5 تصميمات مختلفة لغرف النوم على النمط الاستعماري

يتميز هذا التصميم بميله إلى الطابع الاستعماري ويظهر ذلك من خلال استخدام الألوان الداكنة والغامقة وكذلك قطع الأثاث القليلة، حيث نجد اللون الرمادي الداكن يتواجد في الجزء الأسفل لهذا التصميم ويحاوطه بشكل تام، ويشترك أيضا في لون السرير وخلفيته الرائعة، ويشترك هذا اللون مع اللون الطوبي الغامق أيضا، لظهور هذا التصميم بالشكل المناسب، مع وجود العنصر الخشبي المتبلور في تصميم الأرضيات، ولا يخلو هذا التصميم من لمحة الطبيعة الخلابة التي تخص الطابع الاستعماري من حيث أصيص النباتات، وتظهر وسائل الإضاءة الصناعية من خلال الأباجورات وكذلك الإضاءة الطبيعية التي تمر من خلال النافذة المزينة بالستائر الرائعة ذات التصميم المائل للقدم بعض الشيء، مع وجود بعض اللمحات الخاصة بالديكور من خلال تزيين الجدار الخافي للسرير ببعض التابلوهات صغيرة الحجم والمميزة بشكل كبير.