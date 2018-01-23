7 أفكار لتقسيم المساحات في المنزل الصغير

كما نعلم، تقسيم الغرف في المنزل، هي قضية هامة من أجل الحصول على كل مساحة بطريقة واضحة ومحددة؛ مع هذا نحن لا نريد أن نقول أن الانقسامات يجب بالضرورة أن تكون فاصلة!
في الواقع، في السنوات الأخيرة، الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، تميل إلى الانصهار بين البيئات المختلفة لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الفضاء، خصوصا في المنازل الصغيرة، مع السعي خلف ملء المنزل بالأجواء الحميمية الدافئة.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار التي سنتعامل من خلالها، فقط مع هذه المهمة، حيث تقسيم المساحات داخل المنازل الصغيرة أو الشقق بما يحافظ على الفضاء والاتساع البصري، وتلبية الاحتياجات الوظيفية والجمالية. تعرف عليهم معنا!
الاقتراح الأول بسيط وفعال في فصل المساحات، حيث الفاصل هو جدار بني مع نية تقسيم المساحة إلى غرفتين، دون إعطاء شعور بالانفصال الكلي. في الصورة نرى مثالا، حيث استخدم كجدار للوسائط المتعددة، مع التلفزيون ونظام الصوت. قد تكون فكرة جيدة تغطية الجدار مع الحجر، أو ربما يمكن رسمه مع التلوين.
الإبداع ليس له حدود ويمكن أن يقودنا إلى تحويل دعامة بسيطة إلى مقسم وظيفي للمساحات، فضلا عن عنصر مفيد جدا. الأرفف تتصل ببعضها البعض من خلال أسلاك من الصلب التي تصل إلى السقف، وقد استخدمت الأرفف لوضع مزهريات مليئة بالنباتات، مع بعض الصور، ومجموعة صغيرة من الكتب.
يمكن تقسيم المساحات دون خنقها من خلال خزانة ذات أرفف مكشوفة تفصل منطقة عن الأخرى، سواء كانت غرفة المعيشة وغرفة النوم، أو غرفة الطعام والمطبخ. في هذا المثال في الصورة، استخدم جدار منخفض لدعم المكتبة وهو في حد ذاته يبدو فاصلا كافيًا بين المناطق، بينما تسمح الأرفف المفتوحة بانتقال الضوء والهواء والحفاظ على الاتساع البصري.
ونحن نواصل استعراضنا للمقترحات بفكرة بسيطة للغاية لتقسيم المساحات، حيث ترتيب تسلسل العناصر الطويلة والرقيقة؛ في هذه الحالة، توفر هذه العناصر فصلا دقيقا بين منطقة مرور الممر مع غرفة المعيشة، وعلاوة على ذلك، هذه الفكرة بسيطة جدا لتنفيذ لأنها كافية لتركيب الجدار بأكمله على الأرض ومن ثم إصلاحه إلى السقف.
البرافان الخشبي، مع توافر آلاف الأشكال المختلفة في الأبعاد والمواد، هو بديل اقتصادي وفعال للحد من الوضوح بين بيئتين دون اللجوء إلى حلول نهائية. وعلاوة على ذلك، فإنه يمكن نقلها بسهولة إذا لزم الأمر.
إذا كنت تأتي إلى استنتاج مفاده أن الجدار هو الحل النهائي لفصل مسافات، لا تيأس، لأنك يمكن ببساطة أن تختار نصف جدار للتقسيم، على سبيل المثال، هذا النموذج الذي يفصل غرفة المعيشة عن منطقة لتناول الطعام، وقد تم تزيينه بقطع خشبية دقيقة الصنع وتضفي لمسة فريدة لكونها من المشغولات اليدوية.
ليست كل الجدران من الطوب! مع الزجاج البلوري ونظام انزلاق،، يمكنك أن تتلاعب بمساحة تلك المنطقة في أي وقت، حيث فصلها تماما، أو جزئيًا، أو حتى تركها مفتوحة بالكامل. الزجاج المبهم للأسطح متعدد الاستخدامات، ويمكنك من تقسيم المساحات بسهولة أكبر، دون عرقلة الضوء الطبيعي أو الاصطناعي.
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