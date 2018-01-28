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أجدد صيحات التصميم الداخلي لعام 2018

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Boho Chic van ESTAhome.nl, ESTAhome.nl ESTAhome.nl Walls & flooringWallpaper Pink
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عام جديد يطل علينا باتجاهات وفكر حديث في عالم التصميم والعمارة، تشمل بالتة الألوان الأجدد في الجدران والأرضيات والأثاث، والخامات والمواد الأكثر ملائمة لهذا العام، وكذلك الأنماط الديكورية المقرر انتشارها بشكل كبير خلاله.. دعونا نتعرف على ما يحمله لنا العام الجديد من طفرة في التصميم الداخلي في السطور القادمة. 

1- لمسات من وحي النمط الصناعي

Кухни GIULIA NOVARS, HOMELAND HOMELAND KitchenKitchen utensils
HOMELAND

HOMELAND
HOMELAND
HOMELAND

هناك العديد من الإضافات الديكورية والزخارف الرائعة المرتبطة بالنمط الصناعي يمكنك أن تضيفها إلى بيتك، مثل الطوب الأحمر، والخرسانة المذهلة كما هو واضح في التصميم المعروض أمامنا، وغيرهما من اللمسات التي تشعر عند النظر إليها أن التصميم لم ينتهي بعد..

هذا هو النمط الصناعي المتألق دائمًا باناقته وبساطة عناصره، لعل ذلك هو السبب وراء توقع حصوله على شعبية كبيرة هذا العام.

2- الدمج بين الأرجواني واللمسات الخضراء

Boho Chic van ESTAhome.nl, ESTAhome.nl ESTAhome.nl Walls & flooringWallpaper Pink
ESTAhome.nl

ESTAhome.nl
ESTAhome.nl
ESTAhome.nl

من المتوقع أيضًا أن يحظى اللون الأرجواني بشعبية كبيرة خلال عام 2018، وذلك بفضل رومانسيته ورقته، كما يشير خبراء التصميم أيضًا إلى أن الدمج بينه وبين اللمسات الخضراء سيكون الصيحة الأكبر في عالم الديكور تمامًا كالصورة المعروضة..

هذا المزيج الحالم في حد ذاته يستطيع ببساطة أن يمنح منزلك إشراقة وحيوية يحسدك الجميع عليها. 

3- اللمسات الريفية

Schlafzimmer Ideen - Erholsam & inspirierend, Bilderwelten Bilderwelten BedroomAccessories & decoration
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

المواد الطبيعية التي تعبر عن النمط الريفي من أخشاب وأحجار هي أيضًا ترند التصميم الداخلي لهذا العام الذي من الواضح أنه يميل إلى كل ما هو بسيط وهادئ المعالم سواء في ألوان الجدران، أو الأثاث، أو الديكورات بشكل عام. 

4- الألوان الداكنة

Bedroom Interiors, Carne Interiors Carne Interiors غرفة نوم Blue
Carne Interiors

Carne Interiors
Carne Interiors
Carne Interiors

كانت الألوان الداكنة لها شعبية خاصة في التصميم الداخلي لعام 2017، ويبدو أنها ستحظى بشعبية أكثر على مدار عام 2018. ليس اللون الأزرق الداكن فقط، وإنما أيضًا الرمادي الداكن والأخضر الداكن والأرجواني، حتى اللون الأسود ليس بعيدًا أن تراه في طلاءات جدران الغرف.

5- الإسكندنافية الحديثة

Scandinavian eating 99chairs Dining roomTables
99chairs

Scandinavian eating

99chairs
99chairs
99chairs

إذا كنت ترغب في اتباع آخر صيحات التصميم الداخلي وفقًا لـعام 2018، فعليك أن تجعل منزلك معاصرًا، وهذا يعني التخلي عن الديكورات كثيرة الزخارف والأثاث الضخم وغيرها من اللمسات قديمة الطراز، والمضي قدمًا تجاه الإسكندنافية الحديثة والتي تروج للاستعانة بالقليل من الأثاث والإكسسوارات واللجوء إلى اللون الأبيض على نطاق واسع مع بعض الإضافات الخضراء الساحرة.

6- المشغولات الخشبية

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

المشغولات الخشبية، ومنسوجات الزخرفية، والجلسات البعيدة كل البعد عن التكلف ستحظى بشعبية استثنائية على مدار عام 2018! يمكنك تحقيق ذلك في غرفة المعيشة على وجه التحديد، والتمتع بإطلالة فريدة لمنزلك كما هو في النموذج المعروض.

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