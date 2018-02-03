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6 تصميمات مختلفة ومتنوعة لغرف النوم العصرية

Mai Elkholy Mai Elkholy
Брутальная комната, ivonindesign ivonindesign غرفة نوم Grey
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مما لا شك فيه أن مع الازدحام المتواجد في الحياة بشكل كبير، فالأوقات معظمها مع الأصدقاء وأوقات للعمل والعائلة، ولكن في نهاية اليوم لا ملجأ لنا 

إلى مكان الراحة والاسترخاء والطمأنينة والسكينة، وهذا المكان هو فقط غرفة النوم لقضاء الوقت الهادئ والمريح فيها، ولذلك لابد من الاهتمام بكافة التفاصيل الخاصة بها بداية من الألوان الخاصة بالدهانات والجدران والأثاث والإضاءة والديكورات والستائر والأرضيات، ولذلك نقدم لكم ستة تصميمات متنوعة ومختلفة لغرف النوم العصرية، لكي تساعد على الانتقاء منهم كيفما تريدوا وفقا للأذواق الشخصية وكذلك الإمكانيات المادية ووفقا للمساحة الخاصة بالغرفة وكذلك الذوق العام للمنزل بوجه عام.

1-تصميم مبتكر لغرفة نوم عصرية

Брутальная комната, ivonindesign ivonindesign غرفة نوم Grey
ivonindesign

ivonindesign
ivonindesign
ivonindesign

يتميز ذلك التصميم بكثير من التفاصيل المختلفة والغير شائعة في كافة التصميمات الأخرى، فنجد الجدار الخاص بخلفية التليفزيون له طابع خاص فهو ديكور متجدد ومختلف عبارة عن جدار من الطوب الأحمر، فبالنسبة للألوان يهيمن اللون الأسود على التصميم في مختلف أرجائه من حيث قطع الأثاث والفرش الخاص بالسرير وبعض وحدات الإضاءة الصناعية والأرضيات مع دخول اللون الفضي والرمادي والأبيض في التصميم الخاص بالستائر، وتظهر نوعي الإضاءة الصناعية والطبيعية.

2-تصميم رائع لغرفة نوم هادئة

L'envers du décor, Pixcity Pixcity غرفة نوم
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

يمتاز هذا التصميم بهدوئه وروعته وصلاحيته للهدف من غرفة النوم التي لابد من أن تتوافر فيها كافة العناصر، فبداية من السقف نجده من الخشب ذو اللون الأخضر الفاتح الهادئ، مرورا بالأرض والباب الخشبي، ويشترك مع اللون الأبيض الخاص بالجدار والفرش، ويصلح هذا التصميم لغرف الأطفال حيث توجد بعض الديكورات والدمى الخاصة بالتزيين، فالنسبة للإضاءة فتشترك ما بين الطبيعية والصناعية.

3-تصميم أنيق وفخم لغرفة النوم العصرية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يتمتع هذا التصميم بفخامته والذوق العالي الخاص به، ويصلح هذا التصميم للمساحات الكبيرة، ونجد فيه التناسق بين كافة التفاصيل الخاصة به بداية من الأرضيات الخشبية مع ألوان قطع الأثاث والمفروشات والستار والسجاد ذات درجات اللون البني الفاتح، ولا يخلو هذا التصميم من اللمحة الطبيعية بوجود الورود، وتهيمن الإضاءة الصناعية على التصميم من حيث وجود الأباجورات والأضواء المدفونة والبارزة.

4-غلبة اللون الرمادي المحايد على التصميم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يسيطر اللون الرمادي على التصميم بشكل كبير فنجده في الجدران والحائط وبدرجة أفتح في بعض قطع الأثاث، ويتمتع هذا التصميم بالخطوط الطولية والعرضية، ويتداخل الرمادي مع اللون الكريمي، ويصلح هذا التصميم للمساحات المتوسطة للغرف الرئيسية، ويتمتع بأرضيات رخامية ذات اللون الأبيض المشرق، ولا يخلو التصميم من بعض الديكورات والمكتبة الخاصة بضع الكتب للتمتع بالقراءة مع هدوء الجو الخاص بالغرفة، وتظهر الإضاءة الصناعية بكل كبير من حيث الأضواء المدفونة والإضاءة الخاصة بالأباجورات.

5-دمج ما بين العصرية التناسق في التصميم

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الأمور التي تميز هذا التصميم ظهور اللون الخشبي بمختلف الأشكال ما بين مربعات وخطو بالطول الخاصة بالجدران، مع تداخله مع اللون الأبيض، ويتمتع هذا التصميم بالتناسق الخاص في كل نواحي التصميم، ويصلح للغرف صغيرة المساحة، وتظهر الإضاءة الصناعية واضحة من حيث الإضاءة المدفونة والظاهرة مما تلعب دورا مهما في هذا التصميم وتشترك مع النماذج الخاصة بالديكور وهي اللوحات الجدارية ذات الألوان الكثيرة.

6-تصميم على النمط الآسيوي

CAPITAL GREEN-2, SPACCE INTERIORS SPACCE INTERIORS غرفة نوم
SPACCE INTERIORS

SPACCE INTERIORS
SPACCE INTERIORS
SPACCE INTERIORS

يتجلى هذا التصميم أنه يميل إلى الطراز الأسيوي من حيث بروز العنصر الخشبي من حيث الأرضيات والسطح الخاص بالسرير وقلة قطع الأثاث الموجودة فيه وكذلك الألوان الهادئة مثل اللون الفيروزي الفاتح مع اللوحة الزيتية التي تمنح للتصميم الفخامة مع بعض قطع الديكور البسيطة لتكملة الصورة الفنية الخاصة بالتصميم، ويتمتع التصميم بالإضاءة الصناعية الخافتة لتميز التصميم بالهدوء المطلوب.
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6 تصميمات مختلفة ومتنوعة لغرف النوم العصرية

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