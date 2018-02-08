5 أفكار جديدة لتصميم المطبخ على أنماط مختلفة

مما لا شك فيه أن تحتاج كل سيدة الى أن يتوفر لديها مطبخ به ديكورات جذابة ويكون تصميمه مريح لها حيث أنها تقضي الوقت الأكبر من يومها بين أرجائه، بالإضافة إلى أن كل سيدة تفضل تزيين مطبخها بلمساتها الخاصة التي تعكس ذوقها الشخصي، ونظرا لذلك الأمور فقد ابتكر مصممي الديكور العديد من تصميمات المطابخ المتعددة مثل التصميم الريفي والتقليدي والمعاصرة، حتى يمكنها الاستطاعة في الاختيار حتى كما يمكنك من استغلال مساحة المطبخ بطريقة صحيحة، وكلنا على علم ودراية أن معظم السيدات يفضلوا الطريقة العملية المنظمة والمتكاملة فمثلا إذا كانت مساحة المطبخ صغيرة فإن ما يناسبها تكون الرفوف المفتوحة حيث أنها تمكننا من الترتيب والتي تمنحنا لمسة جمالية للديكور، بالإضافة إلى أنه من الممكن استخدام طاولة وتحتوي على أدراج متعددة التي من الممكن تخزين بعض الأغراض الخاصة بالمطبخ حيث تصبح هذه الطاولة متعددة الوظائف، أما بالنسبة لاختيار ألوان المطبخ فيفضل اختيار الالوان المحايدة والفاتحة، ويفضل أيضا مزج أكثر من لونين في ديكور المطبخ حتى لا يصبح الديكور ممل وغير مريح كما يمكنك إضافة بعض النباتات الخضراء التي تكسب المطبخ أجواء مريحة، وأيضا بعض اللوحات التي عليها زخارف رائعة، أما فيما يخص الإضاءة فيجب أن تكون مناسبة وكافية ولا تكون خافتة كما أنها تكون عمودية على الطاولة وسوف يظهر كل هذا في التصميمات التالية.