5 تصميمات رائعة لحمامات على طراز البحر المتوسط

كلنا على علم ودراية أن للنمط البحر المتوسط طابع خاص فهو يتميز
بالبساطة المطلقة، ورقة الألوان والتفاصيل، حيث أن طراز البحر المتوسط له طابع الهدوء فهو لا يستخدم الألوان الصاخبة بل الألوان الهادئة الرقيقة المتوافقة مع بعضها لبعض، وسوف نستعرض لكم خمسة تصميمات مبهرة لحمامات على نمط البحر المتوسط من حيث ألوان القطع الخاصة بالحمام والجدران والأسقف والدهانات وكذلك نوعي الإضاءة، وفي بعض الأحيان نجد أن يميل هذا النمط إلى الألوان التي تخص المدن الساحلية وهي لون السماء والبحر والشمس وغيرها ويميل أيضا إلى إظهار عنصر الطبيعة في ذلك، ومن المعروف أن أولا وأخيرا الذوق والشكل العام للتصميم يكون وفق الذوق الشخصي وكذلك الإمكانيات بالإضافة إلى المساحة الخاصة بالتصميم.
يتضح الإبهار من هذا التصميم في أكثر من جانب، الجانب الأولى هو استخدام الألوان الهادئة وتداخلها التي تعبر عن نمط البحر المتوسط، فنجد اللون الأبيض الذي يمنحنا شعورا بالإشراق مع اللون السماوي الذي يخص لون البحر والسماء معا، ولا يخلو التصميم من عناصر الديكور فنجد الرسوم الزخرفية على الجدران التي تزيد من جمال التصميم ذات الألوان المتداخلة، ونرى أيضا اللمحة النباتية من خلال وجود أصيص النبات الأخضر وسط أرجاء التصميم، مع تناثر لوحات جدارية على هيئة مرآة لكي تفيد في خروج التصميم بشكل رائع، وإذا اتجاهنا إلى عنصر الإضاءة فيتضح سيطرة ضوء الشمس الممثل الطبيعي لعنصر الإضاءة الطبيعية، مع تواجد وسيلة الإضاءة الصناعية التقليدية في السقف.
يمتاز هذا التصميم من وجود الألوان الهادئة التي تعبر عن الطبيعة لحد كبير، فهو اللون الأبيض مع اللون الأخضر الفاتح فهما يتقاسمان التصميم، وهذا التصميم هو عنوان البساطة فأغلب ما فيه بسيط وأنيق وبعيد تمام البعد عن التعقيد والمبالغة في التفاصيل، فنجد لمحة طبيعية بسيطة من خلال بعض أصص النباتات الصغيرة بجانب هيمنة الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة والتي تعكس الضوء على التصميم.
يبرز هذا التصميم نمط البحر المتوسط إلى حد كبير حيث نشعر وكأننا في بحر من حيث الألوان الخاصة بالتصميم وهي اللون اللبني اللون الخاص بموجة البحر واللون الرملي الرائع مع اللون الأبيض من حيث لون الجدران وقطع الحمام والنافذة والأرضيات وغيرها، ويصلح هذا التصميم للمساحات المتوسطة، ويمتزج نوعي الإضاءة في هذا التصميم بشكل كبير.
من النظرة الأولى ونشعر وكأننا أمام لوحة فنية متكاملة، فنجد تناسق
الألوان وتناسبها لحد كبير، فنجد تداخل كل من اللون الرمادي المحايد مع اللون الفيروزي المميز مع لمحات بسيطة من اللون الأبيض، ولا يخلو هذا التصميم من العنصر الخشبي ليعبر عن الطبيعة، ونرى الوسائل الخاصة بالإضاءة تلعب دورا كبير ومميز في هذا التصميم فنجد وحدات ظاهرة وأخرى مدفونة، ونرى لمسة الطبيعة ظاهرة أيضا من النبات الموجود، وهذا التصميم يصلح للمساحات المتوسطة.
يتضح من هذا التصميم ميله الشديد إلى التقليدية من حيث الشكل وكذلك الألوان وقطع الحمام ووسائل الإضاءة وغيرها، فنجد النوافذ طويلة الارتفاع التي تعبر عن ميل التصميم إلى الطراز القديم وكذلك اللون الخاص بها، وإذا جئنا إلى لون الجدران والأرضيات والسقف فنجد نفس اللمحة التقليدية فهو اللون البني المائل للبرتقالي مع وجود اللون الأبيض، وإذا وصلنا إلى شكل المرآه فهو مستطيل أيضا وتقليدي ويصلح هذا التصميم للمساحات الواسعة بعض الشيء.
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