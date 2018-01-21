كيف تبني كوخًا في خطوات بسيطة وواضحة؟

قبل القيام بأي شئ عليك وضع عدة أمور في الاعتبار وهي:

- تحديد أهدافك: يجب عليك الإجابة على الأسئلة التالية.. ما هو نوع الكوخ الذي تطمح لتنفيذه؟، كم من الوقت تريد أن تستغرق في بنائه؟ كم عدد الغرف التي تريديها بالداخل؟ هل ترغب في الاستعانة بـمتخصص أو عامل للمساعدة في ذلك أم لا؟

- اختيار تصميم محدد للكوخ: يمكنك البحث على الإنترنت من خلال المواقع المختلفة أو من خلال هوميفاي لاختيار تصميم محدد للكوخ للبدء في تطبيقه على أرض الواقع.

- مشاهدة فيديوهات متنوعة لمراحل الإعداد وآليات التشييد لتساعدك أثناء عملية التنفيذ.

- قم بتحديد ميزانية تقريبية للمشروع.

- قم بتحديد قطعة الأرض المقرر إنشاء الكوخ عليها، مع مراعاة اختيار مساحة مناسبة تسع الكوخ وتوفر مساحة ملحقة به تستخدم كحظيرة أو أو في تصميم مسبح أو جلسة عائلية صغيرة.

- قطع الأشجار أو شراء الأخشاب: فحسب حجم الكوخ الذي ترغب في تأسيسه، ستحدد كمية الخشب التي ستحتاجها لبناء هذا المنزل البسيط. في حال إن تم الاعتماد على فكرة قطع الأشجار، سيكون عليك اختيار أشجار بجذوع مستوية إلى حد كبير أي ليس بها أي اعوجاج، وبمجرد الانتهاء من عملية التقطيع، سيكون عليك مساواة أطراف كل جذع على حدة ليكونوا جميعًا مستوين ومهيئين لبناء قاعدة الكوخ.

بعد الانتهاء مما سبق من خطوات، سنبدأ فيما يلي في عمليات البناء..