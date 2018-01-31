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أفكار لتزيين منزل صغير وحديث

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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التحدث عن المنزل يعني التحدث عن المساحة، بغض النظر عن حجمه، فمع مرور الوقت يصبح واحة خاصة من السلام، وهو المكان الذي يلبي احتياجاتنا الوظيفية والجمالية، مما يعكس، في جزء منه، نمط حياة كل واحد منا . ويتوقف اختيار المنزل بدلا من الآخر على عدد كبير من العوامل، وغالبا ما نحاول تكييف قرارنا احتياجاتنا، بل وقبل كل شيء امكانياتنا(الاقتصادية).

ومع ذلك، فإن وجود منزل صغير لا يعني أنه ينبغي أن تكون مساحاته الداخلية ضيقة أو غير جذابة. الإبداع هو حليف ثمين في هذه الحالات، والتركيز على الجماليات والوظائف، حتى في منزل صغير الحجم، هو شرط أساسي لخلق هذا الشعور بالراحة. إن كنت لا تعرف كيف تبدأ في القيام بذلك،  فأنت في المكان الصحيح!

في الواقع، في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نقدم لكم مجموعة مختارة من أفكار بسيطة ورائعة لـ تأثيث المنازل الصغيرة ولكن الحديثة. دعونا نبدأ الرحلة!

1. مساحة متعددة الوظائف

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كثيرا ما تعاني المساكن الصغيرة من نقص حقيقي في الفضاء الذي يتم حله في كثير من الحالات من خلال دمج البيئات المختلفة معا. مفهوم الفضاء المفتوح هو النهج المعاصر الذي يسمح لك بتحقيق الاستفادة القصوى من السطح المتاح، وربط غرف مختلفة دون استخدام الجدران. غرفة المعيشة الحديثة ذات النمط المفتوح، والتي تشمل غرفة الطعام وتطل على غرف أخرى،  مثالية لتحسين المساحة في المنزل.

2. ر كن طعام عملي وخلاق

CB Apartment - Lisbon, MUDA Home Design MUDA Home Design مطبخ
MUDA Home Design

CB Apartment – Lisbon

MUDA Home Design
MUDA Home Design
MUDA Home Design

في بعض الأحيان، في المنازل الصغيرة، عليك الإبداع في إعادة اختراع كل مساحة لخلق التصميم الداخلي الجذاب والظيفيي، والذي من شأنه أن يلبي احتياجاتك. استبدال غرفة الطعام التقليدية مع البار العملي، مثل ما تراه في الصورة، هو فكرة مثالية لمنزل صغير. هل لاحظت التفاصيل حيث لائحة الجدار! مثالية لإخراج الفنان في داخلك، وفي الوقت نفسه، إضافة عنصر زخرفي متجدد!

3. حمام مصدر الإلهام

Bathroom Design, No Place Like Home ® No Place Like Home ® حمام
No Place Like Home ®

No Place Like Home ®
No Place Like Home ®
No Place Like Home ®

 عندما تكون المساحة محدودة، فإن استغلال كل عنصر هو فكرة مثالية لرسم معالما. نشير إلى لمسات مثيرة للاهتمام في جماليات البيئة التي تتضمن الجدران والأرضيات وأغطية السقف.

سوف تساعدك بعض النماذج الأصلية، والمواد غير التقليدية أو تركيبات بارعة، على سبيل المثال، لإنشاء حمام حديث مثل هذا. تحتاج إلى ، الأثاث والاكسسوارات التي تم اختيارها بعناية، مثل المرايا، ومنضدة المغسلة التي تشبه البانيو الصغير، والنتيجة ستكون مثيرة.

4. ديكورات الحائط

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

بعد فكرة استغلال عناصر البناء من غرف مختلفة لتزيين المنزل  الخاص بك، إليك اقتراح آخر مثالي للمنازل الصغيرة،  وهو زخرفة الجدار. هذه الطريقة الاقتصادية، مثالية للمساحات الصغيرة لأنها لا تحتاج بأي شكل من الأشكال شغل أي مساحة، كل ما تحتاجه جدار فارغ لتزيينه بزخارف رسومات أو عبارات ملهمة، من شأنها أن تعطي نظرة مختلفة إلى الغرفة الخاصة بك.

5. أكثر من غرفة نوم

Apartamento Terraços da Ponte, Estúdio AMATAM Estúdio AMATAM غرفة نوم
Estúdio AMATAM

Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM
Estúdio AMATAM

نهج الفضاء المفتوح لديه العديد من التطبيقات، وعلى الرغم من اتباع انحراف معين، فقد تم تصميم هذه الغرفة لتحقيق أقصى قدر من التكامل في الفضاء. حيث مفهوم المفروشات المنزلية ذات الحجم المتواضع يترجم إلى تضمين غرفة صغيرة داخل غرفة النوم. كيف؟ بسيطة: بالإضافة إلى السرير، الذي يشغل أكبر مساحة من الغرفة بلا منازع من أجل الراحة، هناك أيضًا غرفة صغيرة صممت حول النافذة لتصبح واحة خاصة للهروب والاسترخاء مع قراءة بعض الصفحات. والنتيجة هي مساحة مرحبة جدا مع الكثير من أماكن التخزين. مريحة كما يجب أن تكون.

6. المرايا

Casa particular, Gavetão- Decoração de Interiores Gavetão- Decoração de Interiores غرفة نوم
Gavetão- Decoração de Interiores

Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores

من الأدوات التي تستغل في التصميم والديكور الداخلي لتوفر  التنظيم بشكل أفضل في منزل صغير، هي المرايا التي تعد الأكثر تنوعا. ومع ذلك، هناك عناصر كلاسيكية كما في المقترحات الحديثة أكثر من أي نمط آخر. والمرايا، على سبيل المثال، المرايا حليف ثمين لهذا النوع من الفضاء، لأنها، مثل الألوان الخفيفة أو الضوء الطبيعي، تسمح بتضاعف الإدراك المكاني، مما يسمح للغرفة أن تظهر أكبر مما هي عليه حقا.

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 13 فكرة سهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك

5 تصميمات مختلفة لغرف النوم على النمط الاستعماري

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