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6 خطوات للتخلص من الفوضى في منزلك

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
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 الحفاظ على المنزل مرتب ونظيف، هو بالكاد أمر بسيط أكثر من أي وقت مضى بل إنه أصبح أكثر متعة. القيام بتلك المهمة يستغرق وقتا وجهدا. ومع ذلك، وكما سنرى في هذا الكتاب من الأفكار، فإنه ليس من المستحيل، في الواقع، فمن الممكن قل وداعو للاضطراب والفوضى في 6 خطوات بسيطة، والتي لا تتطلب سوى القليل من حسن التنظيم والالتزام حتى لا تكون مرهقة جدا.

لا توجد وصفات سحرية، في الواقع، أن يكون المنزل مرتب ومنظم،  لن يتحقق إلا من خلال تدخلات مستهدفة وفعالة، وإدارة جيدة للوقت المتاح، والكثير من الاتساق، وذلك من أجل الحفاظ على المجهود الذي بذله المهندسون لمنح منزلك تصميم داخلي مميز وأنيق. دعونا نرى خطة الـ 6 خطوات!

1. قل وداعا للفوضى: ترتيب السرير كل يوم

Un templo para la familia terrenal, Egue y Seta Egue y Seta غرفة نوم
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

 لنقل وداعا للفوضى يمكنك البدء من خلال التدخلات الصغيرة والبسيطة جدا، مثل القيام بترتيب السرير  كل يوم بعد الاستيقاظ. لتعزيز غرفة نوم صغيرة أو كبيرة، يمكنك أن تبدأ مع عملية بسيطة لإعادة السرير، ترتيب الملاءات والبطانيات والمفارش كل يوم، وتهوئة الغرفة بانتظام. بحيث عندما يحين وقت الراحة، تجد غرفة النوم دائما نظيفة ومرتبة، وبالتالي أجواء الترحيب والاسترخاء تدعوك للاستلقاء والنوم بأريحية.

2. قل وداعا للفوضى: تنظيم الملابس

SV Residence, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة نوم
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

 الملابس هي مصدر ثابت للفوضى المحتملة في المنزل. تنظيمها الدقيق ووترتيبها المنمق أمر ضروري حتى يمكن أن نقول وداعا للفوضى في المنزل. نحن لا نتحدث فقط عن تلك الخزائن في غرفة النوم أو في الحجرات، بل أيضا تلك التي في المشي مثل تلك التي نراها، يجب أن تكون منظمة تماما، ولكن سيكون من الضروري الاهتمام بترتيب ما ننوي ارتدائه وما نقوم بخلعه، بحيث تضع ما يحتاج إلى الغسل في سلة الغسيل، وتعليق النظيف منه أو طيه ووضعه في مكانه، كخطوة أساسية لنقول وداعا للفوضى.

3. قل وداعا للفوضى: ترتيب المطبخ

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

بطبيعة الحال، المطبخ هو واحدة من غرف المنزل الأكثر عرضة للاضطراب والفوضى. الاستخدام اليومي المستمر على حد سواء لإعداد واستهلاك وجبات الطعام، في الواقع، يتطلب استخدام الأواني والقدور والصحون والأكواب، وليس هناك بديل، الطريقة الوحيدة لنقول وداعا لفوضى هو الاستسلام لإعادة ترتيب المطبخ في حذر وثابت، وذلك للحيلولة دون اضطراب مؤقت وا يمكن تجنب تحوله إلى فوضى يصعب التعامل معها. مرة أخرى، فمن الأفضل أن تكون خطواتك في تنظيف المطبخ ثابتة، لتجنب تراكم كارثي، وتخفيف عبء التدخلات المرهقة في روتين يومي. 

4. قل وداعا للفوضى: لا تستبدل غرفة المعيشة بغرفة النوم

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

حتى في غرفة المعيشة أو غرفة الطعام، يكون العمل اليومي أفضل، بدلا من السماح للفوضى أن تتراكم بطريقة يصعب القضاء عليها. لذلك، تجنب ترك أكواب ولوحات في الأرجاء، أو التخلي عن الأريكة والوسائد لمصيرهم بعد الاستمتاع بقسط من الراحة خلال اليوم. ومرة أخرى، فمن الأفضل أن تقوم بنفض الغبار من بعض المناطق التي تكون عرضة لتكونه باستمرار، وذلك عندما يكون لديك 5 دقائق من الفراغ يوميا، بدلا من إرغام نفسك للتدخل عندما يتم تغطية كل سطح مع طبقة سميكة من الغبار.

5. قل وداعا للفوضى: غسل الملابس بانتظام

Villa 130mq stile Industrial - Shabby, T_C_Interior_Design___ T_C_Interior_Design___ مطبخ
T_C_Interior_Design___

T_C_Interior_Design___
T_C_Interior_Design___
T_C_Interior_Design___

إذا كان لديك أيضا فرصة للحصول على مساحة لغسيل في المنزل، لا يمكنك التخلي عن الملابس المتسخة لأنك إن لم تحتاج إليها اليوم فسوف تحتاج إليها في الغد القريب. ولذلك، فإن غسل الملابس بانتظام، هو خطوة أخرى لنقول وداعا للفوضى، لتجنب تراكم الملابس القذرة والحفاظ على البيئة نظيفة ومرتبة. حتى للطي الملابس الخاصة بك في أقرب وقت لأن ذلك سيوفر لك الوقت عن طريق الحفاظ على منزلك مرتبة.

6. قل وداعا للفوضى: رمي سلة المهملات كل يوم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

 القمامة هي شيء رئيسي آخر من الحياة المنزلية، تقريبا لا أحد يحب التعامل معها، ونحن نميل إلى تأجيل التخلص منها من يوم لآخر. لنقول وداعا لهذا الاضطراب،  سيكون من الأفضل أ إلى الطقوس أن تتحول تلك المهمة إلى عادة يومية، وذلك لتجنب تراكمها، مع كل ما يترتب عليها من تصاعد الروائح الكريهة المضرة بالصحة والجاذبة للحشرات.

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