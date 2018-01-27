6 أفكار تجعل شباك منزلك أجمل

الشبابيك المنزلية هي حلقة الوصل بين بيتك والعالم الخارجي، وطاقة النور التى تسمح لضوء الشمس أن ينتشر بداخل منزلك وفي كل أركانه، لذا فهي تستحق القليل من الديكورات والتزيين لتصُبح قطعة ديكورية تُضيف لمنزلنا من الداخل وتترك انطباع رائع كل صباح، هوميفاي اليوم جمعت لك 6 أفكار رائعة رائعة لتزيين شبابيك منزلك بكل سهولة..
اختيارك للنقوش والزخارف المستخدمة في ستائر منزلك يتوقف على عدة محددات، إما أن تكون مستخدمة في إحدى عناصر التصميم، أو متناسقة مع مثيلتها أو حتى لكسر ملل وروتين هدوء التصميم وإضافة لمسة فنية للتصميم..
إحدى اجمل أنواع الستائر الحديثة هي اليابانية والتى تتكون من شرائح متساوية على هيئة مربعات أو مستطيلات، تقوم بدورها الوظيفي بنجاح وتضيف حداثة وعصرية للتصميم من نوع خاص..
لستائر غرفة نوم طفلك، أضف تصميمات ونقوش مميزة من رسومات كارتونية رائعة، بألوان ذابة وخامات قطنية للحفاظ على صحة طفلك ..
إن كنت لا تبحث عن ستار لمنزلك وخاصة في المطابخ والحمامات، فنقوش وروسومات رائعة من صنع أيدينا لا بأس بها وتقوم بدورها بشكل رائع ومميز..
لا حاجة لتغطية الشبابيك باكملها وحجبها طول الوقت، فمن الممكن تصميم لكل جزء ستارته الخاصة به، سهلة الطي والتحكم فيها يأتي بشكل مفرد وخاص..
ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الأساليب المتطورة في عالم الديكور وكل عناصره، ومن هذه التطورات تصميم الستائروطريقة فتحها، حيث تغيرت من حيث طريقة فتحها بدلا من أفقية فقط، من الممكن ان تتحول إلى أسلوب رأسي تلتف حول نفسها او تنطبق كشرائح متساوية، تتوفر مثل هذه النماذج بعدة ألوان وأشكال رائعة ومميزة وتناسب جميع الأأذواق..