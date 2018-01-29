7 تصميمات رائعة لأرائك تليق بغرف المعيشة المختلفة

بطل الرواية الكبير في أي غرفة معيشة، بل أنها في كثير من الأحيان تكون المحور الحقيقي للحياة المنزلية.. نحن نتحدث عن أريكة الزاوية، حيث المنطقة الأكثر حيوية التي تلتقي عندها الأسرة لقضاء لحظات ممتعة من الاسترخاء والحميمية.
نظرا لأهميتها، ليس من السهل دائما اختيار النموذج الصحيح، لأن خصائص البيئة التي سيتم إدراجها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لهذاأتينا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بـ 7 تصميمات رائعة لـ أرائك الزاوية، مختلفة جدا عن بعضها البعض، ومناسبة لأنواع كثيرة من غرفة المعيشة ومختلف الأنماط التصميمة، لتلبية احتياجات كل منها. دعونا نبدأ بالاطلاع عليهم!
للإقامة الصغيرة المدمجة، ومن أجل توفير المساحة، يمكن اختيار أريكة على شكل حرف L، فهي مثالية للغرف الصغيرة. النسيج والجلود التنجيد تعطيه نظرة الشباب والطابع الحديث، ومناسبة لمنزل زوجين أو واحد من الشباب.
أريكة لينة توضع في الزاويةمع النسيج القابل للإزالة، هي خيار مثالي للعائلات مع الأطفال، حيث لوظيفيةا والراحة هي الكلمات الرئيسية لوصفها، خاصة مع شيزلونج صغير يسمح بالتمدد أثناء مشاهدة التلفاز.
إذا كنا نحب التصميم الحديث بالطبع لن نستطيع مقاومة هذه الأريكة الأنيقة في لونها الرمادي، والنسيج الناعم، مع تصميم على شكل L، اقترحه خبرائنا، حيث أن تصميم الأريكة يتمتع بخطوط نظيفة، مما يجعلها مثالية لتقديم إقامة على الطراز الحديث.
إذا كنا نحب المساحات متعددة الوظائف، ليتم تشكيلها وفقا لاحتياجات اللحظة، فإن هذه الأريكة الملونة التي اقترحتها كاساسولا ديكور، هي الحل المثالي بالنسبة لنا، حيث نموذج وحدات يمكن تحويلها إلى أريكة الزاوية، أو سرير، أو مجموعة من الكراسي الصغيرة، وما يوحي أيضا به الخيال. هذا الخيار يبدو مثالي لبيئات الفضاء المفتوحة، ليتم إعادة اختراعها كل يوم.
إذا كنا نعتقد دائما أن أرائك الزاوية كانت من صلاحيات التصميم الداخلي العصري، فيمكن إعادة التفكير مرة أخرى بعد رؤية هذا المثال الجيد الذي اقترحه خبراء LUNARDELLI، حيث يمكننا رؤية أريكة منحنية تتميز بتفاصيلها التي تنتمي إلى الطراز الباروكي، ومزينة بالأقمشة الثمينة. مثالية لتوفير تأثيث غرفة المعيشة الكلاسيكية في النمط الكلاسيكي العتيق.
إذا كنت تحب النمط الكلاسيكي، ولكن تفضل أن يكون أكثر واقعية من المثال السابق، يمكننا أن نراهن على أريكة الزاوية التي تقدم تطورا بسيطا، مثل تلك التي اقترحها VIADURINI. أريكة بيضاء في جلد أبيض مصنوع يدويا، وبالتالي فريدة من نوعها وقابلة للتخصيص اعتمادا على أذواقنا واحتياجاتنا. على سبيل المثال يمكن أن نطلب حجم معين أو مستلق الظهر أو شكل سرير أريكة.
من ديفانوفا، أريكة زاوية مستقبلية تقريبا. وأريكة مع التصميم الحديث، مثالية لأولئك الذين يسعون في نهاية المطاف إلى الاسترخاء، خاصة إن كانت كبيرة ومريحة، مع مساند للذراعين المبطنة، وأماكن تخزين من الزجاج على الجانبين، فضلا عن إمالة المخدات، وتوفير ارتفاع قابل للتعديل.
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