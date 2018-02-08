6 تصميمات لغرف أطفال على النمط الاسكندنافي

مما لا شك فيه أن للون الرمادي طابع خاص في التصميمات فهو لون محايد وهادئ، ويتميز النمط الإسكندنافي في استخدام هذا اللون بشكل كبير، ويتضح ذلك تمام الوضوح من هذا التصميم فهو يستخدم الدرجات الخاصة باللون الرمادي بشكل رائع، فهو تصميم عصري لغرفة نوم أطفال على هذا النمط، وعملي أيضا حيث أنه مكون من أريكة من الممكن صلاحيتها أن تصبح سرير للنوم وكذلك لتخزين الأغراض، كما يوجد وحدات خاصة بالديكور وهي عبارة وسيلة رائعة للإضاءة الصناعية، ومن ثم الدمج بين نوعي الإضاءة الطبيعية والصناعية.