6 خطوات للتخلص من الفوضى في منزلك

الحفاظ على المنزل مرتب ونظيف، هو بالكاد أمر بسيط أكثر من أي وقت مضى بل إنه أصبح أكثر متعة. القيام بتلك المهمة يستغرق وقتا وجهدا. ومع ذلك، وكما سنرى في هذا الكتاب من الأفكار، فإنه ليس من المستحيل، في الواقع، فمن الممكن قل وداعو للاضطراب والفوضى في 6 خطوات بسيطة، والتي لا تتطلب سوى القليل من حسن التنظيم والالتزام حتى لا تكون مرهقة جدا.
لا توجد وصفات سحرية، في الواقع، أن يكون المنزل مرتب ومنظم، لن يتحقق إلا من خلال تدخلات مستهدفة وفعالة، وإدارة جيدة للوقت المتاح، والكثير من الاتساق، وذلك من أجل الحفاظ على المجهود الذي بذله المهندسون لمنح منزلك تصميم داخلي مميز وأنيق. دعونا نرى خطة الـ 6 خطوات!
لنقل وداعا للفوضى يمكنك البدء من خلال التدخلات الصغيرة والبسيطة جدا، مثل القيام بترتيب السرير كل يوم بعد الاستيقاظ. لتعزيز غرفة نوم صغيرة أو كبيرة، يمكنك أن تبدأ مع عملية بسيطة لإعادة السرير، ترتيب الملاءات والبطانيات والمفارش كل يوم، وتهوئة الغرفة بانتظام. بحيث عندما يحين وقت الراحة، تجد غرفة النوم دائما نظيفة ومرتبة، وبالتالي أجواء الترحيب والاسترخاء تدعوك للاستلقاء والنوم بأريحية.
الملابس هي مصدر ثابت للفوضى المحتملة في المنزل. تنظيمها الدقيق ووترتيبها المنمق أمر ضروري حتى يمكن أن نقول وداعا للفوضى في المنزل. نحن لا نتحدث فقط عن تلك الخزائن في غرفة النوم أو في الحجرات، بل أيضا تلك التي في المشي مثل تلك التي نراها، يجب أن تكون منظمة تماما، ولكن سيكون من الضروري الاهتمام بترتيب ما ننوي ارتدائه وما نقوم بخلعه، بحيث تضع ما يحتاج إلى الغسل في سلة الغسيل، وتعليق النظيف منه أو طيه ووضعه في مكانه، كخطوة أساسية لنقول وداعا للفوضى.
بطبيعة الحال، المطبخ هو واحدة من غرف المنزل الأكثر عرضة للاضطراب والفوضى. الاستخدام اليومي المستمر على حد سواء لإعداد واستهلاك وجبات الطعام، في الواقع، يتطلب استخدام الأواني والقدور والصحون والأكواب، وليس هناك بديل، الطريقة الوحيدة لنقول وداعا لفوضى هو الاستسلام لإعادة ترتيب المطبخ في حذر وثابت، وذلك للحيلولة دون اضطراب مؤقت وا يمكن تجنب تحوله إلى فوضى يصعب التعامل معها. مرة أخرى، فمن الأفضل أن تكون خطواتك في تنظيف المطبخ ثابتة، لتجنب تراكم كارثي، وتخفيف عبء التدخلات المرهقة في روتين يومي.
حتى في غرفة المعيشة أو غرفة الطعام، يكون العمل اليومي أفضل، بدلا من السماح للفوضى أن تتراكم بطريقة يصعب القضاء عليها. لذلك، تجنب ترك أكواب ولوحات في الأرجاء، أو التخلي عن الأريكة والوسائد لمصيرهم بعد الاستمتاع بقسط من الراحة خلال اليوم. ومرة أخرى، فمن الأفضل أن تقوم بنفض الغبار من بعض المناطق التي تكون عرضة لتكونه باستمرار، وذلك عندما يكون لديك 5 دقائق من الفراغ يوميا، بدلا من إرغام نفسك للتدخل عندما يتم تغطية كل سطح مع طبقة سميكة من الغبار.
إذا كان لديك أيضا فرصة للحصول على مساحة لغسيل في المنزل، لا يمكنك التخلي عن الملابس المتسخة لأنك إن لم تحتاج إليها اليوم فسوف تحتاج إليها في الغد القريب. ولذلك، فإن غسل الملابس بانتظام، هو خطوة أخرى لنقول وداعا للفوضى، لتجنب تراكم الملابس القذرة والحفاظ على البيئة نظيفة ومرتبة. حتى للطي الملابس الخاصة بك في أقرب وقت لأن ذلك سيوفر لك الوقت عن طريق الحفاظ على منزلك مرتبة.
القمامة هي شيء رئيسي آخر من الحياة المنزلية، تقريبا لا أحد يحب التعامل معها، ونحن نميل إلى تأجيل التخلص منها من يوم لآخر. لنقول وداعا لهذا الاضطراب، سيكون من الأفضل أ إلى الطقوس أن تتحول تلك المهمة إلى عادة يومية، وذلك لتجنب تراكمها، مع كل ما يترتب عليها من تصاعد الروائح الكريهة المضرة بالصحة والجاذبة للحشرات.
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