7 تصميمات جديدة وعصرية لغرف اطفال لاعمار مختلفة

يلائم هذا التصميم الأطفال في العمر الصغير ما بين 6سنوات إلى 10سنوات لما فيه من ملامح ولمسات تخص ذلك العمر ولا سواه، ويصلح هذا التصميم لطفلين، ويظهر ذلك من شكل السرير الذي يشبه المغارة والمتاهة فالطابق الأول لطفل والطابق الثاني للطفل الثاني، وتتجلى الديكورات التي تخص الأطفال من خلال ورق الحائط الذي يحمل شخصيات كرتونية المفضلة لدى الأطفال، ويوجد أماكن تحوي اللعب الخاصة بهم بمختلف ألوانها وأشكالها، وذلك يتحد مع الألوان الخاصة بالغرفة ما بين اللون الأبيض والأحمر والأزرق، والأرضيات الخشبية، وبالنسبة للإضاءة فالطبيعية مسيطرة لحاجة الأطفال لهذا النوع.