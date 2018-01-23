6 أسرار لتأثيث المنزل على خطى خبراء التصميم الداخلي

تأثيث المنزل بما يتضمنه من الكثير من الخطوات، اختيار ألوان الطلاء ونوعه، اختيار قطع الاثاث ولونها، اختيار الأرضيات، اختيار التفاصيل الديكورية والزينة.. كل ذلك يحتاج إلى القيام بالكثير من القرارات المربكة والمخيفة في بعض الأوقات.

لذا، في مقال اليوم من هوميفاي، قررناأن نفصح لكم عن 6 من أسرار خبرائنا المحترفين في التصميم الداخلي، لمساعدتكم في تأثيث منازلكم، واتخاذ القرارات الخاصة بتصميمه، باحترافيه ودون خوف أو قلق. تعرفوا عليهم في السطور التالية!