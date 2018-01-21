كيف تبني كوخًا في خطوات بسيطة وواضحة؟

الحصول على كوخ ملحق بالمنزل أو مستقل بنفسه هو واحد من الأحلام التي تراودنا جميعًا من صغارنا لكبارنا، فهو بمثابة بيت الحلم، أو بيت المغامرات الذي نتمنى مهما تقدم بناء العمر اقتنائه، لهذا السبب نقدم لكم هذا المقال اليوم والذي يتناول خطوات بناء كوخ خشبي بمنتهى السلالة، سواء إن كان بغرض خلق مساحة خاصة للأطفال، أو للحصول على مساحة تخزينية إضافية، أو بغرض الصيد، أو لأي سبب آخر.. دعونا نبدأ معًا هذه المغامرة!
قبل القيام بأي شئ عليك وضع عدة أمور في الاعتبار وهي:
- تحديد أهدافك: يجب عليك الإجابة على الأسئلة التالية.. ما هو نوع الكوخ الذي تطمح لتنفيذه؟، كم من الوقت تريد أن تستغرق في بنائه؟ كم عدد الغرف التي تريديها بالداخل؟ هل ترغب في الاستعانة بـمتخصص أو عامل للمساعدة في ذلك أم لا؟
- اختيار تصميم محدد للكوخ: يمكنك البحث على الإنترنت من خلال المواقع المختلفة أو من خلال هوميفاي لاختيار تصميم محدد للكوخ للبدء في تطبيقه على أرض الواقع.
- مشاهدة فيديوهات متنوعة لمراحل الإعداد وآليات التشييد لتساعدك أثناء عملية التنفيذ.
- قم بتحديد ميزانية تقريبية للمشروع.
- قم بتحديد قطعة الأرض المقرر إنشاء الكوخ عليها، مع مراعاة اختيار مساحة مناسبة تسع الكوخ وتوفر مساحة ملحقة به تستخدم كحظيرة أو أو في تصميم مسبح أو جلسة عائلية صغيرة.
- قطع الأشجار أو شراء الأخشاب: فحسب حجم الكوخ الذي ترغب في تأسيسه، ستحدد كمية الخشب التي ستحتاجها لبناء هذا المنزل البسيط. في حال إن تم الاعتماد على فكرة قطع الأشجار، سيكون عليك اختيار أشجار بجذوع مستوية إلى حد كبير أي ليس بها أي اعوجاج، وبمجرد الانتهاء من عملية التقطيع، سيكون عليك مساواة أطراف كل جذع على حدة ليكونوا جميعًا مستوين ومهيئين لبناء قاعدة الكوخ.
بعد الانتهاء مما سبق من خطوات، سنبدأ فيما يلي في عمليات البناء..
بعد اختيار قطعة الأرض المناسبة للمشروع، يجب أن يتم مسحها بالكامل وتنظيفها بعناية من أية شوائب، وتحديد المساحة التي ستبنى عليها القاعدة الخشبية للكوخ.
بعد الانتهاء من ذلك، قم بالحفر في المنطقة التي اخترتها لبناء القاعدة الخشبية والتي ستضمن لك تثبيت الألواح الخشبية بقوة.
نأتي لمرحلة بناء القاعدة الخشبية والتي يجب التأكد من متانتها لأنها تتحمل الكوخ بالكامل فيها بعد، كما يجب التأكد من عدم ترك أية فراغات عند تركيب الالواح الخشبية حتى لا يتسلل من تلك الفتحات أية حشرات أو زواحف صغيرة.
بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم البدء في بناء جدران الكوخ من خلال تثبيت الألواح على القاعدة بشكل أفقي، فتكون فوق بعضها البعض، بحيث يكون كل لوح لديه نقطتين مفرغتين يتم تركيبها في اللوح الىخر مما يضمن ثبات الألواح ومتانتها.
يلجأ البعض في هذه المرحلة لتثبيت الألواح بحبال سميكة تزيد من متانتها.
يُراعى عند تثبيت الألوان أيضًا أمر آخر شديد الأهمية، وهو ترك مساحة مفتوحة لتصميم باب الكوخ ونوافذه، والتي عادة ما تكون بخامة الزجاج وخصوصًا في النوافذ حتى توفر الإضاءة الطبيعية للمساحة الداخلية وتسمح لمن بالداخل أيضًا بالتمتع بمظهر خارجي أخاذ.
يتم تثبيت الألواح الخشبية في الأكواخ عادة بشكل هرمي كما هو موضح بالصورة، ثم تغليفها بغطاء خشبي وآخر بمادة عازلة ومتينة، تكسبه مظهرًا جذابًا من ناحية، وتسمح للكوخ بمواجهة التقلبات المناخية المختلفة من ناحية أخرى، ناهيك عن أن التصميم الهرمي هو خيار مثالي لأسقف الأكواخ حتى تتخلص من مياه الأمطار أول بأول، مما يضمن سلامة الكوخ وأمان من به وقلة حاجته للصيانة.
يتم تأثيث الكوخ حسب الهدف المصمم من أجله، فإن كان للأطفال ليقضوا فيه أوقات اللهو والمرح، يراعى إمداده من الداخل بألعاب وقطع أثاث تناسب أعمارهم ومغامراتهم، أما إن كان للتخزين فبالطبع يُترك فارغًا بلا أي قطع أثاث.
وإن كان لقضاء عطلة موسمية مثلًا، فيوضع به سرير بحجم مناسب، وخزانة صغيرة للملابس ملحقة به أو حتى كومود كبير، كما تخصص به منطقة للمطبخ بها حوض بسيط برف توضع فوقه أغراض الطهي وعلى بعد خطوات من ذلك المطبخ يوضع مقعدين وطاولة لتناول الطعام، ولا يُنسى تخصيص مساحة صغيرة للحمام.
- عند بناء الكوخ، عليك أن تتجنب بنائه في الشتاء.
- بعد الانتهاء من عمليات البناء، قم بغسل الأخشاب
جذوع الشجر واتركها تجف لمدة أسبوع.
- قم بطلاء الكوخ من الخارج بخليط من زيت بذر الكتان والتربنتين، وكرر هذه العملية كل 5 سنوات.
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