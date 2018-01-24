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ب 5 خطوات أحصل على مطبخ مرتب

منة اسماعيل منة اسماعيل
Modelo LUX, Domi Cocinas Domi Cocinas KitchenStorage
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اذا كنت تشعر بالفوضى والأرتباك داخل المنزل ولا تعرف من أين تبدأ للتخلص من هذا الشعور، دعنى اخبرك ان الباية يجب أن تكون من قلب المنزل، وقلب المنزل الذى تشع دفئاً وتعكس الشعور داخل المنزل سواء بالفوضى أو الدفئ هو المطبخ لذلك ابدء بالمطبخ بترتيبه والتخلص من الفوضى بداخله وستشعر  بالراحة والهدوء داخل المنزلـ فالفوضى من الأمور الغير مستحبة تماماً فى المنزل وخاصةً المطبخ، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى وحرصاً على مزيد من الراحة داخل قلب المنزل وهو المطبخ إليك 6 حيل سحرية للتخلص من الفوضى وتحصل على مطبخ مريح ومنظم.

1- تخزين التوابل

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd KitchenCabinets & shelves
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
Alaris London Ltd

من الأشياء التى تعتبر اساسية فى تصميم المطبخ هى التوابل وتخزينها، لذلك أولى الخطوات التخلص من الفوضى هى ايجاد مكان مناسب لتخزين تلك التوابل بداخلها وخاصةً أن التوابل تكون متناثرة داخل المطبخ لأستخدامها بكثرة، لذلك ضرورى ايجاد مكان ووسيلة مناسبة للتخزين التوابل، وهنا نموذجاً لخزانة التوابل متميز جداً احتوى على الأرفف ولكن بشكل غير تقليدى وفى نفس الوقت لم تستهلك العديد من المساحات، تصميم الخزانة جذاب جداً ومميز كما نرى فلم يهمل المصمم اللمسة الجمالية فى تصميمه بل ابدع فى خلقها وفى التصميم كما نرى.

2- تنظيم الفوضى

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عندما تنظر لتلك الصورة من الوهلة الأولى ستشعر أنك امام فوضى منتشرة فى كل مكان ولكن الحقيقة غير ذلك، فقد اعتمد المصمم على وجود أماكن كثيرة ومختلفة للتخزين داخل المطبخ، فقد اعتمد على وجود الأدراج هنا وهناك وكذلك الأرفف بتفاصيل عديدة للتخزين داخل المطبخ لكن هذا لا يمنع أبداً أنها اكثر فوضى منظمة ستجدها فى حياتك، فكثرة وجود الأرفف والأدراج داخل المطبخ بتلك العشوائية خلق مساحات عديدة للتخزين مما ترتب عليها ترتيب دقيق جداً لكل التفاصيل داخل المطبخ بشكل مميز وأنيق جداً ولى الرغم من صغر مساحة المطبخ ألا انه استوعب كل تلك التفاصيل معاً.

3- الأدراج

Modelo LUX, Domi Cocinas Domi Cocinas KitchenStorage
Domi Cocinas

Domi Cocinas
Domi Cocinas
Domi Cocinas

الادراج السحرية الخفية من الحيل الرائعة جداً للتخلص من الفوضى داخل المطبخ وتخزين اشيائك بشكل أكثر جمالاً وبساطة، تلك الأدراج تعتبر مثالية جداً لتخزين الشوك والسكاكين ولن تستهلك مساحات كبيرة لوجود أكثر من درج فقد درج واحد كبير يحتوى على عدد من ادراج أصغر بداخله.

4- سهولة الوصول للأشياء الضرورية

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage مطبخ
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

اجعل الأشياء التى تستخدمها دوماً فى متناول يديك فى المطبخ امامك حتى تجعل كل شئ واضح وسهل بالنسبة إليك، كل ما عليك فعله هو اختيار المكان المناسب فقط لوضع كل غرض من تلك الأغراض حتى لا تخلق فوضى داخل مطبخك فمثلًا هنا قام المصمم باستغلال الجدار ووضع عدة أرفف مختلفة الأحجام ما بين أرفف للتوابل وأخرى  للأواني الاستانلس وأدوات الطبخ المعدنية، وبهذا يكون سهل على مستخدم المطبخ أن يجد كل ما يحتاجه أمامه وفى متناول يديه بسهولة.

5- تقسيم وحدات التخزين

Die Unschuld vom Lande – das war gestern, Schmidt Küchen Schmidt Küchen مطبخ
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

يجب أن تضع فى اعتبارك من الحيل فى التى يجب الأنسياق لها فى مطبخك هى تقسيم وحدات التخزين بشكل مناسب حتى يتيح لك التخزين وفى نفس الوقت لمسة جمالية أنيقة وجذابة، ومن الحيل والأفكار أيضاً التى يمكنك الأستعانة بها هى الأرفف المكشوفة فيمكنك جعل من فكرة التخزين لأدواتك لموس من الديكور الجذابة فهناك بعض الأغراض التى بدورها تعطى لمسة جمالية عندما تراها فتلك الأغراض أنسب طريقة لتخزينها هى وحدات التخزين المكشوفة.

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