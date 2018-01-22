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جمال النمط التركي في تصميمات غرف معيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Ysk Tadilat, Ysk Tadilat Ysk Tadilat غرفة المعيشة
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تعتبر غرفة المعيشة واحدة من أهم غرف المنزل، فمن الواضح من مسماها أنها تعنى معيشة الأسرة وأفرادها معاً، فهى حقاً  تعتبر من أكثر الأماكن التى يجتمع فيها  أفراد العائلة معاً، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنعرض عليك بعض التصميمات لغرف معيشة على النمط التركي بأسلوب دافئ ومميز، تجعل من تلك الغرفة حقاً مكان لمعيشة العائلة فى دفئ وهدوء.

1- غرفة معيشة غاية في الرقي

E. BUYUKKOKDERE SAHILEVLERI EV, Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti. غرفة المعيشة
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.
Mimkare İçmimarlık Ltd. Şti.

نرى هنا تصميماً  أنيقأً و مميز لغرفة معيشة جذابة على النمط التركي، استعان المصمم فيها بنغمات باللون الأبيض الحيادى فى تصميم الغرفة بالكامل واختيارات الأثاث، وأضاف لمسات من اللون الأسود الكلاسيكى فى تصميم رائع للجدران من الحجر.

2- تفاصيل مخملية

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

لعبت التفاصيل المخملية جمال واضح في تصميم هذة الغرفة كما نرى، فهناك الطبيعة المحيطة للمنزل التى اطلت من النافذة، مع التصميم الكلاسيكى المفعم بلمسات عصرية خلقا جمال وجاذبية واضحة، بالأضافة إلى التصميم السقف الغير التقليدى الذى اعتمد فيه المصمم على رسومات هادئة من الخشب والأسمنت.

3- البساطة عنوان الجمال

Ysk Tadilat, Ysk Tadilat Ysk Tadilat غرفة المعيشة
Ysk Tadilat

Ysk Tadilat
Ysk Tadilat
Ysk Tadilat

أما هنا فنحن على موعد مع تصميم أخر لغرفة معيشة مليئة بالبساطة والتفاصيل الحيادية المليئة بالأناقة، اللون الأبيض هيمن بالكاملعلى الغرفة مع لمسات جذابة من اللون الأسود فى السجاد وبعض تفاصيل الديكور بجانب بعض النغمات من اللون العسلى للأثاث

4- تفاصيل خاصة

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture غرفة المعيشة خشب Wood effect
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

ما أجمل التفاصيل ؟وما أجمل أمتزاج التفاصيل الجذابة مع الديكورات الرائعة لغرفة المعيشةـ والأندماج اللونى الذى خلقه المصمم فى تلك الغرفة أضافا الكثير من الجمال على تصميم الغرفة بالكامل.

5- بعيد تماماً عن التقليدية

Aşiyan Cephe, Decora Decora غرفة المعيشة
Decora

Decora
Decora
Decora

في التصميم خالي من التقليدية وبعيد عنها كل البعد، صممت غرفة المعيشة تلك بطريقة غير تقليدية بالمرة. استعان المصمم في تصميمها بألوان وتفاصيل مختلفة أضافت على الغرفة الكثير من الجمال وجعلتها مميزة لمحبى التصميمات الغير تقليدية المليئة بالكلاسيكية.

6- كلاسيكية مفرطة

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

عشاق الكلاسيكية والأناقة أين أنتم؟؟! إذا كنت من محبي  الكلاسيكية فسوف تغرم بتصميم تلك الغرفة، فقد اعتمد المصمم على تعزيز اللمسات الكلاسيكية الفخمة من ديكورات وأثاث حتى استخدامه للألوان فى تصميم تلك الغرفة.

7- تفاصيل

House E - E Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS غرفة المعيشة
HANDE KOKSAL INTERIORS

HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS
HANDE KOKSAL INTERIORS

تفاصيل الديكور إذا تناغمت معاً بشكل جذاب يمكنها أن تعطيك تصميماً رائعاً، مثل تصميم تلك الغرفة الذى اعتمد فيها المصمم على عناصر الديكور والألوان الجذابة.فالألوان المبهجة يمكنها أن تصنع جمالاً واضحاً فى منزلك كما نرى في تصميم هذة الغرفة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: كيف تقوم بتقسيم غرف منزلك المفتوحة من جديد

قبل وبعد شاهد كيف تطورت هذة الشقة في إيطاليا

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