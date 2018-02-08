5 ديكورات معاصرة لغرف السفرة على الطابع الأسيوي

مما لا يدعي مجالا للشك أن للنمط الأسيوي مميزات وسمات خاصة تجعله مختلف عن كثير من الأنماط حيث أنه يطلق عليه النمط الشرقي، وهو عبارة عن خليط ثقافات من عدة دول آسيوية وخاصة شرق آسيا، مثل الهند والصين وسنغافورة واليابان، ويتميز هذا النمط بتعدد سماته ومرونته العالية، حيث يستطيع الشخص أن يكيف التصميم بكل سهولة لإرضاء ذوقه ومتطلباته، والنتيجة أنه يمكن الحصول على تصميم واحد يحمل في طياته عدة ثقافات مختلفة، وتلعب الإكسسوار والديكورات دورا مميزا في هذا الطراز وهي تتنوع بشكل كبير من مزيج من الأوعية الخزفية والفازات الكبيرة والنباتات الخضراء واللوحات الجدارية، كما أنه من الممكن إدخال بعض العناصر مثل الأغطية الأرضية المتميزة بألوانها ورسوماتها، وعند الحديث عن النمط الآسيوي يفرض خشب الخيزران نفسه بقوة، حيث أنه قل ما تجد تصميما شرقيا خاليا من هذا الخشب القوي والراقي ومع كل هذه الأمور سوف نستعرض لكم خمسة تصميمات مختلفة لغرف السفرة على النمط الأسيوي، مما يمنح قوة تواصل هائلة ما بين غرفة السفرة مكان التجمع الخاص بالعائلة مع الطراز الشرقي الذي يتمتع بالدفء والروحانيات.