أجدد صيحات التصميم الداخلي لعام 2018

عام جديد يطل علينا باتجاهات وفكر حديث في عالم التصميم والعمارة، تشمل بالتة الألوان الأجدد في الجدران والأرضيات والأثاث، والخامات والمواد الأكثر ملائمة لهذا العام، وكذلك الأنماط الديكورية المقرر انتشارها بشكل كبير خلاله.. دعونا نتعرف على ما يحمله لنا العام الجديد من طفرة في التصميم الداخلي في السطور القادمة.
هناك العديد من الإضافات الديكورية والزخارف الرائعة المرتبطة بالنمط الصناعي يمكنك أن تضيفها إلى بيتك، مثل الطوب الأحمر، والخرسانة المذهلة كما هو واضح في التصميم المعروض أمامنا، وغيرهما من اللمسات التي تشعر عند النظر إليها أن التصميم لم ينتهي بعد..
هذا هو النمط الصناعي المتألق دائمًا باناقته وبساطة عناصره، لعل ذلك هو السبب وراء توقع حصوله على شعبية كبيرة هذا العام.
من المتوقع أيضًا أن يحظى اللون الأرجواني بشعبية كبيرة خلال عام 2018، وذلك بفضل رومانسيته ورقته، كما يشير خبراء التصميم أيضًا إلى أن الدمج بينه وبين اللمسات الخضراء سيكون الصيحة الأكبر في عالم الديكور تمامًا كالصورة المعروضة..
هذا المزيج الحالم في حد ذاته يستطيع ببساطة أن يمنح منزلك إشراقة وحيوية يحسدك الجميع عليها.
المواد الطبيعية التي تعبر عن النمط الريفي من أخشاب وأحجار هي أيضًا
ترند التصميم الداخلي لهذا العام الذي من الواضح أنه يميل إلى كل ما هو بسيط وهادئ المعالم سواء في ألوان الجدران، أو الأثاث، أو الديكورات بشكل عام.
كانت الألوان الداكنة لها شعبية خاصة في التصميم الداخلي لعام 2017، ويبدو أنها ستحظى بشعبية أكثر على مدار عام 2018. ليس اللون الأزرق الداكن فقط، وإنما أيضًا الرمادي الداكن والأخضر الداكن والأرجواني، حتى اللون الأسود ليس بعيدًا أن تراه في طلاءات جدران الغرف.
إذا كنت ترغب في اتباع آخر صيحات التصميم الداخلي وفقًا لـعام 2018، فعليك أن تجعل منزلك معاصرًا، وهذا يعني التخلي عن الديكورات كثيرة الزخارف والأثاث الضخم وغيرها من اللمسات قديمة الطراز، والمضي قدمًا تجاه الإسكندنافية الحديثة والتي تروج للاستعانة بالقليل من الأثاث والإكسسوارات واللجوء إلى اللون الأبيض على نطاق واسع مع بعض الإضافات الخضراء الساحرة.
المشغولات الخشبية، ومنسوجات الزخرفية، والجلسات البعيدة كل البعد عن التكلف ستحظى بشعبية استثنائية على مدار عام 2018! يمكنك تحقيق ذلك في غرفة المعيشة على وجه التحديد، والتمتع بإطلالة فريدة لمنزلك كما هو في النموذج المعروض.
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