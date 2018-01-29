6 أسرار لتأثيث المنزل كما الخبراء!

نحن في هوميفاي، نود دائمًا أن تكون على علم بالاتجاهات الجديدة في التصميم الداخلي، ليس فقط من حيث الموضة، ولكن أيضا من حيث التصميم والهندسة المعمارية، وبالتالي نأتي لك بآلاف الأفكار التي يمكننا جمعها، ويمكن من خلالها أن تحصل على مصدر إلهام لتزيين المنزلل.
في مقال اليوم من هوميفاي، قررنا أن نكشف لك أسرار خبرائنا المحترفين، لمساعدتك في تصميم منزلك، واختيار تفاصيله الديكورية، باحترافية، تمامًا كما الخبراء، لذا إليك 6 أسرار مفيدة لإعطاء كل بيئة في المنزل لمسة من الاناقة والاسلوب!
على الرغم من أن عادة أولئك الذين يحبون النمط الكلاسيكي لا يميلون إلى استخدام العناصر المعاصرة الأخرى، إلا أنه قد يكون الوقت قد حان لتجربة خيارات جديدة. في الواقع، العديد من خبراء التصميم يتلاعبون مع التناقضات المستمدة من أنماط تصميمة مختلفة، للحصول على نتيجة أكثر إثارة وتحفيز.
للحصول على غرفة جميلة، من المهم اختيار سرير مريح، وأن يكون الأثاث نظيف، ولكن هناك أيضًا أمر بالغ الأهمية، ألا وهو اختيار الإضاءة المناسبة. خبير التصميم الداخلي لا يتخلى أبدا عن اثنين من المصابيح العصرية التي تكمل الغرفة مع الذوق الراقي والإضاءة الناعمة لليلة هادئة.
من أجل أن تجعل مساحة الغرفة تبدو أكبر، عليك باختيار الألوان الزاهيةفي طلاء الحائط، حيث أنها هي طريقة أخرى مميزة وتنطوي على حيلة بصرية لجعل الغرفة تبدو أكبر. ويمكنك اختيار الأبيض الكلاسيكي أو الألوان المحايدة الأكثر دفئا مثل البيج والرمادي أو الباستيل.
شقة صغيرة هي مساحة فريدة من نوعها تحتاج من كل الشخص الشجاعة ليجرؤ على تصميمها بلمسات مستوحاة من الاتجاهات الحديثة. لذلك، من مجرد مربع صغير، يمكن للمرء أن يصمم منزل مريح، كما في هذه الصورة على سبيل المثال، حيث يمكننا رؤية قدر أكبر من السيولة بين المجالات الوظيفية واستغلال الارتفاع الرأسي مع جدران مجهزة ولون أبيض بالكامل للاتساع البصري المريح.
تغيير أرضية الحمام القديمة واستبدالها مع سجادة حقيقية، هذه هي حيلة أخرى لسرقة الأنظار، وجعل الحمام أكثر أناقة وتطور، كما يمكنك توفير أموال تغيير الأرضية واستخدام مشمع السيراميك للحصول على مظهر جديد تماما بتكلفة أقل كثيرًا.
المدخل هو أكثر بكثير من مجرد منطقة انتقالية أو ممر. في الواقع هو الغرفة الأولى التي يتم عرضها للزائرين، لتمنحهم الانطباع العام عن تصميم منزلك الداخلي، وهنا يصبح من الضروري معالجة هذه المساحة وكأنها بيئة محلية من جميع النواحي.
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