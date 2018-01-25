كيف تحظى بساونا منزلية في 6 خطوات؟

للساونا مزايا وفوائد لا تُعد ولا تُحصى.. من أبرزها، قدرتها على تنشيط الدورة الدموية للجسم، كما أنها تعمل على تفتيح مسام الجلد، وخفض ضغط الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
ليس هذا فحسب، بل أنها تساعد من يلجأ إليها أيضًا على التخلص من آلام المفاصل والحد من هرمونات التوتر وتوفر المزيد من الاسترخاء. كل ذلك كفيل بأن يحفزك على اتخاذ أولى خطوات تصميم وبناء ساونا منزلية، وهو ما سنتطرق للحديث عنه في هذا المقال.. لنبدأ الآن!
عليك قبل شئ باختيار مكان مناسب للساونا في منزلك بحيث يسهل فيه توصيل السباكة والكهرباء، ثم قم بتأسيس أية أنابيب أو أسلاك أو خطوط غاز ضرورية (يمكنك في هذه الخطوة تحديدًا الاستعانة بخبير متخصص).
احفر مساحة للصخور في الغرفة وذلك إذا كنت تنوي استخدام الصخور البركانية في تسخين الساونا الخاصة بك، أما إذا كنت تنوي استخدام التدفئة بالأشعة تحت الحمراء، تأكد من أنه لديك ما يكفي من الطاقة لنظام التدفئة.
ضع أساس بسيط للساونا الخاصة بك، وقم ببناء الإطار الداخلي من الخشب، وفي هذه المرحلة عليك بترك ثلاث نقاط لتهوية الغرفة، واحدة في السقف، وأخرى على الأرض، وثالثة فوق السخان.
قم بعزل الإطار الداخلي للساونا باستخدام الألياف الزجاجية وإضافة حاجز بخار للحفاظ على رطوبة تلك الألياف ومساعدتها لتستمر فترة أطول. بعد ذلك قم بـبناء جدار خارجي بسيط بسُمك 30 سم خارج الإطار الداخلي، ثم انتقل إلى بناء سقف الساونا باستخدام خشب بسيط وتذكر أن تُبقي بقعة مفتوحة للتهوية تسمح للبخار بالهروب.
قم بتركيب نظام التدفئة الخاص بك بعد اتباع التعليمات الواردة مع النظام، واترك مساحة واسعة لسخان الساونا، وضع الطبقة الأولى من الأرضية باستخدام بلاط السيراميك، فهو أنسب خيار ينطبق على نظام التدفئة الخاص بك وسوف يعمل جيدًا على توفير درجة الرطوبة المطلوبة للساونا.
ضع الطبقة الثانية من الأرضيات باستخدام لوحات غير مثبتة تمامًا لتكون قادرًا على إزالتها بسهولة وتنظيف البلاط، ثم قم بتثبيت سخان الساونا، وأخيرًا أضف المقاعد الخشبية والنوافذ وأية تجهيزات أخرى كما تريد.
قم باختبار الساونا أولًا عن طريق تشغيل نظام التدفئة ومراقبة أداء نقاط التهوية قبل الاستخدام. إن كنت في حاجة للمساعدة أو الحصول على استشارة هندسية، يُمكن لخبراء هوميفاي تقديم الدعم لك متى شئت..
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