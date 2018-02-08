5 ديكورات معاصرة لغرف السفرة على الطابع الأسيوي

مما لا يدعي مجالا للشك أن للنمط الأسيوي مميزات وسمات خاصة تجعله مختلف عن كثير من الأنماط حيث أنه يطلق عليه النمط الشرقي، وهو عبارة عن خليط ثقافات من عدة دول آسيوية وخاصة شرق آسيا، مثل الهند والصين وسنغافورة واليابان، ويتميز هذا النمط بتعدد سماته ومرونته العالية، حيث يستطيع الشخص أن يكيف التصميم بكل سهولة لإرضاء ذوقه ومتطلباته، والنتيجة أنه يمكن الحصول على تصميم واحد يحمل في طياته عدة ثقافات مختلفة، وتلعب الإكسسوار والديكورات دورا مميزا في هذا الطراز وهي تتنوع بشكل كبير من مزيج من الأوعية الخزفية والفازات الكبيرة والنباتات الخضراء واللوحات الجدارية، كما أنه من الممكن إدخال بعض العناصر مثل الأغطية الأرضية المتميزة بألوانها ورسوماتها، وعند الحديث عن النمط الآسيوي يفرض خشب الخيزران نفسه بقوة، حيث أنه قل ما تجد تصميما شرقيا خاليا من هذا الخشب القوي والراقي ومع كل هذه الأمور سوف نستعرض لكم خمسة تصميمات مختلفة لغرف السفرة على النمط الأسيوي، مما يمنح قوة تواصل هائلة ما بين غرفة السفرة مكان التجمع الخاص بالعائلة مع الطراز الشرقي الذي يتمتع بالدفء والروحانيات.
يتميز هذا التصميم بالمزج ما بين الطابع الكلاسيكي والعصري، حيث نجد الألوان الداكنة بعض الشيء مع بروز العنصر الخشبي الخاص بالنمط الأسيوي، فنجد طاولة مستطيلة الشكل ذات سطح رخامي فخم وأنيق تكفي لثمانية أفراد ويحاوطها مقاعد مريحة من خامة القطيفة ذات اللون البيج، ونرى أدوات السفرة مناسبة لحد كبير مع التصميم، أما بالنسبة للأرضيات فهي رخامية أيضا والستائر ذات لون مناسب، وتختلف الإضاءة ما بين الصناعية حيث المصابيح المدفونة والنجفة الكلاسيكية والإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس الساطع، وكذلك يتجلى في التصميم وجود بعض الفازات.
يتمتع هذا التصميم بالإشراق حيث اللون الأبيض المهيمن على التصميم في كافة أرجائه، ويشترك التصميم مع التصميم الخاص للمطبخ مما يضيف لمسة من الطابع الاستعماري وتتحول غرفة السفرة إلى وحدة تناول طعام، ولا يخلو التصميم من اللمحة الطبيعية التي تبرز في وجود الزهور والنباتات الطبيعية، وتلعب الإضاءة دور مهم من حيث نوعيها.
من الواضح صلاحية هذا التصميم للمساحات الصغيرة والطولية، حيث أنه عبارة عن طاولة دائرية من الخشب البني الغامق مع مقاعد مريحة ذات اللون النحاسي الفاتح، مع جدران وستائر وسجادة فاتحة اللون، ولا يغفل هذا التصميم الديكورات حيث الشمعدان والطبق الكريستال، وبالنسبة للإضاءة فتسود الطبيعية على التصميم، مع لمحة بسيطة من الصناعية متمثلة في النجفة الفضي المتدلية لتمنحنا اللمسة الشرقية.
يبرز هذا التصميم وجود الألوان الرائعة حيث تداخل اللون الرمادي المحايد مع اللون الأبيض، ونجد هذا التصميم متداخل مع التصميم الخاص بالمطبخ حيث أنه عبارة طاولة مستطيلة تبرز العنصر الخشبي للتصميم، ومن حولها مقاعد معاصرة باللون الأبيض، وأرضيات خشبية، وسجادة متناسقة الألوان، إضاءة منيرة من حيث الصناعية بالأضواء المدفونة والبارزة، مع الطبيعية حيث ضوء الشمس.
يخلو هذا التصميم من التفاصيل المبالغ فيها، حيث أنه عبارة عن مائدة خاصة بالطعام وحولها مقاعد ما بين اللون البني والبيج، وتتوسط تصميم المطبخ، ويصلح هذا التصميم للمساحات الصغيرة، وبالنسبة للدهانات والأرضيات فهي باللون الأبيض لكي تساهم في إظهار المساحة، أما بالنسبة للإضاءة فهي خافتة بعض الشيء لتقدم نوعا من الهدوء المطلوب، وتوجد بعض النباتات الطبيعية التي تضفي لمحة مميزة للتصميم.
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