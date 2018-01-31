9 ألوان رائعة لغرفة معيشتك الصغيرة

أي لون يسمح لك بجعل غرفة المعيشة الصغير تبدو أكبر؟

من الواضح أن الإجابة هي الأبيض! حسنا، فإن الخيار واضح تقريبا ولكن ثق بنا! انها ليست الإجابة الوحيدة… هناك ألوان أخرى مثيرة للاهتمام، والتي بغض النظر عن نوع الغرفة، لن تتسبب أبدًا في جعلها تبدو أصغر من حجمها، أو حتى تظهر بحجمها الطبيعي، بل ستعمل تلقائيًا على منحها اتساعًا بصريا وهميا.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نؤكد على أن غرفة المعيشة هي مكان الاسترخاء والاستمتاع بالوقت سواء وحدك أو مع الأصدقاء، وذلك من خلال اختيار لون جيد للجدران يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأجواء العامة، لذلك كن على استعداد لاكتشاف 9 اقتراحات لتعزيز مساحة الغرفة الصغيرة الخاصة بك.