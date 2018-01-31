أفكار لاختيار اللون المثالي لتصميم الحمام

تريد تجديد الحمام، ولكن لم يكن لديك أدنى فكرة كيف نفعل ذلك؟ لا تقلق! اليوم، ونحن في هوميفاي فكرنا معك لحل هذه القضية. وقد اعتمد اختيارنا على الألوان، لأننا نعتبرها عاملا أساسيا لتأثيث المنزل.

العديد من الدراسات تدعي أن مزاجنا، شهيتنا للطعام، حتى ضغط الدم، وبعض وظائف التمثيل الغذائي في الجسم تتأثر الألوان. إذا كان هذا صحيحا، فالألوان قادرة أن تسيطر على كل شيء في عقولنا، ومن ثم فإنه لا ينبغي أن يكون لغزا كيفية إرضاء الحواس وخاصة البصرية.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 5 أفكار ملهمة، وفقا لمبادئ العلاج بالألوان، وعلم الجمال والمتعة، لاختيار أفضل الألوان والإطلالات المناسبة لتصميم حمام مليء بأجواء الراحة والاسترخاء. شاهدوهم معنا!