قبل وبعد شاهد كيف تطورت هذة الشقة في إيطاليا

بعد تم تغيير أماكن الكثير من الغرف ويمكننا مقارنة ذلك بسهولة مع الصورة الأولى كما أنه يتوفر العديد من التعديلات سهلة الملاحظة مثلاً في المطبخ تم دمج الخزانات نحو الحائط و تقليل مساحة الجزيرة الوسطة و كذلك في الحمام تم تقليل مساحة وحجم قطع الأدوات الصحية و جعلها مناسبة أكثر للمساحة من خلال تغيير مكان الحوض و يمكننا قياس ذلك التعديل في كل الغرف بسهولة من خلال المقارنة النظرية بين الصورتين قبل و بعد .