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تعرف على مزايا وعيوب غرفة الميديا

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة الميديا
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إن كنت تنوي تصميم غرفة ميديا بمنزلك، عليك التعرف أولًا على أهم مزاياها وعيوبها، وهو ما سنوفره لك من خلال هذا المقال.. وقبل أي شئ علينا بتعريف غرفة الميديا، أو غرفة الوسائط كما يُطلق عليها.

غرفة الميديا هي عبارة ساحة تحتوي على شاشة تلفاز كبيرة أو جدار كامل يحل محلها ويقوم بنفس دورها تمامًا فتشعر مع أي الخيارين وكأنك تجلس في السينما. عادة عند تصميمها ما يتم الاستعانة بمادة عازلة للصوت حتى يتم السيطرة عليه ولا يؤثر سلبًا على بقية أجزاء المنزل ويسلبها الهدوء.

الميزة الأولى: تسمح بخلق أجواء اجتماعية

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا الطوب Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

أول سمة تتميز بها غرفة الميديا معنا اليوم أنها تسمح بخلق أجواء اجتماعية عائلية، وذلك لأنها تنجح في لم شمل كل أفراد الأسرة لمشاهدة أحد الأفلام المفضلة أو البرامج من خلال جلسة مريحة كما هو الحال هنا في الصورة المعروضة. 

يلجأ العديد من المصممين الداخليين لاختيار مفهوم الخطة المفتوحة في المنازل أي أنه لا يتم تقسيم الغرف بحواجز أو فواصل خرسانية، وبالتالي تكون غرفة الميديا مدمجة مع السفرة والمطبخ والمعيشة. اتباع المفاهيم المفتوحة في تصميم غرفة الميديا مفيد للغاية، فبدلًا من الجلوس في غرفة مظلمة لمشاهدة الأفلام، هي تسمح لك بتناول مشروب في نفس الوقت نظرًا لقربها من المطبخ.

الميزة الثانية: تُدخلك عالم السنيما وأنت في البيت!

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs غرفة الميديا
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

هناك تصاميم أخرى لغرفة الميديا تستطيع أن تُدخلك عالم السنيما وأنت في المنزل، وهي كالنموذج المعروض هنا، وتكون عادة الغرفة إما في الطابق السفلي من المنزل، أو غرفة نوم إضافية صممت لتكون غرفة الوسائط.

هذا النوع من غرف الميديا يشبه المسارح أو السنيما الحقيقية كثيرًا، فتكون فيها المقاعد متراصة بجانب بعضها البعض، كل مجموعة في صف يوازي صفًا آخرًا خلفه. أما عن الإضاءة، فيتم الالتزام بإضاءة خافتة تعزز الشعور بأجواء السنيمات، وتكون إضاءة أرضية وجانبية في الغالب.

الميزة الثالثة: المزيد من الخيارات للأنشطة

Bela Vista 01, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Baumhardt Arquitetura

Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura

هناك غرف ميديا تتمتع بخاصية وظيفية ومدهشة وهي إخفاء التكنولوجيا الخاصة بك من شاشة تلفاز ومصادر للصوت، فتحول الغرفة في لحظات من غرفة وسائط لغرفة معيشة يلهو بها أطفالك، أو تستقبل بها ضيوفك.

تتمثل هذه الخاصية مثلًا في تصميم جدار خشبي يقوم بدوره في تظليل المساحة الخاصة بالتلفاز تمامًا، وإظهارها وقتما تشاء وترغب في مشاهدة أحد الأفلام أو البرامج الترفيهية، يمكن أيضًا الاستعاضة عن تلك الفكرة بستارة أنيقة تفي بالغرض وتكون غير مكلفة.

العيب الأول: ​محدودية التصميم

Casa Represa, Belisa Corral - Arquitetura & Interiores Belisa Corral - Arquitetura & Interiores غرفة الميديا
Belisa Corral – Arquitetura &amp; Interiores

Belisa Corral - Arquitetura & Interiores
Belisa Corral – Arquitetura &amp; Interiores
Belisa Corral - Arquitetura & Interiores

بعد أن تحدثنا باختصار عن المزايا، ننتقل للحديث عن العيوب، وأولها معنا اليوم أن غرف الميديا جميعها تنحصر بين تصميمين أو ثلاثة على الأكثر، وبالتالي نجد أنه ليس هناك تنوعًا كبيرًا في تصميمها، فهي إما أن تكون كغرفة معيشة اجتماعية وترفيهية، أو تكون كالسنيمات في غرفة منعزلة بالمنزل أجواءها مظلمة وبها مقاعد متراصة بجانب بعضها البعض.

العيب الثاني: صعوبة التحكم في الضوضاء

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة الميديا
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

أما عن العيب الثاني، فهو صعوبة التحكم في الضوضاء المحيطة بك في المنزل، وبالتالي يكون من الصعب أن تحصل على صوت عال عندما لا تكون هناك جدران أو حواجز تفصلها عن المجال الحيوي للمنزل.

مع عدم وجود أبواب أو عازل للصوت، فإن الاستمتاع بفيلم بصوت عال قد يزعج بقية أفراد عائلتك أو حتى جيرانك القريبين من منزلك.

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