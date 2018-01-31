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9 ألوان رائعة لغرفة معيشتك الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
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أي لون يسمح لك بجعل غرفة المعيشة الصغير تبدو أكبر؟

من الواضح أن الإجابة هي الأبيض! حسنا، فإن الخيار واضح تقريبا ولكن ثق بنا! انها ليست الإجابة الوحيدة… هناك ألوان أخرى مثيرة للاهتمام، والتي بغض النظر عن نوع الغرفة، لن تتسبب أبدًا في جعلها تبدو أصغر من حجمها، أو حتى تظهر بحجمها الطبيعي، بل ستعمل تلقائيًا على منحها اتساعًا بصريا وهميا.

في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نؤكد على أن غرفة المعيشة هي مكان الاسترخاء والاستمتاع بالوقت سواء وحدك أو مع الأصدقاء، وذلك من خلال اختيار لون جيد للجدران يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأجواء العامة، لذلك كن على استعداد لاكتشاف 9 اقتراحات لتعزيز مساحة الغرفة الصغيرة الخاصة بك.

1. الأزرق الداكن

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro غرفة المعيشة
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

حذرنا الكثيرون من مدى خطورة استخدام الألوان الداكنة في المساحات الصغيرة، ولكن تذكر أنه إذا طبقت بشكل جيد، يمكن أن تكون هذه النغمات رائعة حقا. نحن نقدم هذا المزيج من الأزرق الداكن مع بعض لهجات الأصفر والأبيض ولكن تم إيلاء اهتمام وثيق للأثاث والاكسسوارات. تفضيل الألوان المحايدة من أجل عدم ازدحام الفضاء.

2. الفيروز ي والاخضر المائي

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bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

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bhgycfdrsxfhcvgjbkj,hvbcgfxdrytfuyjgh

في بعض الأحيان اللوحة طلاء واحد أو اثنين من الجدران مع ألوان مختلفة، حيث يمكن أن يكون حلا ممتازا لتقسيم المساحات الصغيرة بصريا، وتجنب إضاعة مساحة ثمينة في الجدران والممرات.

3. الأحمر الصارخ

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

لون آخر فعال جدا هو الأحمر، ومن المتعارف عليه أنه يجلب طاقة كبيرة إلى الفضاء ويسمح بتعزيز الأثاث الأبيض والاكسسوارات في نغمات محايدة. باستخدام لهجة مختلفة – عادة بيضاء – لسقف الغرفة الخاصة بك، وتوسع بصريا المساحة بأكملها.

4. البيج واللمسات الخشبية

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

هناك طريقة جيدة لتوسيع مساحة صغيرة في المنزل الخاص بك، وهي العمل على تداخل الجدران المضادة. في هذه الحالة، استخدمت لهجة محايدة من البيج والجدار الخشبي ليس فقط لخلق تأثير الديناميكية دون شغل المزيد من المساحة، ولكن قبل كل شيء، لجعل الغرفة دافئة جدا ومليئة بالترحيب.

5. رمادي وأبيض

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

مزيج التاثيرات البصرية الخالدة، والمناسبة لكل المساحات الحديثة، وتلك التي تم تصميمها مع قدر كبير من الذوق الكلاسيكي. تأمل هذا المثال والتناسق في توزيع الألوان في غرفة المعيشة، بين الأثاث والجدران وحتى قطعة السجاد!

6. الأخضر المضيء

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual غرفة المعيشة
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

إذا كنت تعيش في مكان دافئ وغرفتك لديها ضوء طبيعي جيد يمكنك اختيار لمسة استوائية جديدة وجعل الجدار ينتعش باللون الأخضر الجيري.

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7. أبيض مع أبيض

Casa Claudia, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

إذا كنت تحب الأبيض، ولديك الشجاعة الكافية للحصول على نظرة أحادية اللون في الغرفة بأكملها، من الأرضيات، إلى الجدران، من خلال الأثاث والستائر، فسوف تحصل على مساحة واسعة، نضرة ومشرقة.

8. لون النبيذ

Alfa Studio Arquitectura, alfa studio arquitectura alfa studio arquitectura غرفة المعيشة
alfa studio arquitectura

alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura
alfa studio arquitectura

هذا الاقتراح الجديد وغير العادي هو بلا شك أنيق ومصقول، إذا كان اختيارك لون النبيذ جنبا إلى جنب مع نغمات محايدة، فإنها محاولة لاسعاد نفسك. فقط تأمل كم البهجة والأناقة التي يشع بها هذا الجدار!

9. ألوان الباستيل

Casa Olmo Arboretos, CONTRASTE INTERIOR CONTRASTE INTERIOR غرفة المعيشة الغزل والنسيج White
CONTRASTE INTERIOR

CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR
CONTRASTE INTERIOR

ظهرت ظلال الباستيل في عام 2017، ولكنه يبدو أنها ستستمر معنا في العام الجديد 2018، فالجميع يحب تلك النغمات الناعمة، ويتمنى الحصول عليها في منزله، لأنها تعزز أناقة المفروشات مع طعم بسيط وحديث… إنها فقط الكمال!

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 20 فكرة للجدران الحجرية في منزلك

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