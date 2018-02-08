6 تصميمات لغرف أطفال على النمط الاسكندنافي

مما لا شك فيه أن تصميمات غرف النوم على الطابع الإسكندنافي تجمع ما بين الأناقة والرقي والعصرية، حيث يتم استخدام تصاميم أنيقة وعصرية يتم فيها، ومن المعروف أيضا على الطابع الإسكندنافي استخدام الخشب والجلد كعناصر رئيسية، مع الاعتماد على الخطوط المستقيمة النظيفة والألوان المحايدة مثل الرمادي والأبيض والأزرق بدرجاته، ويضيف الطابع الإسكندنافي لمسة ومع ذلك فهي لا تخلو من الديكورات واللمسات الرائعة التي تمنح طابع ونمط خاص ومختلف للغرفة، ولذلك نقدم لكم بعض التصميمات الخاصة بهذا الطابع لكي نقدم لكم يد المساعدة عند اختيار المملكة الخاصة بطفلك بشكل رائع وأنيق وكذلك مناسب إلى حد كبير من حيث المساحة والإمكانيات المادية.
من المعروف عن الطابع الإسكندنافي أنه يصلح للمساحات الصغيرة لما فيه من خطوط مستقيمة ونظيفة تصلح لهذه المساحات، ولذلك استخدم المصمم في هذا التصميم ألوان الدهانات الفاتحة وهو اللون الروز في أبيض لمناسبته وملائمته للتصميم الخاص بغرف الأطفال بوجه عام والبنات خصوصا، ومن حيث الأثاث نجده عصري إلى حد كبير وعملي أيضا، حيث أنه يتكون من عبارة عن أريكة تصلح أن تكون سرير وذلك توفيرا لمساحة الغرفة، وأيضا مكتب ذو مقعد مريح لأغراض المذاكرة، مع الستائر ذات الألوان الهادئة والمحايدة والأرضيات الخشبية وتوجد بعض اللوحات الجدارية الخاصة بالتزيين ليبرز تصميم مناسب ورائع.
من المعروف أن الخشب واحد من أهم مميزات الطابع الإسكندنافي، وواحدا من عناصره الأساسية، ويمنح الخشب نوع من الهدوء والراحة على التصميم، ويتضح ذلك من خلال وجود التصميم ذو الطابق المزدوج الأول كمكان مخصص للجلوس والثاني، للنوم والرابط بينهم سلم عصري من الخشب المتميز، مع غلبة اللون الأبيض الهادئ ومعه اللون الرمادي المحايد، ولمسات بسيطة من الأسود، ومن الواضح هيمنة الإضاءة الطبيعية على التصميم.
مما لا شك فيه أن للون الرمادي طابع خاص في التصميمات فهو لون محايد وهادئ، ويتميز النمط الإسكندنافي في استخدام هذا اللون بشكل كبير، ويتضح ذلك تمام الوضوح من هذا التصميم فهو يستخدم الدرجات الخاصة باللون الرمادي بشكل رائع، فهو تصميم عصري لغرفة نوم أطفال على هذا النمط، وعملي أيضا حيث أنه مكون من أريكة من الممكن صلاحيتها أن تصبح سرير للنوم وكذلك لتخزين الأغراض، كما يوجد وحدات خاصة بالديكور وهي عبارة وسيلة رائعة للإضاءة الصناعية، ومن ثم الدمج بين نوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية.
يتميز هذا التصميم بالبساطة الشديدة من كافة الجوانب وأولها قطع الأثاث واستخدام الألوان الفاتحة والهادئة، مثل اللون الأبيض والرمادي الذي يعدوا من مميزات هذا النمط بالإضافة إلى الأرضيات الخشبية وبعض اللمحات الخاصة بالديكور والتزيين على الجدران مثل شكل السحاب الأبيض الملائم بشكل كبير مع تصميم الغرفة، ومن ثم فإن الإضاءة مشتركة ما بين الصناعية والطبيعية.
يعد هذا التصميم مبتكر، حيث أنه يشبه الأشكال الهندسية فهو عبارة عن سرير صغير ومكتب ومكتبة معلقة، ويهيمن على التصميم اللون الرمادي واللون الأبيض مع تداخل العنصر الخشبي، مع دخول الأزرق، ويعتبر ذلك التصميم مناسب للمساحة الصغيرة الخاصة بالأطفال، وبالنسبة للإضاءة الطبيعية التي تمر عبر النافذة من ضوء الشمس المشرق، وتناسق لون الستائر مع التصميم.
يعد هذا التصميم أشبه بشكل حديقة الحيوانات، فهو تصميم مميز ومبتكر وحديث لشكل وتصميم الغرفة على النمط الاسكندنافي، ويهيمن على التصميم العنصر الخشبي في الأرضيات مع تداخل اللون الرمادي الفاتح والهادئ والمحايد مما يميز الطابع الإسكندنافي.
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