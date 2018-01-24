ب 5 خطوات أحصل على مطبخ مرتب

اذا كنت تشعر بالفوضى والأرتباك داخل المنزل ولا تعرف من أين تبدأ للتخلص من هذا الشعور، دعنى اخبرك ان الباية يجب أن تكون من قلب المنزل، وقلب المنزل الذى تشع دفئاً وتعكس الشعور داخل المنزل سواء بالفوضى أو الدفئ هو المطبخ لذلك ابدء بالمطبخ بترتيبه والتخلص من الفوضى بداخله وستشعر بالراحة والهدوء داخل المنزلـ فالفوضى من الأمور الغير مستحبة تماماً فى المنزل وخاصةً المطبخ، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى وحرصاً على مزيد من الراحة داخل قلب المنزل وهو المطبخ إليك 6 حيل سحرية للتخلص من الفوضى وتحصل على مطبخ مريح ومنظم.
من الأشياء التى تعتبر اساسية فى تصميم المطبخ هى التوابل وتخزينها، لذلك أولى الخطوات التخلص من الفوضى هى ايجاد مكان مناسب لتخزين تلك التوابل بداخلها وخاصةً أن التوابل تكون متناثرة داخل المطبخ لأستخدامها بكثرة، لذلك ضرورى ايجاد مكان ووسيلة مناسبة للتخزين التوابل، وهنا نموذجاً لخزانة التوابل متميز جداً احتوى على الأرفف ولكن بشكل غير تقليدى وفى نفس الوقت لم تستهلك العديد من المساحات، تصميم الخزانة جذاب جداً ومميز كما نرى فلم يهمل المصمم اللمسة الجمالية فى تصميمه بل ابدع فى خلقها وفى التصميم كما نرى.
عندما تنظر لتلك الصورة من الوهلة الأولى ستشعر أنك امام فوضى منتشرة فى كل مكان ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد اعتمد المصمم على وجود أماكن كثيرة ومختلفة للتخزين داخل المطبخ، فقد اعتمد على وجود الأدراج هنا وهناك وكذلك الأرفف بتفاصيل عديدة للتخزين داخل المطبخ لكن هذا لا يمنع أبداً أنها اكثر فوضى منظمة ستجدها فى حياتك، فكثرة وجود الأرفف والأدراج داخل المطبخ بتلك العشوائية خلق مساحات عديدة للتخزين مما ترتب عليها ترتيب دقيق جداً لكل التفاصيل داخل المطبخ بشكل مميز وأنيق جداً ولى الرغم من صغر مساحة المطبخ ألا انه استوعب كل تلك التفاصيل معاً.
الادراج السحرية الخفية من الحيل الرائعة جداً للتخلص من الفوضى داخل المطبخ وتخزين اشيائك بشكل أكثر جمالاً وبساطة، تلك الأدراج تعتبر مثالية جداً لتخزين الشوك والسكاكين ولن تستهلك مساحات كبيرة لوجود أكثر من درج فقد درج واحد كبير يحتوى على عدد من ادراج أصغر بداخله.
اجعل الأشياء التى تستخدمها دوماً فى متناول يديك فى المطبخ امامك حتى تجعل كل شئ واضح وسهل بالنسبة إليك، كل ما عليك فعله هو اختيار المكان المناسب فقط لوضع كل غرض من تلك الأغراض حتى لا تخلق فوضى داخل مطبخك فمثلًا هنا قام المصمم باستغلال الجدار ووضع عدة أرفف مختلفة الأحجام ما بين أرفف للتوابل وأخرى للأواني الاستانلس وأدوات الطبخ المعدنية، وبهذا يكون سهل على مستخدم المطبخ أن يجد كل ما يحتاجه أمامه وفى متناول يديه بسهولة.
يجب أن تضع فى اعتبارك من الحيل فى التى يجب الأنسياق لها فى مطبخك هى تقسيم وحدات التخزين بشكل مناسب حتى يتيح لك التخزين وفى نفس الوقت لمسة جمالية أنيقة وجذابة، ومن الحيل والأفكار أيضاً التى يمكنك الأستعانة بها هى الأرفف المكشوفة فيمكنك جعل من فكرة التخزين لأدواتك لموس من الديكور الجذابة فهناك بعض الأغراض التى بدورها تعطى لمسة جمالية عندما تراها فتلك الأغراض أنسب طريقة لتخزينها هى وحدات التخزين المكشوفة.