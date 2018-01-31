أفكار لتزيين منزل صغير وحديث

التحدث عن المنزل يعني التحدث عن المساحة، بغض النظر عن حجمه، فمع مرور الوقت يصبح واحة خاصة من السلام، وهو المكان الذي يلبي احتياجاتنا الوظيفية والجمالية، مما يعكس، في جزء منه، نمط حياة كل واحد منا . ويتوقف اختيار المنزل بدلا من الآخر على عدد كبير من العوامل، وغالبا ما نحاول تكييف قرارنا احتياجاتنا، بل وقبل كل شيء امكانياتنا(الاقتصادية).
ومع ذلك، فإن وجود منزل صغير لا يعني أنه ينبغي أن تكون مساحاته الداخلية ضيقة أو غير جذابة. الإبداع هو حليف ثمين في هذه الحالات، والتركيز على الجماليات والوظائف، حتى في منزل صغير الحجم، هو شرط أساسي لخلق هذا الشعور بالراحة. إن كنت لا تعرف كيف تبدأ في القيام بذلك، فأنت في المكان الصحيح!
في الواقع، في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نقدم لكم مجموعة مختارة من أفكار بسيطة ورائعة لـ تأثيث المنازل الصغيرة ولكن الحديثة. دعونا نبدأ الرحلة!
كثيرا ما تعاني المساكن الصغيرة من نقص حقيقي في الفضاء الذي يتم حله في كثير من الحالات من خلال دمج البيئات المختلفة معا. مفهوم الفضاء المفتوح هو النهج المعاصر الذي يسمح لك بتحقيق الاستفادة القصوى من السطح المتاح، وربط غرف مختلفة دون استخدام الجدران. غرفة المعيشة الحديثة ذات النمط المفتوح، والتي تشمل غرفة الطعام وتطل على غرف أخرى، مثالية لتحسين المساحة في المنزل.
في بعض الأحيان، في المنازل الصغيرة، عليك الإبداع في إعادة اختراع كل مساحة لخلق التصميم الداخلي الجذاب والظيفيي، والذي من شأنه أن يلبي احتياجاتك. استبدال غرفة الطعام التقليدية مع البار العملي، مثل ما تراه في الصورة، هو فكرة مثالية لمنزل صغير. هل لاحظت التفاصيل حيث لائحة الجدار! مثالية لإخراج الفنان في داخلك، وفي الوقت نفسه، إضافة عنصر زخرفي متجدد!
عندما تكون المساحة محدودة، فإن استغلال كل عنصر هو فكرة مثالية لرسم معالما. نشير إلى لمسات مثيرة للاهتمام في جماليات البيئة التي تتضمن الجدران والأرضيات وأغطية السقف.
سوف تساعدك بعض النماذج الأصلية، والمواد غير التقليدية أو تركيبات بارعة، على سبيل المثال، لإنشاء حمام حديث مثل هذا. تحتاج إلى ، الأثاث والاكسسوارات التي تم اختيارها بعناية، مثل المرايا، ومنضدة المغسلة التي تشبه البانيو الصغير، والنتيجة ستكون مثيرة.
بعد فكرة استغلال عناصر البناء من غرف مختلفة لتزيين المنزل الخاص بك، إليك اقتراح آخر مثالي للمنازل الصغيرة، وهو زخرفة الجدار. هذه الطريقة الاقتصادية، مثالية للمساحات الصغيرة لأنها لا تحتاج بأي شكل من الأشكال شغل أي مساحة، كل ما تحتاجه جدار فارغ لتزيينه بزخارف رسومات أو عبارات ملهمة، من شأنها أن تعطي نظرة مختلفة إلى الغرفة الخاصة بك.
نهج الفضاء المفتوح لديه العديد من التطبيقات، وعلى الرغم من اتباع انحراف معين، فقد تم تصميم هذه الغرفة لتحقيق أقصى قدر من التكامل في الفضاء. حيث مفهوم المفروشات المنزلية ذات الحجم المتواضع يترجم إلى تضمين غرفة صغيرة داخل غرفة النوم. كيف؟ بسيطة: بالإضافة إلى السرير، الذي يشغل أكبر مساحة من الغرفة بلا منازع من أجل الراحة، هناك أيضًا غرفة صغيرة صممت حول النافذة لتصبح واحة خاصة للهروب والاسترخاء مع قراءة بعض الصفحات. والنتيجة هي مساحة مرحبة جدا مع الكثير من أماكن التخزين. مريحة كما يجب أن تكون.
من الأدوات التي تستغل في التصميم والديكور الداخلي لتوفر التنظيم بشكل أفضل في منزل صغير، هي المرايا التي تعد الأكثر تنوعا. ومع ذلك، هناك عناصر كلاسيكية كما في المقترحات الحديثة أكثر من أي نمط آخر. والمرايا، على سبيل المثال، المرايا حليف ثمين لهذا النوع من الفضاء، لأنها، مثل الألوان الخفيفة أو الضوء الطبيعي، تسمح بتضاعف الإدراك المكاني، مما يسمح للغرفة أن تظهر أكبر مما هي عليه حقا.
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