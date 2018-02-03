5 ديكورات ملهمة لتصاميم الرووف والأسطح الخاصة

في غالبية الأحيان دائما ما يتجاهل الناس ولا يسلطوا الضوء على أسطح المنازل أو كما يطلق عليه في بعض الأحيان بالروف، كما أنه من الممكن أن يعتبروه مثل المكان الخاص بالتخزين لبعض الأغراض القديمة التي لا حاجة لها، على الرغم من أن المساحة الخاصة بهذا السطح تكون كبيرة ويمكن استغلالها بعدة طرق وأشكال مختلفة وبشكل أمثل، و خاصة في فصل الصيف والربيع حيث من الممكن تجهيز مكان أنيق وخاص بالجلوس واستغلاله في تناول وجبة الإفطار وكذلك العشاء مع العائلة، في الهواء الطلق والمميز على حد كبير كما أنه يصلح أيضا في إقامة الحفلات الصغيرة، ونظرا لذلك الأمر سوف نعرض عليكم بعض التصميمات الخاصة بالأسطح والروف من الممكن أن تجعلك تغير رأيك وتحاول استغلال الأسطح الخاص بمنزلك.
من المؤكد أن الجلوس في الروف ممتع جدا لذلك يفضل أن يكون الديكور مليئا بالبهجة والسعادة وذلك من خلال صنع ركن جلوس بألوان رائعة ومشرقة بالخشب الملون وبعض المقاعد الصغيرة الملونة، ويفضل وجود أنواع من الزروع الخضراء حتى تكتمل أجواء البهجة والسعادة، وكل هذا يتضح من هذا التصميم، ويوجد في هذا التصميم أكثر من مكان للجلوس، ونرى أيضا وحدات الإنارة الصناعية التي ترجع قديما ووجود العنصر الحجري مع الإضاءة الطبيعية الرائعة لتكتمل الصورة.
سوف يكون من الرائع جداً إذا تم بناء حمام سباحة صغير بروف المنزل من أجل الحصول على مزيد من المتعة والاسترخاء وكذلك الراحة والتمتع بالهدوء، مع الاهتمام بوجد مقاعد لكي تكتمل وسائل الراحة بالإضافة إلى الاهتمام أيضا بزرع الروف بالنجيل الأخضر وكذلك مع تقفيله بالزجاج من كافة الجوانب حتى تصبح مثل بيوت الزجاج الرائعة الموجودة وسط الطبيعة الخلابة من أرض وسماء وأشجار، كما يعد هذا التصميم وسيلة للترفيه الذي يحتاجه الأطفال من حين لآخر، ولا يصح أن يخلو ذلك التصميم من وحدات الإضاءة الصناعية بجانب الطبيعية.
يتميز هذا التصميم بوجود أكثر من قطعة حيث تعتبر كافة الوحدات الخاصة بالاستقبال من حيث وحدة تناول الطعام وكذلك غرفة المعيشة وكذلك وحدة للاسترخاء وكل هذا موجود في الهواء الطلق والمفتوح وسط الطبيعية الساحرة التي يغلب عليها اللون الأخضر الذي يشترك مع لون السماء مع تداخل الألوان الخاصة بقطع الأثاث ذات الألوان الداكنة ومن البديهي هيمنة الأضواء الطبيعية في هذا التصميم.
يا له من تصميم رائع ومتناسق ومنسق ومنظم ومرتب إلى حد كبير، ويبدأ هذا من الأرضيات الخشبية ذات اللون الداكن واللامع أيضا، مرورا بقطع الأثاث ذات الفخامة والأناقة والتناسب بشكل كبير فيما بينها من حيث الألوان الهادئة والمميزة بشكل كبير، كل هذا يشترك مع وسائل الإضاءة الصناعية المتواجدة في أكثر من مكان مع وجود اللمحة الطبيعية الرائعة التي تخص السماء وبضع النباتات التي من المفضل وجودها في مثل هذه التصميمات.
من الأمور الرائعة والهامة بالنسبة للتصميم الخاص بالروف أو السطح الخاص بالمنزل هي وجود النباتات حيث تشعر وكأنك وسط الطبيعة الساحرة والخلابة ونرى في ذلك الاهتمام باستخدام الديكور البسيط والأنيق من حيث تداخل اللون الأخضر مع عناصر التصميم الأخرى، ونجد في هذا التصميم المساحة الكبيرة التي تسمح باستغلالها في أكثر من شيء، ونجد الأرضيات الرخامية لتعلي من قيمة هذا التصميم وكذلك العنصر الحجري في الجدران، وتتجلى عناصر الإضاءة في أشكال المصابيح الصغيرة المعلقة على الأشجار ويمتزج ذلك مع الإضاءة الصناعية.
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