6 أنماط غرف سفرة ثورية في الديكور والتصميم

من المعروف في كافة التصميمات أن لغرف السفرة طابع خاص وأهمية كبرى بالنسبة لباقي التصميمات التي تخص المنزل، فهو المكان الذي يتجمع حوله الأسرة بشكل يومي تقريبا، بالإضافة إلى ذلك فإنه أيضا مكان لاستقبال الضيوف والزائرين، ونظرا للطابع الخاص بهذه الغرفة فلابد من الاهتمام بكافة التفاصيل التي تخصها من حيث الإضاءة والألوان والديكورات وقطع الأثاث وغيرها حتى تصبح الصورة متكاملة لغرفة ذات أهمية خاصة، ولذلك سوف نعرض عليكم ستة تصميمات ذات ألوان وطابع ثوري من الممكن أن تنال إعجابكم إلى حد كبير مما تناسب الذوق الخاص لكل شخص والإمكانيات المادية والأمور التي تخص المساحة وغيرها.
يتميز ذلك التصميم باختلافه عن كافة التصميمات الأخرى حيث يتوسط ذلك التصميم طاولة دائرية من الزجاج الرائع حيث يحاوطها مقاعد من القطيفة لعشرة أشخاص ذات اللون الفيروزي الرائع، ويميل هذا التصميم إلى الطابع الإسكندنافي حيث السقف الخشبي مع الوحدة الخشبية على أحد الجوانب، ويتضح من التصميم اللمحة الطبيعية الرائعة من حيث خلفية الطاولة التي بها كافة الألوان الخاصة بلون الخضرة والطبيعة، وإذا جئنا إلى عنصر نجده بارزا تمام البروز من حيث الوحدات الزجاجية المليئة بالقطع الحجرية وغيرها كما توجد اللوحة الجدارية المعبرة لحد كبير مع هذا الطابع، وبالنسبة للإضاءة فنجد عنصري الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية من خلال بعض الوحدات المدفونة والبارزة.
يتضح من هذا التصميم ميله إلى الطابع الاستوائي ويتجلى ذلك من بروز الأحجار بشكل كبير بجانب العنصر الخشبي، حيث أن السقف مشكل على هيئة بيت حجري رائع كل هذا بجانب الطاولة الخشبية الطويلة ومستطيلة الشكل تكفي لعدد أكبر من الأشخاص مع مقاعد ذات ألوان زاهية ومتنوعة، ويظهر في هذا التصميم النمط الاستعماري أيضا حيث تداخل تصميم المطبخ، وكل التفاصيل في هذا التصميم مناسبة له لحد كبير من حيث الأرضيات والسجاد ووحدات الإضاءة وغيرها وبعض اللوحات الجدارية الخاصة بالديكور، وله لمحة كلاسيكية عن طريق المصباح المتدلي المائل إلى طراز الماضي.
هذا التصميم بسيط من حيث قطع الأثاث الخاصة
به، فهو عبارة عن طاولة مرتفعة وصغيرة وحولها مقعدين ذو ارتفاع أيضا، ولكن التميز هنا يتبلور في الديكور الخاص بالتصميم فنجد اللمحة الكلاسيكية تظهر من شكل النجف ذو اللون الذهبي الفخم والأنيق مع اللمحة المعاصرة المتجلية في ألوان الدهانات وورق الحائط ذو النقوش الرائعة الملائم إلى الشكل الخارجي للتصميم، ولا يخلو التصميم من العنصر الخشبي بالأرضيات، ويتداخل نوعي الإضاءة في التصميم ما بين الصناعية والطبيعة حيث أنه تصميم يمتاز بالإشراق حيث ضوء الشمس وكذلك اللون الأبيض المسيطر إلى حد كبير.
يظهر من هذا التصميم تجلي اللمحة الكلاسيكية والطراز القديم من خلال الشكل الخارجي لقطع الأثاث واللون التقليدي الكريمي الخاص بالطاولة والمقاعد التي يوجد بها الخوص، ولا يخلو التصميم من السقف الخشبي الرائع، مع بعض التفاصيل الصغيرة الخاصة بالديكور من بينها وسائل الإضاءة الصناعية بجانب الإضاءة الطبيعية المتجلية من النافذتين الزجاجتين، ويصلح هذا التصميم مع المساحات المتوسطة والمنازل التي تتكون من طابقين.
يتسم هذا التصميم بميله إلى العصرية في كل شيء بداية من قطع الأثاث فهو عبارة عن طاولة ذات سطح خشبي مستطيلة ومن حولها أربعة مقاعد مريحة بالإضافة إلى وجود أريكة حتى تكتمل المقاعد وهذا باللون الكريمي الهادئ، ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بالمطبخ وغرفة المعيشة، ونجد ألوان الجدران الرمادية المحايدة، ولا يخلو من وسائل الديكور من خلال النجفة ذات الشكل الرائع والمختلف أيضا.
يتداخل التصميم الخاص بغرفة السفرة مع التصميم الخاص بوحدات الاستقبال الرائعة، وهذا التصميم مختلف عن سائر التصميمات الأخرى من حيث شكل الطاولة والمقاعد وكذلك اللون الخاص بها فهو يميل إلى الطابع الاستوائي من حيث العنصر الخشبي وكذلك الأسقف المعلقة التي بدورها تحمل وحدات الإنارة الرائعة.
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