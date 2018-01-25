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كيف تصنع حديقتك الصخرية الخاصة؟

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify حديقة صخرية
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قبل أن نتطرق لخطوات صنع حديقة صخرية بمنزلك، يجب أولًا أن نتناول مفهوم هذا النوع الجذاب من الحدائق بشئ من التفصيل. الحديقة الصخرية هي تلك الحديقة التي تعتمد بشكل رئيسي على الصخور كمكون أساسي لها، وتُدمج معها مجموعة من النباتات والزهور المقاومة للجفاف، وعلى رأس تلك الـنبات.. نبات الصبار أو الشوكيات بشكل عام حيث أنها تعد من أكثر النباتات ملائمة للحدائق الصخرية، فهي إلى جانب قدرتها على تحمل الجفاف والبيئة الصحراوية التي تنشأ بها، تتمتع أيضًا بشكل جمالي جذاب.

دعونا الآن نبدأ في جولتنا الخفيفة لنكتشف معًا كيف يمكن صنع حديقة صخرية بمنزلك بأبسط العناصر وأقل التكاليف.. 

الخطوة الأولى

Los Altos İstanbul Kaktüs Bahçesi, Terraqua Design Terraqua Design حديقة صخرية حجر Multicolored
Terraqua Design

Terraqua Design
Terraqua Design
Terraqua Design

قم بمعاينة المكان المقرر تحويله لـحديقة صخرية وارصد مساحته جيدًا، ثم حدد الأماكن التي تتعرض كثيرًا للشمس لتجعلها المساحة المخصصة للنباتات، وأخيرًا حدد الأماكن التي ستخصصها للصخور واختار أماكن المسارات أيضًا التي من خلالها ستتمكن أنت وأسرتك أو حتى ضيوفك من التجول في الحديقة.

الخطوة الثانية

Octoplus Mamurbaba Evleri, Egeli Proje Egeli Proje حديقة صخرية
Egeli Proje

Egeli Proje
Egeli Proje
Egeli Proje

عملية البحث من الأمور الهامة للغاية قبل الذهاب إلى التنفيذ، لذا عليك البحث عن تصميم بسيط ومميز لحديقة صخرية عبر الإنترنت، ولا بأس في هذه المرحلة أن تـستعين بخبير ديكور ليقدم لك نصائح بشأن التصميم أو قد يساعدك في رسم تصور بسيط للحديقة الصخرية.

الخطوة الثالثة

homify حديقة صخرية
homify

homify
homify
homify

قم باختيار الصخور التي تود اعتماد حديقتك الصخرية عليها، وكذلك حدد النباتات والزهور التي تناسبها والتي عادة ما يكون على رأسها: Limnanthes douglasii، وCampanula، وSeaside Flora.

بعد ذلك عليك باختيار مواد البناء التي ستؤسس بها مسارات الحديقة أو أحد جدرانها.

الخطوة الرابعة

homify حديقة صخرية
homify

homify
homify
homify

ارصد الميزانية لترى هل التكلفة ملائمة أم لا، في حال إن لم تكن ملائمة سيكون عليك التخلي عن أيٍ من اختياراتك، وبعد أن تستقر على كل شئ، قم باتخاذ القرار الشرائي فورًا.

الخطوة الخامسة

Teiche, ​Stein/Garten/Design e.K ​Stein/Garten/Design e.K حديقة صخرية
​Stein/Garten/Design e.K

​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K

أبدأ بتأسيس المسارات أولًا واتركها لفترة، في ذلك الوقت يمكنك استغلال الأمر في تزيين أحد الجدران بالأحجار إن كنت ترغب ذلك.

الخطوة السادسة

homify حديقة صخرية Beige
homify

homify
homify
homify

قم بتثبيت الصخور في الأماكن التي حددتها مسبقًا.

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الخطوة السابعة

homify GardenPlants & flowers
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا قم بزراعة بذور النباتات المختلفة في نفس المساحة التي حددتها مسبقًا والتي تتعرض لأشعة الشمس، وفي هذا الشأن، سيكون عليك اللجوء إلى المواد العضوية، وتجنب المواد الكيميائية تمامًا، وأخيرًا اللجوء لصخور الفوسفات.

هل يحتاج هذا النوع من الحدائق إلى متابعة أو صيانة؟

homify حديقة صخرية خشب
homify

homify
homify
homify

بالطبع وإن كانت أقل نسبيًا من الحدائق العادية.. لذا سيكون من الضروري القيام بما يلي:

*عليك مباشرة الحديقة بشكل دوري، فعلى الأقل يجب إلقاء نظرة عليها مرة كل أسبوع.
*عليك بالسيطرة على الأعشاب الكثيفة، فهذه المهمة لها الأولوية للحفاظ على الحديقة الصخرية.
*لا تُفرط في استخدام المياه في عملية ري النباتات.
*عليك تهذيب النباتات والأشجار بصورة منتظمة وإزالة الأوراق المتساقطة من النباتات باستمرار للحفاظ على الحديقة نظيفة وبعيدة عن العشوائية.

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