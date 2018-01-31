9 ألوان رائعة لغرفة معيشتك الصغيرة

أي لون يسمح لك بجعل غرفة المعيشة الصغير تبدو أكبر؟
من الواضح أن الإجابة هي الأبيض! حسنا، فإن الخيار واضح تقريبا ولكن ثق بنا! انها ليست الإجابة الوحيدة… هناك ألوان أخرى مثيرة للاهتمام، والتي بغض النظر عن نوع الغرفة، لن تتسبب أبدًا في جعلها تبدو أصغر من حجمها، أو حتى تظهر بحجمها الطبيعي، بل ستعمل تلقائيًا على منحها اتساعًا بصريا وهميا.
في مقال اليوم من هوميفاي، سوف نؤكد على أن غرفة المعيشة هي مكان الاسترخاء والاستمتاع بالوقت سواء وحدك أو مع الأصدقاء، وذلك من خلال اختيار لون جيد للجدران يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأجواء العامة، لذلك كن على استعداد لاكتشاف 9 اقتراحات لتعزيز مساحة الغرفة الصغيرة الخاصة بك.
حذرنا الكثيرون من مدى خطورة استخدام الألوان الداكنة في المساحات الصغيرة، ولكن تذكر أنه إذا طبقت بشكل جيد، يمكن أن تكون هذه النغمات رائعة حقا. نحن نقدم هذا المزيج من الأزرق الداكن مع بعض لهجات الأصفر والأبيض ولكن تم إيلاء اهتمام وثيق للأثاث والاكسسوارات. تفضيل الألوان المحايدة من أجل عدم ازدحام الفضاء.
في بعض الأحيان اللوحة طلاء واحد أو اثنين من الجدران مع ألوان مختلفة، حيث يمكن أن يكون حلا ممتازا لتقسيم المساحات الصغيرة بصريا، وتجنب إضاعة مساحة ثمينة في الجدران والممرات.
لون آخر فعال جدا هو الأحمر، ومن المتعارف عليه أنه يجلب طاقة كبيرة إلى الفضاء ويسمح بتعزيز الأثاث الأبيض والاكسسوارات في نغمات محايدة. باستخدام لهجة مختلفة – عادة بيضاء – لسقف الغرفة الخاصة بك، وتوسع بصريا المساحة بأكملها.
هناك طريقة جيدة لتوسيع مساحة صغيرة في المنزل الخاص بك، وهي العمل على تداخل الجدران المضادة. في هذه الحالة، استخدمت لهجة محايدة من البيج والجدار الخشبي ليس فقط لخلق تأثير الديناميكية دون شغل المزيد من المساحة، ولكن قبل كل شيء، لجعل الغرفة دافئة جدا ومليئة بالترحيب.
مزيج التاثيرات البصرية الخالدة، والمناسبة لكل المساحات الحديثة، وتلك التي تم تصميمها مع قدر كبير من الذوق الكلاسيكي. تأمل هذا المثال والتناسق في توزيع الألوان في غرفة المعيشة، بين الأثاث والجدران وحتى قطعة السجاد!
إذا كنت تعيش في مكان دافئ وغرفتك لديها ضوء طبيعي جيد يمكنك اختيار لمسة استوائية جديدة وجعل الجدار ينتعش باللون الأخضر الجيري.
إذا كنت تحب الأبيض، ولديك الشجاعة الكافية للحصول على نظرة أحادية اللون في الغرفة بأكملها، من الأرضيات، إلى الجدران، من خلال الأثاث والستائر، فسوف تحصل على مساحة واسعة، نضرة ومشرقة.
هذا الاقتراح الجديد وغير العادي هو بلا شك أنيق ومصقول، إذا كان اختيارك لون النبيذ جنبا إلى جنب مع نغمات محايدة، فإنها محاولة لاسعاد نفسك. فقط تأمل كم البهجة والأناقة التي يشع بها هذا الجدار!
ظهرت ظلال الباستيل في عام 2017، ولكنه يبدو أنها ستستمر معنا في العام الجديد 2018، فالجميع يحب تلك النغمات الناعمة، ويتمنى الحصول عليها في منزله، لأنها تعزز أناقة المفروشات مع طعم بسيط وحديث… إنها فقط الكمال!
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