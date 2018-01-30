5 تصميمات مختلفة لغرف النوم على النمط الاستعماري

يمتاز النمط الاستعماري بوجود نوع من الزخارف التي توجد ضمن الخطوط الكلاسيكية، بالإضافة إلى أنه يقوم بالتركيز على استخدام المواد الطبيعية والبسيطة وكذلك استخدام القليل من الأثاث لتجنب زيادة التفاصيل والحمولة الزائدة لكل الأشياء، ولكن هذه التفاصيل تختار بعناية شديدة حتى تتناسب مع بعضها البعض، من حيث الديكور والمصابيح والجدران والسقف كما أنه يميل إلى استخدام اللمحات الشرقية، كما تظهر اللمحات النباتية في التصميمات، كما أنه يستخدم قطع الأثاث ذات الحجم الكبير، وكذلك الألوان الداكنة والغامقة وأيضا الطبيعية، وفي غالب الأمر أيضا تستخدم قطع الأثاث ووسائل التزيين المشغولة يدويا، مثل السجاد والشموع على النمط الريفي الشرقي القديم، واستخدام الزخارف أيضا.
تلعب الألوان الدور الأكبر في هذا التصميم من حيث هيمنة لون واحد بشكل كبير على هذا التصميم وهو اللون اللبني الفاتح الهادئ من حيث ألوان الجدران وقطع الأثاث الفاتحة المميزة، فنجد وحدة تخزين الملابس وكذلك السرير ووحدة وضع الأغراض الخاصة بالأطفال، وكذلك لون الأرضيات والسقف باللون الأبيض وتلعب الإضاءة الدور الأكبر في إظهار روعة الألوان ويبعد هذا التصميم تمام البعد عن الطابع الاستعماري ماعدا شيء واحد وهو قلة استخدام قطع الأثاث.
يتميز هذا التصميم بميله إلى الطابع الاستعماري ويظهر ذلك من خلال استخدام الألوان الداكنة والغامقة وكذلك قطع الأثاث القليلة، حيث نجد اللون الرمادي الداكن يتواجد في الجزء الأسفل لهذا التصميم ويحاوطه بشكل تام، ويشترك أيضا في لون السرير وخلفيته الرائعة، ويشترك هذا اللون مع اللون الطوبي الغامق أيضا، لظهور هذا التصميم بالشكل المناسب، مع وجود العنصر الخشبي المتبلور في تصميم الأرضيات، ولا يخلو هذا التصميم من لمحة الطبيعة الخلابة التي تخص الطابع الاستعماري من حيث أصيص النباتات، وتظهر وسائل الإضاءة الصناعية من خلال الأباجورات وكذلك الإضاءة الطبيعية التي تمر من خلال النافذة المزينة بالستائر الرائعة ذات التصميم المائل للقدم بعض الشيء، مع وجود بعض اللمحات الخاصة بالديكور من خلال تزيين الجدار الخافي للسرير ببعض التابلوهات صغيرة الحجم والمميزة بشكل كبير.
يمتاز هذا التصميم بميله الشديد إلى النمط الاستعماري من حيث رجوعه إلى التصميمات القديمة والتي ترجع إلى العصور القديمة والطابع الريفي أيضا، ويتجلى ذلك أيضا من خلال بساطة وقلة قطع الأثاث الخاصة بالتصميم، وهيمنة الألوان الداكنة وكذلك العنصر الخشبي من خلال الأسقف الخشبية المعلقة، وقطع الأثاث البسيطة، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية للنباتات من خلال النافذة المطلة على الحديقة.
من النظرة الأولى لهذا التصميم نجد وكأنه لوحة فنية رائعة، ومع العلم بشكل كبير أن النمط الاستعماري يبرز اللمحة الطبيعية وذلك من خلال المنظر الخلاب للحدائق والغابات والبحر الذي يطل عليه التصميم من أكثر من نافذة، كما نرى الستائر مناسبة بشكل كبير لهذا التصميم، ونرى السرير ذو الخلفية التي تعود إلى الطابع الريفي مع قلة عدد قطع الأثاث التي تخص التصميم، كما أنه يخالف الطابع الاستعماري في استخدام الألوان الفاتحة والهادئة، وتهيمن الإضاءة الطبيعية على مختلف أرجاء التصميم.
يتضح من هذا التصميم اللمحة الكلاسيكية الواضحة من خلال بعض التفاصيل وهي المرآة ذات اللون الفضي وتلك القطع الذهبية الموجودة في الغرفة التي تشترك بنسبة كبيرة مع النمط الاستعماري، فيظهر هذا النمط من حيث قلة قطع الأثاث والألوان الداكنة وكذلك العنصر الخشبي من خلال الأرضيات وكل هذا يجتمع مع وسائل الإضاءة الصناعية البارزة والمدفونة.
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