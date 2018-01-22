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20 تصميم مبهر لصالونات كلاسيكية خاطفة

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify غرفة المعيشة
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الصالون من العناصر الأساسية في المنازل التي لازالت متمسكة بالتفاصيل الكلاسيكية في تصميمها، وعلى الرغم من جمالها وأناقتها ألا أن ديكور الصالونات يحتاج دائماً إلى المزيد من العناية بتفاصيله ولمسات تصميمه ليكون في المكان مناسب للترحيب بالضيوف، من خلال اختيار الأثاث إلى الإضاءة والتفاصيل الديكورية للجدران، فبالنسبة لمحبي الكلاسيكية،  سنقدم لهم اليوم20 تصميم مبهر لصالونات كلاسيكية خاطفة.

1- تصميم رائع لصالون كلاسيكي مفعم بأناقة شديدة، اعتمد الألوان البسيطة للمنطقة بالإضافة لاستخدام الاكسسوارات الرائعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2- تصميم رائع لصالون ملئ بالجمال والكلاسيكية المفرطة لمنزل الجبل، حيث نري استخدام الألوان الدافئة والقوام الطبيعي. سحر الأحمر، وجمال الحجر الطبيعي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

3- صالون رائع ومميز ملئ بالتناسق والأنسجام في تفاصيل الملمس والألوان والديكورات المختارة بعناية شديدة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

4- عناصر الإضاءة الرائعة لعبت دورها باناقة ورقي شديد في تصميم هذا الصالون.

A. MORİTA EVİ ANTALYA, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık غرفة المعيشة
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

5- تصميم خاص ومميز لصالون ينبض بالجمال ونغمات الأبيض مع الأورجواني الكلاسيكيز

Feng Shui Uygulama, Meral Akçay Konsept ve Mimarlık Meral Akçay Konsept ve Mimarlık غرفة المعيشة
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık
Meral Akçay Konsept ve Mimarlık

6-صالون أنيق ومصمم بعناية مع خطوط كلاسيكية. تم اختيار ديكور الجدران بعناية مع ألوان وأنماط منسجمة مع بعضها البعض

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة المعيشة
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

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7- ما أجمل الأناقة والفخامة عندما تنسجم في أختيار وتوزيع الأثاث.

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II , Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık غرفة المعيشة
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

8- بطريقة دافئة وغير تقليدية صمم هذا الصالون بجمال وأناقة شديدة حتى في أختيار ألوانه.

New Anka Residence, Erden Ekin Design Erden Ekin Design غرفة المعيشة
Erden Ekin Design

Erden Ekin Design
Erden Ekin Design
Erden Ekin Design

9- أما الإضاءة ونغمات الأبيض في التصيم فكان لها هنا مفعول السحر في نشر الجمال.

Villa, I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş غرفة المعيشة خشب
I&#39;Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş

I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş
I&#39;Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş
I'Mimarlik inşaat ve mühendislik hizmetleri a.ş

10- بلمسة من الفينتاج القديم صمم هذا الصالون بجمال ورقي شديد بتفاصيله البيضاء الناعمة.

100 TL’ den Az Bütçe ile Ev Dekorasyonu, Evinin Ustası Evinin Ustası غرفة المعيشة
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

11- نغمات الأبيض والأخضر من بالتة الوان الباستيل صنعت ما يكفي من الجمال في هذا الصالون.

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık غرفة المعيشة
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

12- تصميم غاية في الجمال والكلاسيكية لصالون أنيق ودافئ.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

13- ببساطة ورقي شديد جاء عذا التصميم الهادئ لصالون مميز وجذاب.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

14- تصميم لصالون يبدو كلوحة فنية تم رسمها من خلال الدمج بين اللون الأبيض وعنصر الخشب بطريقة متناسقة ومميزة،

ELA PREMIUM 1, Pronil Pronil غرفة المعيشة الخشب هندسيا Beige
Pronil

Pronil
Pronil
Pronil

​15- تصميم رائع لصالون ر باللونين الأبيض والأسود على الرغم أن الجدران رمادية لكنها أندمجت معه، مع وجود تلك السجادة المزخرفة باللونين الأبيض والأسود وتم كسر حيادية هذه الألوان من خلال استخدام وسائد أرجوانية داكنة.

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık غرفة السفرة
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Ferahlığın adresi, İdea Mimarlık İdea Mimarlık غرفة المعيشة
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

16- جمال المنيمال مع الكلاسيكية في تصميم هذة الغرفة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

17- ​لا تتردد إذا كنت تمتلك صالوناً باللون الأبيض يمكنك كسر هذه الحيادية من خلال استخدام بعض الوسائد المزخرفة بالإضافة إلى إضافة بعض عناصر الديكور الأخرى مثل تزيين أحد الجدران بالأحجار الطبيعية

Beyaz Ev - Mersin Çeşmeli, Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti. غرفة المعيشة
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.
Emre Urasoğlu İç Mimarlık Tasarım Ltd.Şti.

لا تتردد إذا كنت تمتلك صالوناً باللون الأبيض يمكنك كسر هذه الحيادية من خلال استخدام بعض الوسائد المزخرفة بالإضافة إلى إضافة بعض عناصر الديكور الأخرى مثل تزيين أحد الجدران بالأحجار الطبيعية

18- تصميم روعة تجلت فيه تفاصيل الرخام والديكورات الفخمة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

19- تفاصيل جمالية حالمة بدت واضحة في هذا التصميم.

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

20- ببساطة ورقي شديد صممت هذا الصالون.

homify غرفة المعيشة حجر Blue
homify

homify
homify
homify

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