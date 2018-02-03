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5 ديكورات ملهمة لتصاميم الرووف والأسطح الخاصة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify رووف
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في غالبية الأحيان دائما ما يتجاهل الناس ولا يسلطوا الضوء على أسطح المنازل أو كما يطلق عليه في بعض الأحيان بالروف، كما أنه من الممكن أن يعتبروه مثل المكان الخاص بالتخزين لبعض الأغراض القديمة التي لا حاجة لها، على الرغم من أن المساحة الخاصة بهذا السطح تكون كبيرة ويمكن استغلالها بعدة طرق وأشكال مختلفة وبشكل أمثل، و خاصة في فصل الصيف والربيع  حيث من الممكن تجهيز مكان أنيق وخاص بالجلوس واستغلاله في تناول وجبة الإفطار وكذلك العشاء مع العائلة، في الهواء الطلق والمميز على حد كبير كما أنه يصلح أيضا في إقامة الحفلات الصغيرة، ونظرا لذلك الأمر سوف نعرض عليكم بعض التصميمات الخاصة بالأسطح والروف من الممكن أن تجعلك تغير رأيك وتحاول استغلال الأسطح الخاص بمنزلك.

1-تصميم مميز لسطح منزل ذو مساحة متوسطة

homify رووف
homify

homify
homify
homify

من المؤكد أن الجلوس في الروف ممتع جدا لذلك يفضل أن يكون الديكور مليئا بالبهجة والسعادة وذلك من خلال صنع ركن جلوس بألوان رائعة ومشرقة بالخشب الملون وبعض المقاعد الصغيرة الملونة، ويفضل وجود أنواع من الزروع الخضراء حتى تكتمل أجواء البهجة والسعادة، وكل هذا يتضح من هذا التصميم، ويوجد في هذا التصميم أكثر من مكان للجلوس، ونرى أيضا وحدات الإنارة الصناعية التي ترجع قديما ووجود العنصر الحجري مع الإضاءة الطبيعية الرائعة لتكتمل الصورة.

2-تصميم مختلف ومبهر لحد كبير

Cobertura Curvada Retrátil, Belas Artes Estruturas Avançadas Belas Artes Estruturas Avançadas رووف
Belas Artes Estruturas Avançadas

Belas Artes Estruturas Avançadas
Belas Artes Estruturas Avançadas
Belas Artes Estruturas Avançadas

سوف يكون من الرائع جداً إذا تم بناء حمام سباحة صغير بروف المنزل من أجل الحصول على مزيد من المتعة والاسترخاء وكذلك الراحة والتمتع بالهدوء، مع الاهتمام بوجد مقاعد لكي تكتمل وسائل الراحة بالإضافة إلى الاهتمام أيضا بزرع الروف بالنجيل الأخضر وكذلك مع تقفيله بالزجاج من كافة الجوانب حتى تصبح مثل بيوت الزجاج الرائعة الموجودة وسط الطبيعة الخلابة من أرض وسماء وأشجار، كما يعد هذا التصميم وسيلة للترفيه الذي يحتاجه الأطفال من حين لآخر، ولا يصح أن يخلو ذلك التصميم من وحدات الإضاءة الصناعية بجانب الطبيعية.

3-تصميم ذو مساحة كبيرة

homify رووف
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بوجود أكثر من قطعة حيث تعتبر كافة الوحدات الخاصة بالاستقبال من حيث وحدة تناول الطعام وكذلك غرفة المعيشة وكذلك وحدة للاسترخاء وكل هذا موجود في الهواء الطلق والمفتوح وسط الطبيعية الساحرة التي يغلب عليها اللون الأخضر الذي يشترك مع لون السماء مع تداخل الألوان الخاصة بقطع الأثاث ذات الألوان الداكنة ومن البديهي هيمنة الأضواء الطبيعية في هذا التصميم.

4-تصميم رائع لسطح منزل يشبه تصميم أسطح الفنادق

Private Villa, dal design office dal design office رووف
dal design office

dal design office
dal design office
dal design office

يا له من تصميم رائع ومتناسق ومنسق ومنظم ومرتب إلى حد كبير، ويبدأ هذا من الأرضيات الخشبية ذات اللون الداكن واللامع أيضا، مرورا بقطع الأثاث ذات الفخامة والأناقة والتناسب بشكل كبير فيما بينها من حيث الألوان الهادئة والمميزة بشكل كبير، كل هذا يشترك مع وسائل الإضاءة الصناعية المتواجدة في أكثر من مكان مع وجود اللمحة الطبيعية الرائعة التي تخص السماء وبضع النباتات التي من المفضل وجودها في مثل هذه التصميمات.

5-تصميم مميز لسطح منزل بمساحة كبيرة

Riad Lluvia, Cetina y Ancona Arquitectos Cetina y Ancona Arquitectos رووف
Cetina y Ancona Arquitectos

Cetina y Ancona Arquitectos
Cetina y Ancona Arquitectos
Cetina y Ancona Arquitectos

من الأمور الرائعة والهامة بالنسبة للتصميم الخاص بالروف أو السطح الخاص بالمنزل هي وجود النباتات حيث تشعر وكأنك وسط الطبيعة الساحرة والخلابة ونرى في ذلك الاهتمام باستخدام الديكور البسيط والأنيق من حيث تداخل اللون الأخضر مع عناصر التصميم الأخرى، ونجد في هذا التصميم المساحة الكبيرة التي تسمح باستغلالها في أكثر من شيء، ونجد الأرضيات الرخامية لتعلي من قيمة هذا التصميم وكذلك العنصر الحجري في الجدران، وتتجلى عناصر الإضاءة في أشكال المصابيح الصغيرة المعلقة على الأشجار ويمتزج ذلك مع الإضاءة الصناعية.

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