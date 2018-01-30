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7 تصميمات جديدة وعصرية لغرف اطفال لاعمار مختلفة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Residence at Rohini, New Delhi, Design Essentials Design Essentials غرفة الاطفال خشب رقائقي Blue
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مما لا شك فيه أن لغرف الأطفال أهمية كبيرة بالنسبة للأم والأب والأبناء؛ حيث أنها الغرفة التي يقضي فيها الأطفال معظم الأوقات الخاصة بهم من لعب ومذاكرة وتفاصيل كثيرة، فهي تشهد مراحل تطور الأعمار الخاصة بهم، لذلك نعرض عليكم سبعة تصميمات مختلفة لغرف الأطفال التي تناسب الأعمار المختلفة ولابد من الاهتمام بهذه التفاصيل من حيث لون الغرفة وقطع الأثاث والديكورات ووحدات الإضاءة الخاصة بذلك وكذلك مناسبتها لعمر الطفل ما بين السن الصغيرة وفترة المراهقة والصبي وهكذا.

1-تصميم عصري وألوان مبهجة لغرفة الأطفال

Residence at Rohini, New Delhi, Design Essentials Design Essentials غرفة الاطفال خشب رقائقي Blue
Design Essentials

Design Essentials
Design Essentials
Design Essentials

يمتاز هذا التصميم بألوانه الزاهية المختلفة والرائعة، وهذا التصميم يناسب إلى حد كبير الأطفال في عمر المراهقة، من حيث الشكل الخارجي للتصميم فنجد السرير والمكتب ذو المقعدين ووحدة تخزين الملابس المدفونة في الحائط لاستغلال المساحات، وبتداخل الثلاث ألوان وهما الرمادي الفاتح المحايد المسيطر بشكل كبير مع اللون الأزرق والبنفسجي الواضح في مختلف أرجاء التصميم ومناسبة ذلك مع السجاد المتعدد الألوان، وتصلح هذه الغرفة لغرض المذاكرة والنوم، وبالنسبة لنوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية من خلال الأضواء الظاهرة وأيضا المدفونة في السقف لكي تساهم بشكل كبير في الديكور الخاص بالتصميم.

2-تصميم متناسق وعصري

Remodelación Casa SL-01, GRUPO ESCALA ARQUITECTOS GRUPO ESCALA ARQUITECTOS غرفة الاطفال
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS
GRUPO ESCALA ARQUITECTOS

يتضح من ذلك التصميم مناسبته لبداية الشباب، فهو رائع ومتناسق ويصلح هذا التصميم للإناث من حيث الألوان والتفاصيل الخاصة بالتصميم من حيث الخلفية الرائعة للسرير ذات اللون المبهج والمتحد مع اللون الخاص بالكمودينو، وتداخل ذلك مع اللون الأبيض المشرق والرمادي وكذلك البني، وهذا التصميم يصلح للمساحات المتوسطة للغرف، ولا يخلو هذا التصميم من اللمحة الطبيعية من حيث الأصيص الذي يحتوي على الزهور لإضفاء الجو الطبيعي على الغرفة، وتشترك نوعي الإضاءة في هذا التصميم مع هيمنة الإضاءة الصناعية بالأضواء البارزة.

3-تصميم بسيط ومختلف لغرفة نوم الأطفال

Яркое сканди, Белый Эскиз Белый Эскиз غرفة الاطفال White
Белый Эскиз

Белый Эскиз
Белый Эскиз
Белый Эскиз

هذا التصميم يتميز بميله إلى الطابع العملي فهو يصلح لأكثر من غرض حيث أنه من الممكن أن يصبح غرفة معيشة من حيث شكل الاريكة وما يحاوطها ومن حيث مكتبة الكتب المفيدة للقراءة، وأيضا من الممكن أن تصبح غرفة لصبي في عمر المراهقة، ويظهر ذلك من خلال اللوحات الجدارية الموجودة في الخلفية مع تداخل الألوان الذكورية الرائعة وهي اللون الرمادي وتداخل الألوان الأخرى مع اللون الأبيض، والإضاءة هنا متداخلة ما بين الإضاءة الصناعية البسيطة والإضاءة الطبيعية المسيطرة.

4-تصميم خاص لأماكن لعب وتمتع الأطفال

Квартира 120м2 в г. Казань, PlatFORM PlatFORM غرفة الاطفال
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

هذا التصميم يسلط الضوء إلى حد كبير على أماكن الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال من حيث الوحدة الخاصة بلعب الأطفال في عمر صغير، مع وجود أيضا المكان الخاص بمشاهدة التلفاز، ويشبه هذا التصميم إلى حد كبير البحر من حيث وجود الدولفين والجدار الخشبي وأيضا الحبل، ويتضح من هذا التصميم بروز الإضاءة الطبيعية.

5-تصميم مناسب للأطفال الذكور

Apartamento Jovem Casal, Flavia Peixoto Interiores Flavia Peixoto Interiores غرفة الاطفال
Flavia Peixoto Interiores

Flavia Peixoto Interiores
Flavia Peixoto Interiores
Flavia Peixoto Interiores

يمتاز هذا التصميم بتداخل الألوان الملائمة إلى حد كبير مع الميول الخاصة بالذكور ما بين اللون الرمادي المحايد واللون الأزرق وكذلك اللون الأخضر ولمسات بسيطة من اللون الأحمر، ويظهر هذا التصميم تناسقه إلى حد كبير ومناسبته إلى كافة الأغراض ما بين النوم واللعب والمذاكرة، ويوجد في التصميم الديكورات الخاصة بغرف الأطفال، وتبرز الإضاءة الصناعية في التصميم إلى حد كبير.

6-تصميم ملائم للأطفال صغار العمر

Cliente F, Link Interiores Link Interiores غرفة الاطفال
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

يلائم هذا التصميم الأطفال في العمر الصغير ما بين 6سنوات إلى 10سنوات لما فيه من ملامح ولمسات تخص ذلك العمر ولا سواه، ويصلح هذا التصميم لطفلين، ويظهر ذلك من شكل السرير الذي يشبه المغارة والمتاهة فالطابق الأول لطفل والطابق الثاني للطفل الثاني، وتتجلى الديكورات التي تخص الأطفال من خلال ورق الحائط الذي يحمل شخصيات كرتونية المفضلة لدى الأطفال، ويوجد أماكن تحوي اللعب الخاصة بهم بمختلف ألوانها وأشكالها، وذلك يتحد مع الألوان الخاصة بالغرفة ما بين اللون الأبيض والأحمر والأزرق، والأرضيات الخشبية، وبالنسبة للإضاءة فالطبيعية مسيطرة لحاجة الأطفال لهذا النوع.

7-ألوان زاهية وتصميم عصري

3BHK Flat interiors in contemporary style , Rhythm And Emphasis Design Studio Rhythm And Emphasis Design Studio غرفة نوم خشب رقائقي Turquoise
Rhythm And Emphasis Design Studio

Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio
Rhythm And Emphasis Design Studio

يتميز هذا التصميم ببروز اللون اللبني الهادئ وكأننا في السماء والمسيطر على هذا التصميم، فنجد السقف والجدران وكذلك بعض قطع الأثاث بالاشتراك مع اللون الأبيض بالتداخل مع الألوان الخاصة بالسرير، ونرى الأماكن الخاصة بوضع اللعب والأغراض الخاصة بالأطفال ويصلح هذا التصميم للأطفال من عمر 10سنوات فيما فوق ذلك، ونجد الإضاءة الصناعية المدفونة تلعب الدور الكبير في هذا التصميم.

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