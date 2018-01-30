الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أنماط غرف سفرة ثورية في الديكور والتصميم

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Marilola, Urban Landscape Urban Landscape غرفة السفرة
Loading admin actions …

من المعروف في كافة التصميمات أن لغرف السفرة طابع خاص وأهمية كبرى بالنسبة لباقي التصميمات التي تخص المنزل، فهو المكان الذي يتجمع حوله الأسرة بشكل يومي تقريبا، بالإضافة إلى ذلك فإنه أيضا مكان لاستقبال الضيوف والزائرين، ونظرا للطابع الخاص بهذه الغرفة فلابد من الاهتمام بكافة التفاصيل التي تخصها من حيث الإضاءة والألوان والديكورات وقطع الأثاث وغيرها حتى تصبح الصورة متكاملة لغرفة ذات أهمية خاصة، ولذلك سوف نعرض عليكم ستة تصميمات ذات ألوان وطابع ثوري من الممكن أن تنال إعجابكم إلى حد كبير مما تناسب الذوق الخاص لكل شخص والإمكانيات المادية والأمور التي تخص المساحة وغيرها.

1-تصميم مختلف لغرفة السفرة العصرية

Casa Marilola, Urban Landscape Urban Landscape غرفة السفرة
Urban Landscape

Urban Landscape
Urban Landscape
Urban Landscape

يتميز ذلك التصميم باختلافه عن كافة التصميمات الأخرى حيث يتوسط ذلك التصميم طاولة دائرية من الزجاج الرائع حيث يحاوطها مقاعد من القطيفة لعشرة أشخاص ذات اللون الفيروزي الرائع، ويميل هذا التصميم إلى الطابع الإسكندنافي حيث السقف الخشبي مع الوحدة الخشبية على أحد الجوانب، ويتضح من التصميم اللمحة الطبيعية الرائعة من حيث خلفية الطاولة التي بها كافة الألوان الخاصة بلون الخضرة والطبيعة، وإذا جئنا إلى عنصر نجده بارزا تمام البروز من حيث الوحدات الزجاجية المليئة بالقطع الحجرية وغيرها كما توجد اللوحة الجدارية المعبرة لحد كبير مع هذا الطابع، وبالنسبة للإضاءة فنجد عنصري الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية من خلال بعض الوحدات المدفونة والبارزة.

2-تصميم لغرفة السفرة على الطابع الاستوائي

Une maison de village pas comme les autres, Pixcity Pixcity غرفة السفرة
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

يتضح من هذا التصميم ميله إلى الطابع الاستوائي ويتجلى ذلك من بروز الأحجار بشكل كبير بجانب العنصر الخشبي، حيث أن السقف مشكل على هيئة بيت حجري رائع كل هذا بجانب الطاولة الخشبية الطويلة ومستطيلة الشكل تكفي لعدد أكبر من الأشخاص مع مقاعد ذات ألوان زاهية ومتنوعة، ويظهر في هذا التصميم النمط الاستعماري أيضا حيث تداخل تصميم المطبخ، وكل التفاصيل في هذا التصميم مناسبة له لحد كبير من حيث الأرضيات والسجاد ووحدات الإضاءة وغيرها وبعض اللوحات الجدارية الخاصة بالديكور، وله لمحة كلاسيكية عن طريق المصباح المتدلي المائل إلى طراز الماضي.

3-تصميم معاصر لغرفة سفرة بسيطة

casa vacanze a Roma, cristina bisà cristina bisà غرفة السفرة Amber/Gold
cristina bisà

cristina bisà
cristina bisà
cristina bisà

هذا التصميم بسيط من حيث قطع الأثاث الخاصة

به، فهو عبارة عن طاولة مرتفعة وصغيرة وحولها مقعدين ذو ارتفاع أيضا، ولكن التميز هنا يتبلور في الديكور الخاص بالتصميم فنجد اللمحة الكلاسيكية تظهر من شكل النجف ذو اللون الذهبي الفخم والأنيق مع اللمحة المعاصرة المتجلية في ألوان الدهانات وورق الحائط ذو النقوش الرائعة الملائم إلى الشكل الخارجي للتصميم، ولا يخلو التصميم من العنصر الخشبي بالأرضيات، ويتداخل نوعي الإضاءة في التصميم ما بين الصناعية والطبيعة حيث أنه تصميم يمتاز بالإشراق حيث ضوء الشمس وكذلك اللون الأبيض المسيطر إلى حد كبير.

4-المزج ما بين اللمحة الكلاسيكية واللمحة العصرية

L'envers du décor, Pixcity Pixcity غرفة السفرة
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

يظهر من هذا التصميم تجلي اللمحة الكلاسيكية والطراز القديم من خلال الشكل الخارجي لقطع الأثاث واللون التقليدي الكريمي الخاص بالطاولة والمقاعد التي يوجد بها الخوص، ولا يخلو التصميم من السقف الخشبي الرائع، مع بعض التفاصيل الصغيرة الخاصة بالديكور من بينها وسائل الإضاءة الصناعية بجانب الإضاءة الطبيعية المتجلية من النافذتين الزجاجتين، ويصلح هذا التصميم مع المساحات المتوسطة والمنازل التي تتكون من طابقين.

5-تصميم عصري لغرفة سفرة

Departamento muestra LOFT 268, Puerto Vallarta, DECO Designers DECO Designers غرفة السفرة
DECO Designers

DECO Designers
DECO Designers
DECO Designers

يتسم هذا التصميم بميله إلى العصرية في كل شيء بداية من قطع الأثاث فهو عبارة عن طاولة ذات سطح خشبي مستطيلة ومن حولها أربعة مقاعد مريحة بالإضافة إلى وجود أريكة حتى تكتمل المقاعد وهذا باللون الكريمي الهادئ، ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بالمطبخ وغرفة المعيشة، ونجد ألوان الجدران الرمادية المحايدة، ولا يخلو من وسائل الديكور من خلال النجفة ذات الشكل الرائع والمختلف أيضا.

6-تصميم أنيق ومبهر لغرفة السفرة العصرية

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates غرفة السفرة
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

يتداخل التصميم الخاص بغرفة السفرة مع التصميم الخاص بوحدات الاستقبال الرائعة، وهذا التصميم مختلف عن سائر التصميمات الأخرى من حيث شكل الطاولة والمقاعد وكذلك اللون الخاص بها فهو يميل إلى الطابع الاستوائي من حيث العنصر الخشبي وكذلك الأسقف المعلقة التي بدورها تحمل وحدات الإنارة الرائعة.

وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصميمات رائعة لحمامات على طراز البحر المتوسط

6 أسرار لتأثيث المنزل كما الخبراء!
6 أنماط غرف سفرة ثورية في الديكور والتصميم

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً