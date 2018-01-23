6 أسرار لتأثيث المنزل على خطى خبراء التصميم الداخلي

تأثيث المنزل بما يتضمنه من الكثير من الخطوات، اختيار ألوان الطلاء ونوعه، اختيار قطع الاثاث ولونها، اختيار الأرضيات، اختيار التفاصيل الديكورية والزينة.. كل ذلك يحتاج إلى القيام بالكثير من القرارات المربكة والمخيفة في بعض الأوقات.
لذا، في مقال اليوم من هوميفاي، قررناأن نفصح لكم عن 6 من أسرار خبرائنا المحترفين في التصميم الداخلي، لمساعدتكم في تأثيث منازلكم، واتخاذ القرارات الخاصة بتصميمه، باحترافيه ودون خوف أو قلق. تعرفوا عليهم في السطور التالية!
واحدة من أهم الحيل الديكورية التي يعتمد عليها المصممين والخبراء لدينا، هي إيجاد التوازن والتباين في نفس الوقت، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق اختيار ألوان محايدة للجدار والسقف، ولكن مع إضافة لمسات من اللهجات المشرقة في ألوان المفروشات والاكسسوارات.
تأمل هذا التصميم أمامنا، حيث الأبيض يسيطر إلى جانب نغمة البيج في الأخشاب، فيما أدخلت لمسات بسيطة باللون الأخضر الداكن في البوف الصغير وديكور طاولة الشاي، إضافة إلى المصباح الجانبي.
في حين أن الأغلبية تميل إلى طي وتخزين البطانيات في أماكنهما وترتيبها في الخزانات، للحفاظ على المنزل مرتب، إلا ان الخبراء الأكثر ابتكارا، يقدمون دعوة إلى كشف المنسوجات الخفيفة، ووضعها على حواف الأريكة أو عند سفح السرير، لتزيينهم بها، وإضفاء لمسة لونية بدون اي تكلفة إضافية، إلى جانب إضفاء بعض الدفء إلى أجواء الغرفة.
واحدة من أفضل الحلفاء التي تقف في صفك وتضمن لك الفوز دائمًا أثناء تصميم منزلك، خاصة إذا وضعت في المدخل، هي المرايا، حيث تعكس على الفور الضوء في أي مكان، وتجعل المنزل أكثر إشراقة واتساعا. يمكنك استخدام نفس الحيلة في الغرف الأخرى، مع الملحقات متعددة الاستعمالات، فهي مثالية جنبا إلى جنب مع أي ديكور.
استخدم هذه الحيلة المضمونة لشغل زوايا المنزل الفارغة! يفضل خبرائنا المحترفون، ملء المساحات بالنباتات في بعض الأحيان، حيث تكون لدينا زوايا في المنزل قد نشعر أنه من المستحيل وضع الأثاث لشغلها. في هذه الحالة، واحدة من أفضل الطرق لمنحهم الحياة دون إضاعة متر مربع واحد، هي إدراج النباتات والزهور، وهي مفيدة أيضا لتوفير النضارة والطبيعية في أجواء الغرف.
استخدام الأبواب والواجهات الإنزالقية، واحدة من أسرار خبرائنا المهنيين، لتوسيع وربط المساحات، وتتمتع تلك الطريقة بكونها لا تحتاج إلى أي مساحات إضافية، وهو ما يجعلها مثالية للمساحات الصغيرة، كما أنها وسيلة رائعة لخلق نقطة تواصل بين الداخل والخارج، والفصل جزئيا بين المساحات المختلفة دون فصلها نهائيًا.
إن كنت تفقد الكثير من الوقت في البحث عن الملابس والسراويل المنتشرة هنا وهناك داخل الحجرات أو المتناثرة بعيدًا والتي تفقدك صوابك بسبب الفوضى. يمكنك اتباع نصائح خبرائنا واختيار خزانة مفتوحة، مع أرفف واسعة لترتيب الملابس بأريحية، وإضفاة الأضواء الخفية الداخلية لسولة الرؤية والوصول إلى قطعة الملابس المختارة. مثل تلك الخزانة سوف تساعدك على توديع التوتر وانقاذ الحظات الثمينة.
لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 17 طريقة لتصميم المساحات المفتوحة من 60 إلى 100 متر