5 أفكار جديدة لغرف صالة مريحة ومبتكرة

لا شك أن لغرفة المعيشة أو كما كان يطلق عليها البعض الصالة لما لها من أهمية قصوى حيث أنها كما يطلق عليها غرفة المعيشة أي المكان الخاص بالعيش حيث أنه هو المكان الذي تقضي فيه الأسرة الجزء الأكبر من يومها بشكل مستمر، فهي تعتبر الغرفة الخاصة بمشاهدة التليفزيون والجلوس سويا والحديث بالإضافة إلى أنها من الممكن أن يتناولون الطعام فيها بصفة مؤقتة، كما أنها من الممكن أن تعتبر مكان لاستقبال الضيوف والزائرين، ولذلك لابد من الاهتمام بها إلى حد كبير من حيث التفاصيل ومن بينها قطع الأثاث، ودهانات الجدران والإضاءة بنوعيها وكذلك الديكور والسجاد والستائر حتى تكتمل اللوحة الفنية الخاصة بواحدة من أهم غرف الشقة، وبالطبع يختلف الذوق الخاص بالتصميم طبقا للذوق الشخصي وكذلك الإمكانيات المادية والمساحات وغيرها، ولذلك نقدم لكم خمسة تصميمات عصرية لغرف المعيشة التي من الممكن أن تتناسب مع الذوق الخاص بكم إلى حد كبير.
من الواضح في هذا التصميم اشتراكه مع أكثر من تصميم وهو التصميم الخاص بالمطبخ وكذلك التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام، وهذا يضفي على التصميم روح الحياة في التصميم، فنجد هيمنة العنصر الخشبي في الوحدات الخاصة بالمطبخ وكذلك الجدران والأرضيات وبعض قطع الأثاث والطاولة الخشبية التي تتوسط غرفة المعيشة، كل هذا يتوافق مع الأريكة والستائر العصرية ذات اللون الرمادي المحايد المناسب لتصميمات غرف المعيشة، ومن ثم تداخل الألوان الخاصة بالسجادة الملائمة لحد كبير مع التصميم بأكمله وإذا انتقلنا إلى الجزء الخاص بالإضاءة فنجد النوعين مشتركين في هذا التصميم ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس المشرق الذي يعم أرجاء الغرفة وكذلك وسائل الإضاءة الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في الديكور.
يتضح من خلال هذا التصميم الدور الكبير التي تلعبه الإضاءة الصناعية؛ حيث أن لها هيمنة بشكل واضح فنجد أنها بارزة لحد كبير، وذلك من خلال عدد المصابيح المنيرة في المواجهة مع وجود الأضواء المدفونة في أكثر من جانب بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية أيضا، وإذا جئنا إلى التصميم ذاته فنجده في منتهى البساطة فهو عبارة عن أريكة ذات لون رمادي مع وجود بعض قطع الأثاث الخشبية وبعض اللوحات الجدارية.
يتميز هذا التصميم بالإشراق من حيث الألوان الخاصة به والإضاءة، فنجد هيمنة اللون الرمادي بكافة درجاته بداية من لون الأريكة مرورا بألوان الجدران والسقف، مع تداخل اللون الأخضر، ويمتاز هذا التصميم بهيمنة العنصر الخشبي من خلال الأرضيات وقطع الأثاث، ونلاحظ روعة السجاد المتداخل ما بين اللون الأبيض والأسود حتى يتناسب مع التصميم، ونرى اللمسات الخاصة بالديكور من خلال بعض اللوحات الجدارية مع وسائل الإضاءة الصناعية المبهرة.
جمال وبساطة هذا التصميم تتضح بشكل كبير من خلال قلة قطع الأثاث فهو عبارة عن أريكة خشبية، وطاولة صغيرة ومقعدين فقط، وباقي المساحة خالية، وهذا يتواجد مع الأرضيات ذات اللون الأبيض وكذلك الجدران الحجرية ذات نفس اللون، كل هذا يجتمع مع نوعي الإضاءة الصناعية التي تسيطر وكذلك الطبيعية.
أكثر ما يميز هذا التصميم هو ميله إلى الطابع الاستوائي من حيث هيمنة العنصر الخشبي في مختلف أرجاء التصميم من الجدران وكذلك التصميم الخاص بالسلم والأرضيات والنوافذ، مع وجود المدفأة الخشبية التي ترجع إلى العصور القديمة ولا نغفل ميل التصميم إلى اللمحة الكلاسيكية من خلال شكل النجف، وقطع الأثاث وكذلك ألوانه، ولا يخلو هذا التصميم من وجود اللمحة الطبيعية من خلال بعض الزهور وكذلك ضوء الشمس الساطع في كل الجوانب ويحتاج هذا التصميم إلى مساحة كبيرة.
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