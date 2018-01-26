5 تصميمات رائعة لحمامات على طراز البحر المتوسط

كلنا على علم ودراية أن للنمط البحر المتوسط طابع خاص فهو يتميز

بالبساطة المطلقة، ورقة الألوان والتفاصيل، حيث أن طراز البحر المتوسط له طابع الهدوء فهو لا يستخدم الألوان الصاخبة بل الألوان الهادئة الرقيقة المتوافقة مع بعضها لبعض، وسوف نستعرض لكم خمسة تصميمات مبهرة لحمامات على نمط البحر المتوسط من حيث ألوان القطع الخاصة بالحمام والجدران والأسقف والدهانات وكذلك نوعي الإضاءة، وفي بعض الأحيان نجد أن يميل هذا النمط إلى الألوان التي تخص المدن الساحلية وهي لون السماء والبحر والشمس وغيرها ويميل أيضا إلى إظهار عنصر الطبيعة في ذلك، ومن المعروف أن أولا وأخيرا الذوق والشكل العام للتصميم يكون وفق الذوق الشخصي وكذلك الإمكانيات بالإضافة إلى المساحة الخاصة بالتصميم.