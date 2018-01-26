5 أفكار جديدة لغرف صالة مريحة ومبتكرة

لا شك أن لغرفة المعيشة أو كما كان يطلق عليها البعض الصالة لما لها من أهمية قصوى حيث أنها كما يطلق عليها غرفة المعيشة أي المكان الخاص بالعيش حيث أنه هو المكان الذي تقضي فيه الأسرة الجزء الأكبر من يومها بشكل مستمر، فهي تعتبر الغرفة الخاصة بمشاهدة التليفزيون والجلوس سويا والحديث بالإضافة إلى أنها من الممكن أن يتناولون الطعام فيها بصفة مؤقتة، كما أنها من الممكن أن تعتبر مكان لاستقبال الضيوف والزائرين، ولذلك لابد من الاهتمام بها إلى حد كبير من حيث التفاصيل ومن بينها قطع الأثاث، ودهانات الجدران والإضاءة بنوعيها وكذلك الديكور والسجاد والستائر حتى تكتمل اللوحة الفنية الخاصة بواحدة من أهم غرف الشقة، وبالطبع يختلف الذوق الخاص بالتصميم طبقا للذوق الشخصي وكذلك الإمكانيات المادية والمساحات وغيرها، ولذلك نقدم لكم خمسة تصميمات عصرية لغرف المعيشة التي من الممكن أن تتناسب مع الذوق الخاص بكم إلى حد كبير.