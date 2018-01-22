قبل وبعد شاهد كيف تطورت هذة الشقة في إيطاليا

منزل مميز صمم في إيطاليا تم تجديده بكل بساطة و بكل تألق و بتكاليف قليلة حيث غيرنا الطلاء و الأثاث من بعد الفوضى إلى الاناقة بتصميم أوروبي ولكن بروح شرقية تظهر في نمط استغلال المساحات و ديكور السقف المضلع و اللون الأبيض و بساطة الإكسسوارات، هوميفاي اليوم سيكون على موعد مع اثارة اعجابكم بالكثير من الأفكار المؤثرة في هذا العالم الرائع الذي جاء تصميمه في هيئة منزل عائلي مميز يتميز بالروح الشرقية و الجمال الأوروبي و ملامح ديكور البحر المتوسط المميز في الجمال و في حسن الاستغلال لكل المساحات بطريقة شاعرية و مؤثرة في الوقت ذاته .
التصميم الحديث للمنزل على الرسم
تفاصيل عديدة في التصميم السابق للمنزل قبل التجديد ونلاحظ سوء استغلال واضح للمساحات حيث أنه يتوفر مساحة كبيرة غير مستغلة بين الغرف و قلة في عدد قطع الأثاث المستخدمة في كل غرفة بما لايلائم حاجة منزل عائلي من حيث الناحية العملية مما ينعكس بالسلب على الناحية الجمالية له بكل تأكيد .
بعد تم تغيير أماكن الكثير من الغرف ويمكننا مقارنة ذلك بسهولة مع الصورة الأولى كما أنه يتوفر العديد من التعديلات سهلة الملاحظة مثلاً في المطبخ تم دمج الخزانات نحو الحائط و تقليل مساحة الجزيرة الوسطة و كذلك في الحمام تم تقليل مساحة وحجم قطع الأدوات الصحية و جعلها مناسبة أكثر للمساحة من خلال تغيير مكان الحوض و يمكننا قياس ذلك التعديل في كل الغرف بسهولة من خلال المقارنة النظرية بين الصورتين قبل و بعد .
تفاصيل ملهمة في التصميم الجديد تظهر في طريقة استغلال الأرضيات و الجدران لتكون مصممة بشكل عصرية فمثلاً بعيداً عن ظهور الكراكيب و الألوان المتداخلة فقد تم الاعتماد على اللون الأبيض و الاكسسوارات البسيطة بعد التجديد مما يضمن ظهور الضوء و الجانب المشرق في الأماكن المظلمة في المنزل التي كانت تعاني في السابق .
بعد التجديد ستلاحظ تواجد قوي للأثاث الأبيض و السقف المضلع ذو النكهة الشرقية مع تواجد للباركية المحايد اللون في الأرضيات مع استغلال المساحات في تواجد أكثر من غرفة في مسطح واحد كما نلاحظ هنا تواجد غرفة المعيشة بجوار السفرة .
حالة من الفوضى
في السابق كانت الفوضى تسيطر على المكان فما دخل اللون الأحمر في الخزانات مع اللون الأبيض فيها و ما محل المدفأة من الإعراب في هذا التصميم الذي كان قاتماً و يعاني من الفوضى في السابق .
بعد التجديد الأمور أصبحت أفضل دون شك حيث أصبح لدينا مدفأة مغطاة بالخرسانة و مكتبة غائرة في الحوائط لتخزين الكتب و التليفزيون و السماعات الخاصة بالعرض مما يضمن تجربة مميزة لغرفة معيشة عصرية .شياكة في التفاصيل بعد التجديد
الأناقة و دخول الضوء كانت عوامل اساسية بعد التجديد وكذلك استخدام الضوء الطبيعي من خلال النوافذ كان له أثر طيب في المنزل بعد تجديده بطريقة عصرية حيث تم الاعتماد على فراغ طريق الضوء من الداخل للخارج و العكس حتى يضمن وصوله لأكثر الأماكن التي كانت تعاني من الظلمة في داخل المنزل من قبل .
كانت الأمور قديمة
من قبل كانت الأمور تسجل حالة من حالات الفوضى و هو مايظهر في استخدام أثاث عتيق و قديم و إطارات خشبية عفا عليها الزمن بين غرفة السفرة و غرفة المعيشة وهو ماتم علاجه تماماً في التصميم الجديد .