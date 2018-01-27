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9 ملامح بسيطة تجعل بيتك يبدو كلاسيكيا

آية منير آية منير
APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
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حاول المصصمون دائما أن يضعوا لكل نمط أو طراز ملامح عامة حتى تنجح أنت بتصميم بيتك بسهولة على الطراز المفضل لك دون الحاجة للرجوع إلى خبيرة إلا في أضيق الحدود، وهو اتجاه رائع يساعد على توفير الموارد المادية ويجعل بيتك عمل فني مصنوع من بين أيديك، مما يجعله ملئ بالذكريات والمشاعر الخاصة والدفء في كل أركانه، اليوم مع الطراز الكلاسيكي سنقرأ معا بعض الملامح الخاصة والبسيطة والتي تجعل بيتك يبدو كلاسيكيا ..

1. ديكور الحوائط ..

Квартира в стиле современной классики, ЖК «Дом с курантами», 86 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة المعيشة
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

من أهم خطوط الديكور في التصاميم الكلاسيكية والتي تعتمد على اضفاء خطوط خشبية أو جبسية باللون الذهبي أو الأبيض على الأعمدة والأسقف ، أو بتنفيذ ابليكات مستطيلة على الحوائط وتثبيت بعض الإضاءات فيها ، ومن الجديد استخدام الخطوط الكريستال ثلاثية الأبعاد للجميع بين الكلاسيكية وروح العصرية معا والتي تمنح المكان رونق خاص ولمسة جديدة للغاية ، مع اختيار للبعض القطع التي تحمل ذات الخطوط الذهبية مثل الطاولات الصغيرة أو الكراسي .

2. الزخارف الخاصة ..

APARTAMENT W SOPOCIE, Sikora Wnetrza Sikora Wnetrza حمام
Sikora Wnetrza

Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza
Sikora Wnetrza

الزخارف والنقوشات الكلاسيكية ذات التفاصيل المعقدة، هي أول طريق الجمال في الطراز الكلاسيكي، وعليها نعتمد في الحفاظ على أناقة وفخامة التصميمات الكلاسيكية المبهرة ..

3. الذهب والنحاس ..

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio غرفة السفرة
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

الاكسسوارات الذهبية أو النحاسية، هي ملمح مهم جدا من الكلاسيكية، وخاصة وإن كان لتزيين الأثاث أو الجدران أو قطع ديكورية أو تحف خاصة ..

4. البراقع ..

Luxurious Interior New Cairo, Vanilla Studio Vanilla Studio غرفة المعيشة
Vanilla Studio

Vanilla Studio
Vanilla Studio
Vanilla Studio

تزيد الستائر من أناقة المكان وخاصة عند اختيار أقشمة وألوان مناسبة لديكور الغرفة ، في الديكور الكلاسيكي يجب اختيار أقشمة ستائر حريرية بموديلات كلاسيكية مثل الدرابيه أو البراقع مع الاكسسوارات ذات الخيوط الذهبية .

5. المدفأة ..

Classic style at interiors., Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION. غرفة المعيشة
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.
Design studio of Stanislav Orekhov. ARCHITECTURE / INTERIOR DESIGN / VISUALIZATION.

لمسة ساحرة تمنح أناقة وفخامة للمكان إذ وجدت في أحد أركان صالة الاستقبال ، والتي يمكن اختيارها ضمن العديد من تصاميم المدافئ سواء الحجرية ، أو الخشبية المزينة بالخطوط الذهبية الراقية ، والتي يمكن أن ويضع عليها مجموعة من الشمعدانات الذهبية أو الفضية الأنيقة

6. السرير الملكي ..

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

السرير المكلي هو أحد عناصر الديكور الكلاسيكي الهام، وأكثرهم فخامة واهمية، فا يتصدر السرير في النمط الكلاسيكي مقدمة التفاصيل الأساسية، ويدور حلوه بقية عناصر التصميم..

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7. الكابوتينيه

VICAL HOME, DECORSIA HOME,S.L. DECORSIA HOME,S.L. غرفة نوم
DECORSIA HOME,S.L.

DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.
DECORSIA HOME,S.L.

الكابوتينيه هو أحد سمات الكلاسيكية دائما وأبدا، بل يظل ويبقى ذو روح رائعة ودافئة ومميزة ويستخدم في غرف النوم والأرائك والبوفات وغيرها ..

8. الخامات المفضلة

Вне моды и времени, Artichok Design Artichok Design غرفة المعيشة Grey
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

اعتدنا في الديكور الكلاسيكي على اختيار مجموعة خاصة من الأقمشة المستخدمة في الكنب ، ونوعية السجاد وفرش الأرضيات ، ومن الألوان الجميلة في الفرش الكلاسيكي اختيار اللون الأزرق وأقمشة القطيفة السخية الناعمة والتي تضفي رونق وفخامة كبيرة للمكان ، مع سجادة وبرية رائعة بنفس اللون .

9. النجف الكريستال

Таун-хаус на Новой Риге, Лена Инашвили Art at Home Лена Инашвили Art at Home غرفة المعيشة
Лена Инашвили Art at Home

Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home
Лена Инашвили Art at Home

اللمسة الكلاسيكية التي تزيد من فخامة المكان خاصة في غرف الاستقبال الواسعة ، والتي يمكن اختيارها بمقاسات مختلفة تناسب مساحة الغرف ، كما تعد اختيار جيد في الغرف المودرن في بعض الأحيان .

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