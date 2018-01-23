7 أفكار لتقسيم المساحات في المنزل الصغير

كما نعلم، تقسيم الغرف في المنزل، هي قضية هامة من أجل الحصول على كل مساحة بطريقة واضحة ومحددة؛ مع هذا نحن لا نريد أن نقول أن الانقسامات يجب بالضرورة أن تكون فاصلة!

في الواقع، في السنوات الأخيرة، الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، تميل إلى الانصهار بين البيئات المختلفة لضمان الحصول على أكبر قدر ممكن من الفضاء، خصوصا في المنازل الصغيرة، مع السعي خلف ملء المنزل بالأجواء الحميمية الدافئة.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار التي سنتعامل من خلالها، فقط مع هذه المهمة، حيث تقسيم المساحات داخل المنازل الصغيرة أو الشقق بما يحافظ على الفضاء والاتساع البصري، وتلبية الاحتياجات الوظيفية والجمالية. تعرف عليهم معنا!