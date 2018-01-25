كيف تصنع حديقتك الصخرية الخاصة؟

قبل أن نتطرق لخطوات صنع حديقة صخرية بمنزلك، يجب أولًا أن نتناول مفهوم هذا النوع الجذاب من الحدائق بشئ من التفصيل. الحديقة الصخرية هي تلك الحديقة التي تعتمد بشكل رئيسي على الصخور كمكون أساسي لها، وتُدمج معها مجموعة من النباتات والزهور المقاومة للجفاف، وعلى رأس تلك الـنبات.. نبات الصبار أو الشوكيات بشكل عام حيث أنها تعد من أكثر النباتات ملائمة للحدائق الصخرية، فهي إلى جانب قدرتها على تحمل الجفاف والبيئة الصحراوية التي تنشأ بها، تتمتع أيضًا بشكل جمالي جذاب.

دعونا الآن نبدأ في جولتنا الخفيفة لنكتشف معًا كيف يمكن صنع حديقة صخرية بمنزلك بأبسط العناصر وأقل التكاليف..