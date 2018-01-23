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7 أفكار لتقسيم المساحات في المنزل الصغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة المعيشة
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كما نعلم، تقسيم الغرف في المنزل، هي قضية هامة من أجل الحصول على كل مساحة بطريقة واضحة ومحددة؛ مع هذا نحن لا نريد أن نقول أن الانقسامات يجب بالضرورة أن تكون فاصلة!

في الواقع، في السنوات الأخيرة، الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، تميل إلى الانصهار بين البيئات المختلفة لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الفضاء، خصوصا في المنازل الصغيرة، مع السعي خلف ملء المنزل بالأجواء الحميمية الدافئة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار التي سنتعامل من خلالها، فقط مع هذه المهمة، حيث تقسيم المساحات داخل المنازل الصغيرة أو الشقق بما يحافظ على الفضاء والاتساع البصري، وتلبية الاحتياجات الوظيفية والجمالية. تعرف عليهم معنا!

1. تقسيم زخرفي

Interior Design, ARCHITAG studio Architettura Torino ARCHITAG studio Architettura Torino غرفة المعيشة
ARCHITAG studio Architettura Torino

ARCHITAG studio Architettura Torino
ARCHITAG studio Architettura Torino
ARCHITAG studio Architettura Torino

الاقتراح الأول بسيط وفعال في فصل المساحات، حيث الفاصل هو جدار بني مع نية تقسيم المساحة إلى غرفتين، دون إعطاء شعور بالانفصال الكلي. في الصورة نرى مثالا، حيث استخدم كجدار للوسائط المتعددة، مع التلفزيون ونظام الصوت. قد تكون فكرة جيدة تغطية الجدار مع الحجر، أو ربما يمكن رسمه مع التلوين. 

2. استغلال العمود إن وجد

E+P HOME, enrico massaro architetto enrico massaro architetto غرفة المعيشة
enrico massaro architetto

enrico massaro architetto
enrico massaro architetto
enrico massaro architetto

الإبداع ليس له حدود ويمكن أن يقودنا إلى تحويل دعامة بسيطة إلى مقسم وظيفي للمساحات، فضلا عن عنصر مفيد جدا. الأرفف تتصل ببعضها البعض من خلال أسلاك من الصلب التي تصل إلى السقف، وقد استخدمت الأرفف لوضع مزهريات مليئة بالنباتات، مع بعض الصور، ومجموعة صغيرة من الكتب.

3. جدار مع تفاصيل زخرفية

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يمكن تقسيم المساحات دون خنقها من خلال خزانة ذات أرفف مكشوفة تفصل منطقة عن الأخرى، سواء كانت غرفة المعيشة وغرفة النوم، أو غرفة الطعام والمطبخ. في هذا المثال في الصورة، استخدم جدار منخفض لدعم المكتبة وهو في حد ذاته يبدو فاصلا كافيًا بين المناطق، بينما تسمح الأرفف المفتوحة بانتقال الضوء والهواء والحفاظ على الاتساع البصري.

4. اقتراح الحد الأدنى

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة المعيشة
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

ونحن نواصل استعراضنا للمقترحات بفكرة بسيطة للغاية لتقسيم المساحات، حيث ترتيب تسلسل العناصر الطويلة والرقيقة؛ في هذه الحالة، توفر هذه العناصر فصلا دقيقا بين منطقة مرور الممر مع غرفة المعيشة، وعلاوة على ذلك، هذه الفكرة بسيطة جدا لتنفيذ لأنها كافية لتركيب الجدار بأكمله على الأرض ومن ثم إصلاحه إلى السقف.

5. برافان خشبي

Apartamento Trump Hollywood, Regina Claudia p. Galletti Regina Claudia p. Galletti غرفة المعيشة
Regina Claudia p. Galletti

Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti
Regina Claudia p. Galletti

البرافان الخشبي، مع توافر آلاف الأشكال المختلفة في الأبعاد والمواد، هو بديل اقتصادي وفعال للحد من الوضوح بين بيئتين دون اللجوء إلى حلول نهائية. وعلاوة على ذلك، فإنه يمكن نقلها بسهولة إذا لزم الأمر.

6. نصف الجدار

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

إذا كنت تأتي إلى استنتاج مفاده أن الجدار هو الحل النهائي لفصل مسافات، لا تيأس، لأنك يمكن ببساطة أن تختار نصف جدار للتقسيم، على سبيل المثال، هذا النموذج الذي يفصل غرفة المعيشة عن منطقة لتناول الطعام، وقد تم تزيينه بقطع خشبية دقيقة الصنع وتضفي لمسة فريدة لكونها من المشغولات اليدوية.

7. الجدار الزجاجي

Apartamento MC, Martins Lucena Arquitetos Martins Lucena Arquitetos غرفة المعيشة
Martins Lucena Arquitetos

Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos
Martins Lucena Arquitetos

ليست كل الجدران من الطوب! مع الزجاج البلوري ونظام انزلاق،، يمكنك أن تتلاعب بمساحة تلك المنطقة في أي وقت، حيث فصلها تماما، أو جزئيًا، أو حتى تركها مفتوحة بالكامل. الزجاج المبهم للأسطح متعدد الاستخدامات، ويمكنك من تقسيم المساحات بسهولة أكبر، دون عرقلة الضوء الطبيعي أو الاصطناعي.

لمزيد من الأفكار والنصائح الديكورية الملهمة لتقسيم المساحات، تفضل بقراءة المقال التالي، كيف تقوم بتقسيم غرف منزلك المفتوحة من جديد

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