5 ديكورات ملهمة لتصاميم الرووف والأسطح الخاصة

في غالبية الأحيان دائما ما يتجاهل الناس ولا يسلطوا الضوء على أسطح المنازل أو كما يطلق عليه في بعض الأحيان بالروف، كما أنه من الممكن أن يعتبروه مثل المكان الخاص بالتخزين لبعض الأغراض القديمة التي لا حاجة لها، على الرغم من أن المساحة الخاصة بهذا السطح تكون كبيرة ويمكن استغلالها بعدة طرق وأشكال مختلفة وبشكل أمثل، و خاصة في فصل الصيف والربيع حيث من الممكن تجهيز مكان أنيق وخاص بالجلوس واستغلاله في تناول وجبة الإفطار وكذلك العشاء مع العائلة، في الهواء الطلق والمميز على حد كبير كما أنه يصلح أيضا في إقامة الحفلات الصغيرة، ونظرا لذلك الأمر سوف نعرض عليكم بعض التصميمات الخاصة بالأسطح والروف من الممكن أن تجعلك تغير رأيك وتحاول استغلال الأسطح الخاص بمنزلك.