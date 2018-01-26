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5 تصميمات رائعة لحمامات على طراز البحر المتوسط

Mai Elkholy Mai Elkholy
Ванная комната "Acquamarina", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
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كلنا على علم ودراية أن للنمط البحر المتوسط طابع خاص فهو يتميز

بالبساطة المطلقة، ورقة الألوان والتفاصيل، حيث أن طراز البحر المتوسط له طابع الهدوء فهو لا يستخدم الألوان الصاخبة بل الألوان الهادئة الرقيقة المتوافقة مع بعضها لبعض، وسوف نستعرض لكم خمسة تصميمات مبهرة لحمامات على نمط البحر المتوسط من حيث ألوان القطع الخاصة بالحمام والجدران والأسقف والدهانات وكذلك نوعي الإضاءة، وفي بعض الأحيان نجد أن يميل هذا النمط إلى الألوان التي تخص المدن الساحلية وهي لون السماء والبحر والشمس وغيرها ويميل أيضا إلى إظهار عنصر الطبيعة في ذلك، ومن المعروف أن أولا وأخيرا الذوق والشكل العام للتصميم يكون وفق الذوق الشخصي وكذلك الإمكانيات بالإضافة إلى المساحة الخاصة بالتصميم.

1-مساحة متوسطة وتصميم مبهر

Ванная комната "Acquamarina", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк حمام Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

يتضح الإبهار من هذا التصميم في أكثر من جانب، الجانب الأولى هو استخدام الألوان الهادئة وتداخلها التي تعبر عن نمط البحر المتوسط، فنجد اللون الأبيض الذي يمنحنا شعورا بالإشراق مع اللون السماوي الذي يخص لون البحر والسماء معا، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور فنجد الرسوم الزخرفية على الجدران التي تزيد من جمال التصميم ذات الألوان المتداخلة، ونرى أيضا اللمحة النباتية من خلال وجود أصيص النبات الأخضر وسط أرجاء التصميم، مع تناثر لوحات جدارية على هيئة مرآة لكي تفيد في خروج التصميم بشكل رائع، وإذا اتجاهنا إلى عنصر الإضاءة فيتضح سيطرة ضوء الشمس الممثل الطبيعي لعنصر الإضاءة الطبيعية، مع تواجد وسيلة الإضاءة الصناعية التقليدية في السقف.

2-تصميم ذو مساحة صغيرة بألوان هادئة

3-комнатная квартира в ЖК "Жемчужина Югры", г. Сургут, Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO حمام
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

يمتاز هذا التصميم من وجود الألوان الهادئة التي تعبر عن الطبيعة لحد كبير، فهو اللون الأبيض مع اللون الأخضر الفاتح فهما يتقاسمان التصميم، وهذا التصميم هو عنوان البساطة فأغلب ما فيه بسيط وأنيق وبعيد تمام البعد عن التعقيد والمبالغة في التفاصيل، فنجد لمحة طبيعية بسيطة من خلال بعض أصص النباتات الصغيرة بجانب هيمنة الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة والتي تعكس الضوء على التصميم.

3-تصميم يطبق نمط المتوسط بدرجة كبيرة

ЖК Ривер Парк. Квартира. Неоклассика. 80 м2, Vera Rybchenko Vera Rybchenko حمام سيراميك Yellow
Vera Rybchenko

Vera Rybchenko
Vera Rybchenko
Vera Rybchenko

يبرز هذا التصميم نمط البحر المتوسط إلى حد كبير حيث نشعر وكأننا في بحر من حيث الألوان الخاصة بالتصميم وهي اللون اللبني اللون الخاص بموجة البحر واللون الرملي الرائع مع اللون الأبيض من حيث لون الجدران وقطع الحمام والنافذة والأرضيات وغيرها، ويصلح هذا التصميم للمساحات المتوسطة، ويمتزج نوعي الإضاءة في هذا التصميم بشكل كبير.

4-تصميم عصري لحمام بطراز البحر المتوسط

Salle d'eau esprit méditerranéen, MJ Intérieurs MJ Intérieurs حمام Blue
MJ Intérieurs

MJ Intérieurs
MJ Intérieurs
MJ Intérieurs

من النظرة الأولى ونشعر وكأننا أمام لوحة فنية متكاملة، فنجد تناسق
الألوان وتناسبها لحد كبير، فنجد تداخل كل من اللون الرمادي المحايد مع اللون الفيروزي المميز مع لمحات بسيطة من اللون الأبيض، ولا يخلو هذا التصميم من العنصر الخشبي ليعبر عن الطبيعة، ونرى الوسائل الخاصة بالإضاءة تلعب دورا كبير ومميز في هذا التصميم فنجد وحدات ظاهرة وأخرى مدفونة، ونرى لمسة الطبيعة ظاهرة أيضا من النبات الموجود، وهذا التصميم يصلح للمساحات المتوسطة.

5-تصميم حمام تقليدي

Graceful Courtyard House, NOS Design NOS Design حمام
NOS Design

NOS Design
NOS Design
NOS Design

يتضح من هذا التصميم ميله الشديد إلى التقليدية من حيث الشكل وكذلك الألوان وقطع الحمام ووسائل الإضاءة وغيرها، فنجد النوافذ طويلة الارتفاع التي تعبر عن ميل التصميم إلى الطراز القديم وكذلك اللون الخاص بها، وإذا جئنا إلى لون الجدران والأرضيات والسقف فنجد نفس اللمحة التقليدية فهو اللون البني المائل للبرتقالي مع وجود اللون الأبيض، وإذا وصلنا إلى شكل المرآه فهو مستطيل أيضا وتقليدي ويصلح هذا التصميم للمساحات الواسعة بعض الشيء.

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5 تصميمات رائعة لحمامات على طراز البحر المتوسط

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