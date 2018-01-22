20 تصميم مبهر لصالونات كلاسيكية خاطفة

الصالون من العناصر الأساسية في المنازل التي لازالت متمسكة بالتفاصيل الكلاسيكية في تصميمها، وعلى الرغم من جمالها وأناقتها ألا أن ديكور الصالونات يحتاج دائماً إلى المزيد من العناية بتفاصيله ولمسات تصميمه ليكون في المكان مناسب للترحيب بالضيوف، من خلال اختيار الأثاث إلى الإضاءة والتفاصيل الديكورية للجدران، فبالنسبة لمحبي الكلاسيكية، سنقدم لهم اليوم20 تصميم مبهر لصالونات كلاسيكية خاطفة.