6 أنماط غرف سفرة ثورية في الديكور والتصميم

يتميز ذلك التصميم باختلافه عن كافة التصميمات الأخرى حيث يتوسط ذلك التصميم طاولة دائرية من الزجاج الرائع حيث يحاوطها مقاعد من القطيفة لعشرة أشخاص ذات اللون الفيروزي الرائع، ويميل هذا التصميم إلى الطابع الإسكندنافي حيث السقف الخشبي مع الوحدة الخشبية على أحد الجوانب، ويتضح من التصميم اللمحة الطبيعية الرائعة من حيث خلفية الطاولة التي بها كافة الألوان الخاصة بلون الخضرة والطبيعة، وإذا جئنا إلى عنصر نجده بارزا تمام البروز من حيث الوحدات الزجاجية المليئة بالقطع الحجرية وغيرها كما توجد اللوحة الجدارية المعبرة لحد كبير مع هذا الطابع، وبالنسبة للإضاءة فنجد عنصري الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية من خلال بعض الوحدات المدفونة والبارزة.