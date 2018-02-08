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5 أفكار جديدة لتصميم المطبخ على أنماط مختلفة

Mai Elkholy Mai Elkholy
open space:"bianco"_"legno"_"colori", msplus architettura msplus architettura مطبخ خشب White
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مما لا شك فيه أن تحتاج كل سيدة الى أن يتوفر لديها مطبخ به ديكورات جذابة ويكون تصميمه مريح لها حيث أنها تقضي الوقت الأكبر من يومها بين أرجائه، بالإضافة إلى أن كل سيدة تفضل تزيين مطبخها بلمساتها الخاصة التي تعكس ذوقها الشخصي، ونظرا لذلك الأمور فقد ابتكر مصممي الديكور العديد من تصميمات المطابخ المتعددة مثل التصميم الريفي والتقليدي والمعاصرة، حتى يمكنها الاستطاعة في الاختيار حتى كما يمكنك من استغلال مساحة المطبخ بطريقة صحيحة، وكلنا على علم ودراية أن معظم السيدات يفضلوا الطريقة العملية المنظمة والمتكاملة فمثلا إذا كانت مساحة المطبخ صغيرة فإن ما يناسبها تكون الرفوف المفتوحة حيث أنها تمكننا من الترتيب والتي تمنحنا لمسة جمالية للديكور، بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدام طاولة وتحتوي على أدراج متعددة التي من الممكن تخزين بعض الأغراض الخاصة بالمطبخ حيث تصبح هذه الطاولة متعددة الوظائف، أما بالنسبة لاختيار ألوان المطبخ فيفضل اختيار الالوان المحايدة والفاتحة، ويفضل أيضا مزج أكثر من لونين في ديكور المطبخ حتى لا يصبح الديكور ممل وغير مريح كما يمكنك إضافة بعض النباتات الخضراء التي تكسب المطبخ أجواء مريحة، وأيضا بعض اللوحات التي عليها زخارف رائعة، أما فيما يخص الإضاءة فيجب أن تكون مناسبة وكافية ولا تكون خافتة كما أنها تكون عمودية على الطاولة وسوف يظهر كل هذا في التصميمات التالية.

1-تصميم مميز لمطبخ عصري

open space:"bianco"_"legno"_"colori", msplus architettura msplus architettura مطبخ خشب White
msplus architettura

msplus architettura
msplus architettura
msplus architettura

يمتاز هذا التصميم بتداخل الألوان ما بين اللون الأبيض والأحمر ليمنحنا تباين رائع بين الإشراق والتوهج، ويناسب هذا التصميم المطابخ المفتوحة والمعاصرة وهو ذو مساحة مناسبة للتجول مع وجود أماكن تخزينية ملائمة لوضع الأغراض، وتبرز الإضاءة الصناعية من خلال الأضواء المدفونة والظاهرة مع الإضاءة الطبيعية.

2-تصميم بسيط ذو ألوان داكنة

Cipaganti Studio House, INK DESIGN STUDIO INK DESIGN STUDIO مطبخ Grey
INK DESIGN STUDIO

INK DESIGN STUDIO
INK DESIGN STUDIO
INK DESIGN STUDIO

يظهر من هذا التصميم استخدام الألوان القاتمة ما بين اللون الأسود الأنيق من حيث الرخام والباب الخاص بالمطبخ واللون الرمادي المحايد والواضحة في الوحدات الخاصة بالمطبخ وكذلك ألوان الجدران ويظهر اللون الأبيض في كل من الأرضيات والسقف وهذا التصميم يصلح للمطابخ ذات المساحة المتوسطة التي تسمح في الأريحية في التجول لإنجاز الاعمال الخاصة بالمطبخ، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية في أصص النباتات التي تزين المطبخ وتمنحه نوعا من الهدوء المطلوب.

3-تصميم عصري ومميز لمطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يتميز هذا التصميم بالدقة في اختيار الألوان المناسبة للمطابخ العصرية فهو اللون الأبيض المتداخل مع الفضي والأسود مع الأرضيات الخشبية والجدار الحجري مع وجود كافة الوحدات والأدراج الخاصة بالتخزين والديكورات الرائعة كما يوجد شاشة التلفاز للتمتع بالمشاهدة أو سماع الأغاني أثناء عملية الطهي، وتشترك الإضاءة الصناعية حيث المصابيح المدفونة مع الإضاءة الطبيعية في تكملة الصورة الفنية الرائعة الخاصة بالمطبخ.

4-تصميم مختلف لمطبخ عصري ذو مساحة كبيرة

homify مطبخ خشب Blue
homify

homify
homify
homify

يسود في هذا التصميم اللون الأزرق الخاص بألوان الوحدات الخشبية الخاصة بالتخزين ووضع أغراض المطبخ، مع دخول اللون الأبيض بقوة من حيث لون الأرضيات وبعض الجدران مع تداخل اللون الرمادي المحايد لتتشكل لنا صورة متكاملة من التصميم المناسب للمطبخ ذو المساحة الكبيرة، ويتوسط هذا التصميم جزيرة رائعة حتى تسهل عملية الطهي، وتتجلى بعض اللمسات الخاصة بالديكور، وللمطبخ مطلات رائعة على الحدائق التي توضح لمحة الطبيعية وتمنحنا نوعا من الراحة والهدوء وسمح بمرور ضوء الشمس مع الإضاءة الصناعية.

5-ألوان زاهية ورائعة

Amanora Park Pune - Pent House, DECOR DREAMS DECOR DREAMS مطبخ
DECOR DREAMS

DECOR DREAMS
DECOR DREAMS
DECOR DREAMS

يتضح من هذا التصميم تداخل الألوان الزاهية مع بعضها البعض حيث اللون الأحمر الغامق بعض الشيء مع اللون الأبيض والبيج والفضي بجدران فاتحة وأرضيات كذلك، ويسمح هذا التصميم بتخزين كل الأغراض الخاصة بالمطبخ مع إضاءة صناعية بارزة.

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