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6 أسرار لتأثيث المنزل على خطى خبراء التصميم الداخلي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify شبابيك
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تأثيث المنزل بما يتضمنه من الكثير من الخطوات، اختيار ألوان الطلاء ونوعه، اختيار قطع الاثاث ولونها، اختيار الأرضيات، اختيار التفاصيل الديكورية والزينة.. كل ذلك يحتاج إلى القيام بالكثير من القرارات المربكة والمخيفة في بعض الأوقات.

لذا، في مقال اليوم من هوميفاي، قررناأن نفصح لكم عن 6 من أسرار خبرائنا المحترفين في التصميم الداخلي، لمساعدتكم في تأثيث منازلكم، واتخاذ القرارات الخاصة بتصميمه، باحترافيه ودون خوف أو قلق. تعرفوا عليهم في السطور التالية!

1. ألوان محايدة ولهجات حية

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen Timothy James Interiors غرفة المعيشة خشب Grey herringbonewoodfloor,parquetfloor,livingroom,rug,fireplace,yellowkitchen,whitekitchen,nottinghhill
Timothy James Interiors

Open-plan living room with eclectic furnishings leading into kitchen

Timothy James Interiors
Timothy James Interiors
Timothy James Interiors

واحدة من أهم الحيل الديكورية التي يعتمد عليها المصممين والخبراء لدينا، هي إيجاد التوازن والتباين في نفس الوقت، وهو ما يمكن تحقيقه عن طريق اختيار ألوان محايدة للجدار والسقف، ولكن مع إضافة لمسات من اللهجات المشرقة في ألوان المفروشات والاكسسوارات.

تأمل هذا التصميم أمامنا، حيث الأبيض يسيطر إلى جانب نغمة البيج في الأخشاب،  فيما أدخلت لمسات بسيطة باللون الأخضر الداكن  في البوف الصغير وديكور طاولة الشاي، إضافة إلى المصباح الجانبي.

2. المنسوجات كجزء من الديكور

Evelena Emerald Green Throw The Cotswold Company غرفة نوم خشب
The Cotswold Company

Evelena Emerald Green Throw

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

في حين أن الأغلبية تميل إلى طي وتخزين البطانيات في أماكنهما وترتيبها في الخزانات، للحفاظ على المنزل مرتب، إلا ان الخبراء الأكثر ابتكارا، يقدمون دعوة إلى كشف المنسوجات الخفيفة، ووضعها على حواف الأريكة أو عند سفح السرير، لتزيينهم بها، وإضفاء لمسة لونية بدون اي تكلفة إضافية، إلى جانب إضفاء بعض الدفء إلى أجواء الغرفة.

3. المرايا

EMERALD IQ Furniture Living roomAccessories & decoration زجاج Metallic/Silver bathroom mirror
IQ Furniture

EMERALD

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

واحدة من أفضل الحلفاء التي تقف في صفك وتضمن لك الفوز دائمًا أثناء تصميم منزلك، خاصة إذا وضعت في المدخل، هي المرايا، حيث تعكس على الفور الضوء في أي مكان، وتجعل المنزل أكثر إشراقة واتساعا. يمكنك استخدام نفس الحيلة في الغرف الأخرى، مع الملحقات متعددة الاستعمالات، فهي مثالية جنبا إلى جنب مع أي ديكور.

4. النباتات الخضراء المنعشة

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens Tim van de Weerd ArtworkOther artistic objects
Tim van de Weerd

Monstera Magnifica & Monstera Fugiens

Tim van de Weerd
Tim van de Weerd
Tim van de Weerd

استخدم هذه الحيلة المضمونة لشغل زوايا المنزل الفارغة!  يفضل خبرائنا المحترفون، ملء المساحات بالنباتات في بعض الأحيان، حيث تكون لدينا زوايا في المنزل قد نشعر أنه من المستحيل وضع الأثاث لشغلها. في هذه الحالة، واحدة من أفضل الطرق لمنحهم الحياة دون إضاعة متر مربع واحد، هي إدراج النباتات والزهور، وهي مفيدة أيضا لتوفير  النضارة والطبيعية في أجواء الغرف.

5. واجهات انزلاقية

Kitchen Development with Bi Folding Doors homify شبابيك
homify

Kitchen Development with Bi Folding Doors

homify
homify
homify

استخدام الأبواب والواجهات الإنزالقية، واحدة من أسرار خبرائنا المهنيين، لتوسيع وربط المساحات، وتتمتع تلك الطريقة بكونها لا تحتاج إلى أي مساحات إضافية، وهو ما يجعلها مثالية للمساحات الصغيرة، كما أنها وسيلة رائعة لخلق نقطة تواصل بين الداخل والخارج، والفصل جزئيا بين المساحات المختلفة دون فصلها نهائيًا.

6. خزانة مثالية لكل الأوقات

Oakhill Court, Putney, Ardesia Design Ardesia Design غرفة نوم
Ardesia Design

Oakhill Court, Putney

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

إن كنت تفقد الكثير من الوقت في البحث عن الملابس والسراويل المنتشرة هنا وهناك داخل الحجرات أو المتناثرة بعيدًا والتي تفقدك صوابك بسبب الفوضى. يمكنك اتباع نصائح خبرائنا واختيار خزانة مفتوحة، مع أرفف واسعة لترتيب الملابس بأريحية، وإضفاة الأضواء الخفية الداخلية لسولة الرؤية والوصول إلى قطعة الملابس المختارة. مثل تلك الخزانة سوف تساعدك على توديع التوتر وانقاذ الحظات الثمينة.

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 17 طريقة لتصميم المساحات المفتوحة من 60 إلى 100 متر

منزل أنيق ومريح على النمط المنيمالي البسيط

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