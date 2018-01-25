تعرف على مزايا وعيوب غرفة الميديا

إن كنت تنوي تصميم غرفة ميديا بمنزلك، عليك التعرف أولًا على أهم مزاياها وعيوبها، وهو ما سنوفره لك من خلال هذا المقال.. وقبل أي شئ علينا بتعريف غرفة الميديا، أو غرفة الوسائط كما يُطلق عليها.

غرفة الميديا هي عبارة ساحة تحتوي على شاشة تلفاز كبيرة أو جدار كامل يحل محلها ويقوم بنفس دورها تمامًا فتشعر مع أي الخيارين وكأنك تجلس في السينما. عادة عند تصميمها ما يتم الاستعانة بمادة عازلة للصوت حتى يتم السيطرة عليه ولا يؤثر سلبًا على بقية أجزاء المنزل ويسلبها الهدوء.