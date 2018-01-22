الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

قبل وبعد شاهد كيف تطورت هذة الشقة في إيطاليا

منة اسماعيل منة اسماعيل
Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
Loading admin actions …

منزل مميز صمم في إيطاليا  تم تجديده بكل بساطة و بكل تألق و بتكاليف قليلة حيث غيرنا الطلاء و الأثاث من بعد الفوضى إلى الاناقة بتصميم أوروبي ولكن بروح شرقية تظهر في نمط استغلال المساحات و ديكور السقف المضلع و اللون الأبيض و بساطة الإكسسوارات، هوميفاي اليوم سيكون على موعد مع اثارة اعجابكم بالكثير من الأفكار المؤثرة في هذا العالم الرائع الذي جاء تصميمه في هيئة منزل عائلي مميز يتميز بالروح الشرقية و الجمال الأوروبي و ملامح ديكور البحر المتوسط المميز في الجمال و في حسن الاستغلال لكل المساحات بطريقة شاعرية و مؤثرة في الوقت ذاته .

للمنزل على الرسم

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

التصميم الحديث للمنزل على الرسم

تفاصيل عديدة في التصميم السابق للمنزل قبل التجديد ونلاحظ سوء استغلال واضح للمساحات حيث أنه يتوفر مساحة كبيرة غير مستغلة بين الغرف و قلة في عدد قطع الأثاث المستخدمة في كل غرفة بما لايلائم حاجة منزل عائلي من حيث الناحية العملية مما ينعكس بالسلب على الناحية الجمالية له بكل تأكيد .

الرسم بعد التجديد

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد تم تغيير أماكن الكثير من الغرف ويمكننا مقارنة ذلك بسهولة مع الصورة الأولى كما أنه يتوفر العديد من التعديلات سهلة الملاحظة مثلاً في المطبخ تم دمج الخزانات نحو الحائط و تقليل مساحة الجزيرة الوسطة و كذلك في الحمام تم تقليل مساحة وحجم قطع الأدوات الصحية و جعلها مناسبة أكثر للمساحة من خلال تغيير مكان الحوض و يمكننا قياس ذلك التعديل في كل الغرف بسهولة من خلال المقارنة النظرية بين الصورتين قبل و بعد .

الشكل الجديد للممر

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

تفاصيل ملهمة في التصميم الجديد تظهر في طريقة استغلال الأرضيات و الجدران لتكون مصممة بشكل عصرية فمثلاً بعيداً عن ظهور الكراكيب و الألوان المتداخلة فقد تم الاعتماد على اللون الأبيض و الاكسسوارات البسيطة بعد التجديد مما يضمن ظهور الضوء و الجانب المشرق في الأماكن المظلمة في المنزل التي كانت تعاني في السابق .

غرفة الرئيسية للمعيشة

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد التجديد ستلاحظ تواجد قوي للأثاث الأبيض و السقف المضلع ذو النكهة الشرقية مع تواجد للباركية المحايد اللون في الأرضيات مع استغلال المساحات في تواجد أكثر من غرفة في مسطح واحد كما نلاحظ هنا تواجد غرفة المعيشة بجوار السفرة .

حالة من الفوضى

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

 حالة من الفوضى

في السابق كانت الفوضى تسيطر على المكان فما دخل اللون الأحمر في الخزانات مع اللون الأبيض فيها و ما محل المدفأة من الإعراب في هذا التصميم الذي كان قاتماً و يعاني من الفوضى في السابق .

بعد التجديد

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

بعد التجديد الأمور أصبحت أفضل دون شك حيث أصبح لدينا مدفأة مغطاة بالخرسانة و مكتبة غائرة في الحوائط لتخزين الكتب و التليفزيون و السماعات الخاصة بالعرض مما يضمن تجربة مميزة لغرفة معيشة عصرية .شياكة في التفاصيل بعد التجديد

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design غرفة المعيشة White
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

الأناقة و دخول الضوء كانت عوامل اساسية بعد التجديد وكذلك استخدام الضوء الطبيعي من خلال النوافذ كان له أثر طيب في المنزل بعد تجديده بطريقة عصرية حيث تم الاعتماد على فراغ طريق الضوء من الداخل للخارج و العكس حتى يضمن وصوله لأكثر الأماكن التي كانت تعاني من الظلمة في داخل المنزل من قبل .

كانت الأمور قديمة

Arredamento Country Chic Moderno in Villetta Toscana, JFD - Juri Favilli Design JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design

JFD - Juri Favilli Design
JFD – Juri Favilli Design
JFD - Juri Favilli Design

كانت الأمور قديمة

من قبل كانت الأمور تسجل حالة من حالات الفوضى و هو مايظهر في استخدام أثاث عتيق و قديم و إطارات خشبية عفا عليها الزمن بين غرفة السفرة و غرفة المعيشة وهو ماتم علاجه تماماً في التصميم الجديد .

كيف تبني كوخًا في خطوات بسيطة وواضحة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً