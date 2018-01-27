6 أفكار تجعل شباك منزلك أجمل

ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الأساليب المتطورة في عالم الديكور وكل عناصره، ومن هذه التطورات تصميم الستائروطريقة فتحها، حيث تغيرت من حيث طريقة فتحها بدلا من أفقية فقط، من الممكن ان تتحول إلى أسلوب رأسي تلتف حول نفسها او تنطبق كشرائح متساوية، تتوفر مثل هذه النماذج بعدة ألوان وأشكال رائعة ومميزة وتناسب جميع الأأذواق..