadurini Viadurini Living roomSofas & armchairs جلد White
Viadurini

Viadurini
Viadurini
Viadurini

إذا كنت تحب النمط الكلاسيكي، ولكن تفضل أن يكون أكثر واقعية من المثال السابق، يمكننا أن نراهن على أريكة الزاوية التي تقدم تطورا بسيطا، مثل تلك التي اقترحها VIADURINI. أريكة بيضاء في جلد أبيض مصنوع يدويا، وبالتالي فريدة من نوعها وقابلة للتخصيص اعتمادا على أذواقنا واحتياجاتنا. على سبيل المثال يمكن أن نطلب حجم معين أو مستلق الظهر أو شكل سرير أريكة.

7. اختيار الذين يحبون الحلول العصرية

Vega, DIVANOVA DIVANOVA Living roomSofas & armchairs جلد مزيف White
DIVANOVA

DIVANOVA
DIVANOVA
DIVANOVA

من ديفانوفا، أريكة زاوية مستقبلية تقريبا. وأريكة مع التصميم الحديث، مثالية لأولئك الذين يسعون في نهاية المطاف إلى الاسترخاء، خاصة إن كانت كبيرة ومريحة، مع مساند للذراعين المبطنة، وأماكن تخزين من الزجاج على الجانبين، فضلا عن إمالة المخدات، وتوفير ارتفاع قابل للتعديل.

لمزيد من التصميمات والأفكار الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، أفكار ستخلصك من عبئ غرف المعيشة الصغيرة

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