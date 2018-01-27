9 ملامح بسيطة تجعل بيتك يبدو كلاسيكيا

حاول المصصمون دائما أن يضعوا لكل نمط أو طراز ملامح عامة حتى تنجح أنت بتصميم بيتك بسهولة على الطراز المفضل لك دون الحاجة للرجوع إلى خبيرة إلا في أضيق الحدود، وهو اتجاه رائع يساعد على توفير الموارد المادية ويجعل بيتك عمل فني مصنوع من بين أيديك، مما يجعله ملئ بالذكريات والمشاعر الخاصة والدفء في كل أركانه، اليوم مع الطراز الكلاسيكي سنقرأ معا بعض الملامح الخاصة والبسيطة والتي تجعل بيتك يبدو كلاسيكيا ..
من أهم خطوط الديكور في التصاميم الكلاسيكية والتي تعتمد على اضفاء خطوط خشبية أو جبسية باللون الذهبي أو الأبيض على الأعمدة والأسقف ، أو بتنفيذ ابليكات مستطيلة على الحوائط وتثبيت بعض الإضاءات فيها ، ومن الجديد استخدام الخطوط الكريستال ثلاثية الأبعاد للجميع بين الكلاسيكية وروح العصرية معا والتي تمنح المكان رونق خاص ولمسة جديدة للغاية ، مع اختيار للبعض القطع التي تحمل ذات الخطوط الذهبية مثل الطاولات الصغيرة أو الكراسي .
الزخارف والنقوشات الكلاسيكية ذات التفاصيل المعقدة، هي أول طريق الجمال في الطراز الكلاسيكي، وعليها نعتمد في الحفاظ على أناقة وفخامة التصميمات الكلاسيكية المبهرة ..
الاكسسوارات الذهبية أو النحاسية، هي ملمح مهم جدا من الكلاسيكية، وخاصة وإن كان لتزيين الأثاث أو الجدران أو قطع ديكورية أو تحف خاصة ..
تزيد الستائر من أناقة المكان وخاصة عند اختيار أقشمة وألوان مناسبة لديكور الغرفة ، في الديكور الكلاسيكي يجب اختيار أقشمة ستائر حريرية بموديلات كلاسيكية مثل الدرابيه أو البراقع مع الاكسسوارات ذات الخيوط الذهبية .
لمسة ساحرة تمنح أناقة وفخامة للمكان إذ وجدت في أحد أركان صالة الاستقبال ، والتي يمكن اختيارها ضمن العديد من تصاميم المدافئ سواء الحجرية ، أو الخشبية المزينة بالخطوط الذهبية الراقية ، والتي يمكن أن ويضع عليها مجموعة من الشمعدانات الذهبية أو الفضية الأنيقة
السرير المكلي هو أحد عناصر الديكور الكلاسيكي الهام، وأكثرهم فخامة واهمية، فا يتصدر السرير في النمط الكلاسيكي مقدمة التفاصيل الأساسية، ويدور حلوه بقية عناصر التصميم..
الكابوتينيه هو أحد سمات الكلاسيكية دائما وأبدا، بل يظل ويبقى ذو روح رائعة ودافئة ومميزة ويستخدم في غرف النوم والأرائك والبوفات وغيرها ..
اعتدنا في الديكور الكلاسيكي على اختيار مجموعة خاصة من الأقمشة المستخدمة في الكنب ، ونوعية السجاد وفرش الأرضيات ، ومن الألوان الجميلة في الفرش الكلاسيكي اختيار اللون الأزرق وأقمشة القطيفة السخية الناعمة والتي تضفي رونق وفخامة كبيرة للمكان ، مع سجادة وبرية رائعة بنفس اللون .
اللمسة الكلاسيكية التي تزيد من فخامة المكان خاصة في غرف الاستقبال الواسعة ، والتي يمكن اختيارها بمقاسات مختلفة تناسب مساحة الغرف ، كما تعد اختيار جيد في الغرف المودرن في بعض الأحيان .