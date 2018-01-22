جمال النمط التركي في تصميمات غرف معيشة

تعتبر غرفة المعيشة واحدة من أهم غرف المنزل، فمن الواضح من مسماها أنها تعنى معيشة الأسرة وأفرادها معاً، فهى حقاً تعتبر من أكثر الأماكن التى يجتمع فيها أفراد العائلة معاً، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنعرض عليك بعض التصميمات لغرف معيشة على النمط التركي بأسلوب دافئ ومميز، تجعل من تلك الغرفة حقاً مكان لمعيشة العائلة فى دفئ وهدوء.
نرى هنا تصميماً أنيقأً و مميز لغرفة معيشة جذابة على النمط التركي، استعان المصمم فيها بنغمات باللون الأبيض الحيادى فى تصميم الغرفة بالكامل واختيارات الأثاث، وأضاف لمسات من اللون الأسود الكلاسيكى فى تصميم رائع للجدران من الحجر.
لعبت التفاصيل المخملية جمال واضح في تصميم هذة الغرفة كما نرى، فهناك الطبيعة المحيطة للمنزل التى اطلت من النافذة، مع التصميم الكلاسيكى المفعم بلمسات عصرية خلقا جمال وجاذبية واضحة، بالأضافة إلى التصميم السقف الغير التقليدى الذى اعتمد فيه المصمم على رسومات هادئة من الخشب والأسمنت.
أما هنا فنحن على موعد مع تصميم أخر لغرفة معيشة مليئة بالبساطة والتفاصيل الحيادية المليئة بالأناقة، اللون الأبيض هيمن بالكاملعلى الغرفة مع لمسات جذابة من اللون الأسود فى السجاد وبعض تفاصيل الديكور بجانب بعض النغمات من اللون العسلى للأثاث
ما أجمل التفاصيل ؟وما أجمل أمتزاج التفاصيل الجذابة مع الديكورات الرائعة لغرفة المعيشةـ والأندماج اللونى الذى خلقه المصمم فى تلك الغرفة أضافا الكثير من الجمال على تصميم الغرفة بالكامل.
في التصميم خالي من التقليدية وبعيد عنها كل البعد، صممت غرفة المعيشة تلك بطريقة غير تقليدية بالمرة. استعان المصمم في تصميمها بألوان وتفاصيل مختلفة أضافت على الغرفة الكثير من الجمال وجعلتها مميزة لمحبى التصميمات الغير تقليدية المليئة بالكلاسيكية.
عشاق الكلاسيكية والأناقة أين أنتم؟؟! إذا كنت من محبي الكلاسيكية فسوف تغرم بتصميم تلك الغرفة، فقد اعتمد المصمم على تعزيز اللمسات الكلاسيكية الفخمة من ديكورات وأثاث حتى استخدامه للألوان فى تصميم تلك الغرفة.
تفاصيل الديكور إذا تناغمت معاً بشكل جذاب يمكنها أن تعطيك تصميماً رائعاً، مثل تصميم تلك الغرفة الذى اعتمد فيها المصمم على عناصر الديكور والألوان الجذابة.فالألوان المبهجة يمكنها أن تصنع جمالاً واضحاً فى منزلك كما نرى في تصميم هذة الغرفة.
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