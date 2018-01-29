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6 أسرار لتأثيث المنزل كما الخبراء!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة نوم White
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نحن في هوميفاي، نود دائمًا أن تكون على علم بالاتجاهات الجديدة في التصميم الداخلي، ليس فقط من حيث الموضة، ولكن أيضا من حيث التصميم والهندسة المعمارية، وبالتالي نأتي لك بآلاف الأفكار التي يمكننا جمعها، ويمكن من خلالها أن تحصل على مصدر إلهام لتزيين المنزلل.

في مقال اليوم من هوميفاي، قررنا أن نكشف لك أسرار خبرائنا المحترفين، لمساعدتك في تصميم منزلك، واختيار تفاصيله الديكورية، باحترافية، تمامًا كما الخبراء، لذا إليك 6 أسرار مفيدة لإعطاء كل بيئة في المنزل لمسة من الاناقة والاسلوب!

1. الاستفادة من التباين

A Sassy Sensation, Design Intervention Design Intervention غرفة المعيشة
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

على الرغم من أن عادة أولئك الذين يحبون النمط الكلاسيكي لا يميلون إلى استخدام العناصر المعاصرة الأخرى، إلا أنه قد يكون الوقت قد حان لتجربة خيارات جديدة. في الواقع، العديد من خبراء التصميم يتلاعبون مع التناقضات المستمدة من أنماط تصميمة مختلفة، للحصول على نتيجة أكثر إثارة وتحفيز.

2. الالتفات إلى الإضاءة

homify غرفة نوم bedroom,lighting,interior design,holiday home
homify

homify
homify
homify

للحصول على غرفة جميلة، من المهم اختيار سرير مريح، وأن يكون الأثاث نظيف، ولكن هناك أيضًا أمر بالغ الأهمية، ألا وهو اختيار الإضاءة المناسبة. خبير التصميم الداخلي لا يتخلى أبدا عن اثنين من المصابيح العصرية التي تكمل الغرفة مع الذوق الراقي والإضاءة الناعمة لليلة هادئة.

3. جدران واضحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من أجل أن تجعل مساحة الغرفة تبدو أكبر، عليك باختيار الألوان الزاهيةفي طلاء الحائط، حيث أنها هي طريقة أخرى مميزة وتنطوي على حيلة بصرية لجعل الغرفة تبدو أكبر. ويمكنك اختيار الأبيض الكلاسيكي أو الألوان المحايدة الأكثر دفئا مثل البيج والرمادي أو الباستيل.

4. شقة صغيرة ملهمة

Modern Studio Apartment in London homify غرفة نوم White studio,apartment,modern,bedroom,bed,ensuite
homify

Modern Studio Apartment in London

homify
homify
homify

شقة صغيرة هي مساحة فريدة من نوعها تحتاج من كل الشخص الشجاعة ليجرؤ على تصميمها بلمسات مستوحاة من الاتجاهات الحديثة. لذلك، من مجرد مربع صغير، يمكن للمرء أن يصمم منزل مريح، كما في هذه الصورة على سبيل المثال، حيث يمكننا رؤية قدر أكبر من السيولة بين المجالات الوظيفية واستغلال الارتفاع الرأسي مع جدران مجهزة ولون أبيض بالكامل للاتساع البصري المريح.

5. تفاصيل: السجاد في الحمام

Beautiful Classic Bathroom homify حمام Beige bathroom,bath,classic,freestanding bathtub,ensuite,traditional,bathroom furniture
homify

Beautiful Classic Bathroom

homify
homify
homify

تغيير أرضية الحمام القديمة واستبدالها مع سجادة حقيقية، هذه هي حيلة أخرى لسرقة الأنظار، وجعل الحمام أكثر أناقة وتطور، كما يمكنك توفير أموال تغيير الأرضية واستخدام مشمع السيراميك للحصول على مظهر جديد تماما بتكلفة أقل كثيرًا.

6. لا ننسى المدخل

A Dashing Dazzler, Design Intervention Design Intervention الممر الحديث، المدخل و الدرج Green
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

المدخل هو أكثر بكثير من مجرد منطقة انتقالية أو ممر. في الواقع هو الغرفة الأولى التي يتم عرضها للزائرين، لتمنحهم الانطباع العام عن تصميم منزلك الداخلي، وهنا يصبح من الضروري معالجة هذه المساحة وكأنها بيئة محلية من جميع النواحي.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، كيف تقوم بتقسيم غرف منزلك المفتوحة من جديد

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