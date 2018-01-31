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أفكار لاختيار اللون المثالي لتصميم الحمام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
2C House, Studio 4e Studio 4e حمام
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تريد تجديد الحمام، ولكن لم يكن لديك أدنى فكرة كيف نفعل ذلك؟ لا تقلق! اليوم، ونحن في هوميفاي فكرنا معك لحل هذه القضية. وقد اعتمد اختيارنا على الألوان، لأننا نعتبرها عاملا أساسيا لتأثيث المنزل.

العديد من الدراسات تدعي أن مزاجنا، شهيتنا للطعام، حتى ضغط الدم، وبعض وظائف التمثيل الغذائي في الجسم تتأثر الألوان. إذا كان هذا صحيحا، فالألوان قادرة أن تسيطر على كل شيء في عقولنا، ومن  ثم فإنه لا ينبغي أن يكون لغزا كيفية إرضاء الحواس وخاصة البصرية.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 5 أفكار ملهمة، وفقا لمبادئ العلاج بالألوان، وعلم الجمال والمتعة، لاختيار أفضل الألوان والإطلالات المناسبة لتصميم حمام مليء بأجواء الراحة والاسترخاء. شاهدوهم معنا!

لون الخشب

Bath of the bedroom Studio 4e حمام
Studio 4e

Bath of the bedroom

Studio 4e
Studio 4e
Studio 4e

البني هو اللون الحسي الذي يعود بنا إلى الطبيعة، ومن المؤكد أن الكسوة الخشبية لهذه البيئة هي معبد خاص للاسترخاء، مع بركة في نقطة مرتفعة ومنعزلة بالمقارنة مع بقية الأثاث، والتي يمكن أن نحددها على أنها مركز التأمل، مضاءة من الضوء الطبيعي ومع نظرة تفتح على الطبيعة.

الأبيض والأزرق

01_appartamento a Verona, moovdesign moovdesign حمام
moovdesign

moovdesign
moovdesign
moovdesign

اللون الأزرق، وضع بين الأبيض السماويو في طيف من الضوء، لينقل الشعور بالهدوء، مما يساعد على التأمل والاسترخاء في نفس الوقت. في الصورة، الجدران، الأرضية والسقف, والمنضدة الداعمة للمغسلة، كلها تخلق توازن بين النغمات السماوية لتحول  الحمام إلى معزوفة رائعة تكتمل مع الملحقات الذهبية، والتي تؤكد أكثر على نقاء هذا الأزرق الجميل.

الوردي لابعاد الأفكار السلبية

Bagno , Studio MP Studio MP حمام
Studio MP

Studio MP
Studio MP
Studio MP

وفقا للعلاج بالألوان السمة الرئيسية للوردي هي تفتيح العقل ودفعه بعيدا عن أي أفكار سلبية. في الواقع، بالنظر إلى الصورة وتصميم هذا الحمام، نجد أنه قد تم التركيز على ظلال الوردي الفاتح جدا، بما يجعلنا نشعر شعور فوري بالاسترخاء وكأنه قد تم الاستيلاء على حواسنا. زجاج مورانو، والتصميم الفريد للمصابيح، مع التأثير الشفاف .. تفاصيل تعطي لمسة نهائية من الصقل.

كلاسيكية الأبيض والأسود

house studio: living workshop, francesco valentini architetto francesco valentini architetto حمام
francesco valentini architetto

house studio: living workshop

francesco valentini architetto
francesco valentini architetto
francesco valentini architetto

الكلاسيكية من الأناقة، ليس هناك الكثير لإضافة. هنا تعارض الأشكال المستديرة للمرآة والمغسلة مع تربيع سطح الدعم، تصنع نقطة جذب بصرية، فيما تزداد هذه الجاذبية مع التناقض اللوني للأبيض والأسود، ليبدو الحمام كلوحة فنية رسمت في دقائق ولكن باحتراف.

لون الرمل مع نمط مخطط

Casa L_01, Gimmigi Lab Architettura Gimmigi Lab Architettura حمام
Gimmigi Lab Architettura

Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura
Gimmigi Lab Architettura

 الهندسة هي المفتاح لقراءة هذا الحمام الخيالي، حيث كل شيء، من الأدوات الصحية إلى ورق الجدران في الخلفية، لديه تأثيرات خطية مستقيمة مع توازن ملحوظ في توزيع الألوان بين البني والبيج والأبيض.

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية الملهمة لتصميم منزل مثالي، تفضل بقراءة المقال التالي، 13 فكرة سهلة التطبيق لتزيين جدران منزلك

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