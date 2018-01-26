الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 أفكار جديدة لغرف صالة مريحة ومبتكرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Projekt mieszkania o pow. 60 m2., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
Loading admin actions …

لا شك أن لغرفة المعيشة أو كما كان يطلق عليها البعض الصالة لما لها من أهمية قصوى حيث أنها كما يطلق عليها غرفة المعيشة أي المكان الخاص بالعيش حيث أنه هو المكان الذي تقضي فيه الأسرة الجزء الأكبر من يومها بشكل مستمر، فهي تعتبر الغرفة الخاصة بمشاهدة التليفزيون والجلوس سويا والحديث بالإضافة إلى أنها من الممكن أن يتناولون الطعام فيها بصفة مؤقتة، كما أنها من الممكن أن تعتبر مكان لاستقبال الضيوف والزائرين، ولذلك لابد من الاهتمام بها إلى حد كبير من حيث التفاصيل ومن بينها قطع الأثاث، ودهانات الجدران والإضاءة بنوعيها وكذلك الديكور والسجاد والستائر حتى تكتمل اللوحة الفنية الخاصة بواحدة من أهم غرف الشقة، وبالطبع يختلف الذوق الخاص بالتصميم طبقا للذوق الشخصي وكذلك الإمكانيات المادية والمساحات وغيرها، ولذلك نقدم لكم خمسة تصميمات عصرية لغرف المعيشة التي من الممكن أن تتناسب مع الذوق الخاص بكم إلى حد كبير.

1-ألوان زاهية لتصميم مختلف

Projekt mieszkania o pow. 60 m2., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

من الواضح في هذا التصميم اشتراكه مع أكثر من تصميم وهو التصميم الخاص بالمطبخ وكذلك التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام، وهذا يضفي على التصميم روح الحياة في التصميم، فنجد هيمنة العنصر الخشبي في الوحدات الخاصة بالمطبخ وكذلك الجدران والأرضيات وبعض قطع الأثاث والطاولة الخشبية التي تتوسط غرفة المعيشة، كل هذا يتوافق مع الأريكة والستائر العصرية ذات اللون الرمادي المحايد المناسب لتصميمات غرف المعيشة، ومن ثم تداخل الألوان الخاصة بالسجادة الملائمة لحد كبير مع التصميم بأكمله وإذا انتقلنا إلى الجزء الخاص بالإضاءة فنجد النوعين مشتركين في هذا التصميم ما بين الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس المشرق الذي يعم أرجاء الغرفة وكذلك وسائل الإضاءة الصناعية التي تلعب دورا كبيرا في الديكور.

2-إضاءة بارزة لغرفة معيشة ذات تصميم بسيط

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يتضح من خلال هذا التصميم الدور الكبير التي تلعبه الإضاءة الصناعية؛ حيث أن لها هيمنة بشكل واضح فنجد أنها بارزة لحد كبير، وذلك من خلال عدد المصابيح المنيرة في المواجهة مع وجود الأضواء المدفونة في أكثر من جانب بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية أيضا، وإذا جئنا إلى التصميم ذاته فنجده في منتهى البساطة فهو عبارة عن أريكة ذات لون رمادي مع وجود بعض قطع الأثاث الخشبية وبعض اللوحات الجدارية.

3-تصميم مشرق لغرفة معيشة عصرية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بالإشراق من حيث الألوان الخاصة به والإضاءة، فنجد هيمنة اللون الرمادي بكافة درجاته بداية من لون الأريكة مرورا بألوان الجدران والسقف، مع تداخل اللون الأخضر، ويمتاز هذا التصميم بهيمنة العنصر الخشبي من خلال الأرضيات وقطع الأثاث، ونلاحظ روعة السجاد المتداخل ما بين اللون الأبيض والأسود حتى يتناسب مع التصميم، ونرى اللمسات الخاصة بالديكور من خلال بعض اللوحات الجدارية مع وسائل الإضاءة الصناعية المبهرة.

4-زاوية أكثر قربا لتصميم بسيط لغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

جمال وبساطة هذا التصميم تتضح بشكل كبير من خلال قلة قطع الأثاث فهو عبارة عن أريكة خشبية، وطاولة صغيرة ومقعدين فقط، وباقي المساحة خالية، وهذا يتواجد مع الأرضيات ذات اللون الأبيض وكذلك الجدران الحجرية ذات نفس اللون، كل هذا يجتمع مع نوعي الإضاءة الصناعية التي تسيطر وكذلك الطبيعية.

5-غرفة معيشة على النمط الاستوائي

Skyfall Living Room Architectural Interiors + Superyacht Photographer غرفة المعيشة
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

Skyfall Living Room

Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer
Architectural Interiors + Superyacht Photographer

أكثر ما يميز هذا التصميم هو ميله إلى الطابع الاستوائي من حيث هيمنة العنصر الخشبي في مختلف أرجاء التصميم من الجدران وكذلك التصميم الخاص بالسلم والأرضيات والنوافذ، مع وجود المدفأة الخشبية التي ترجع إلى العصور القديمة ولا نغفل ميل التصميم إلى اللمحة الكلاسيكية من خلال شكل النجف، وقطع الأثاث وكذلك ألوانه، ولا يخلو هذا التصميم من وجود اللمحة الطبيعية من خلال بعض الزهور وكذلك ضوء الشمس الساطع في كل الجوانب ويحتاج هذا التصميم إلى مساحة كبيرة.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 افكار ملهمة لتصميم المنازل على الطراز الريفي

5 افكار ملهمة لتصميم المنازل على الطراز الريفي
5 أفكار جديدة لغرف صالة مريحة ومبتكرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً