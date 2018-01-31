أفكار لاختيار اللون المثالي لتصميم الحمام

تريد تجديد الحمام، ولكن لم يكن لديك أدنى فكرة كيف نفعل ذلك؟ لا تقلق! اليوم، ونحن في هوميفاي فكرنا معك لحل هذه القضية. وقد اعتمد اختيارنا على الألوان، لأننا نعتبرها عاملا أساسيا لتأثيث المنزل.
العديد من الدراسات تدعي أن مزاجنا، شهيتنا للطعام، حتى ضغط الدم، وبعض وظائف التمثيل الغذائي في الجسم تتأثر الألوان. إذا كان هذا صحيحا، فالألوان قادرة أن تسيطر على كل شيء في عقولنا، ومن ثم فإنه لا ينبغي أن يكون لغزا كيفية إرضاء الحواس وخاصة البصرية.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بـ 5 أفكار ملهمة، وفقا لمبادئ العلاج بالألوان، وعلم الجمال والمتعة، لاختيار أفضل الألوان والإطلالات المناسبة لتصميم حمام مليء بأجواء الراحة والاسترخاء. شاهدوهم معنا!
البني هو اللون الحسي الذي يعود بنا إلى الطبيعة، ومن المؤكد أن الكسوة الخشبية لهذه البيئة هي معبد خاص للاسترخاء، مع بركة في نقطة مرتفعة ومنعزلة بالمقارنة مع بقية الأثاث، والتي يمكن أن نحددها على أنها مركز التأمل، مضاءة من الضوء الطبيعي ومع نظرة تفتح على الطبيعة.
اللون الأزرق، وضع بين الأبيض السماويو في طيف من الضوء، لينقل الشعور بالهدوء، مما يساعد على التأمل والاسترخاء في نفس الوقت. في الصورة، الجدران، الأرضية والسقف, والمنضدة الداعمة للمغسلة، كلها تخلق توازن بين النغمات السماوية لتحول الحمام إلى معزوفة رائعة تكتمل مع الملحقات الذهبية، والتي تؤكد أكثر على نقاء هذا الأزرق الجميل.
وفقا للعلاج بالألوان السمة الرئيسية للوردي هي تفتيح العقل ودفعه بعيدا عن أي أفكار سلبية. في الواقع، بالنظر إلى الصورة وتصميم هذا الحمام، نجد أنه قد تم التركيز على ظلال الوردي الفاتح جدا، بما يجعلنا نشعر شعور فوري بالاسترخاء وكأنه قد تم الاستيلاء على حواسنا. زجاج مورانو، والتصميم الفريد للمصابيح، مع التأثير الشفاف .. تفاصيل تعطي لمسة نهائية من الصقل.
الكلاسيكية من الأناقة، ليس هناك الكثير لإضافة. هنا تعارض الأشكال المستديرة للمرآة والمغسلة مع تربيع سطح الدعم، تصنع نقطة جذب بصرية، فيما تزداد هذه الجاذبية مع التناقض اللوني للأبيض والأسود، ليبدو الحمام كلوحة فنية رسمت في دقائق ولكن باحتراف.
الهندسة هي المفتاح لقراءة هذا الحمام الخيالي، حيث كل شيء، من الأدوات الصحية إلى ورق الجدران في الخلفية، لديه تأثيرات خطية مستقيمة مع توازن ملحوظ في توزيع الألوان بين البني والبيج والأبيض.
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