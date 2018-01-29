7 تصميمات رائعة لأرائك تليق بغرف المعيشة المختلفة

بطل الرواية الكبير في أي غرفة معيشة، بل أنها في كثير من الأحيان تكون المحور الحقيقي للحياة المنزلية.. نحن نتحدث عن أريكة الزاوية، حيث المنطقة الأكثر حيوية التي تلتقي عندها الأسرة لقضاء لحظات ممتعة من الاسترخاء والحميمية.

نظرا لأهميتها، ليس من السهل دائما اختيار النموذج الصحيح، لأن خصائص البيئة التي سيتم إدراجها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. لهذاأتينا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بـ 7 تصميمات رائعة لـ أرائك الزاوية، مختلفة جدا عن بعضها البعض، ومناسبة لأنواع كثيرة من غرفة المعيشة ومختلف الأنماط التصميمة، لتلبية احتياجات كل منها. دعونا نبدأ بالاطلاع عليهم!