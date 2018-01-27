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6 أفكار تجعل شباك منزلك أجمل

آية منير آية منير
DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BedroomTextiles
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الشبابيك المنزلية هي حلقة الوصل بين بيتك والعالم الخارجي، وطاقة النور التى تسمح لضوء الشمس أن ينتشر بداخل منزلك وفي كل أركانه، لذا فهي تستحق القليل من الديكورات والتزيين لتصُبح قطعة ديكورية تُضيف لمنزلنا من الداخل وتترك انطباع رائع كل صباح، هوميفاي اليوم جمعت لك 6 أفكار رائعة رائعة لتزيين شبابيك منزلك بكل سهولة..

1. ستائر مزخرفة

DECORACIÓN TEXTIL, Muebles Flores Torreblanca Muebles Flores Torreblanca BedroomTextiles
Muebles Flores Torreblanca

Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca
Muebles Flores Torreblanca

اختيارك للنقوش والزخارف المستخدمة في ستائر منزلك يتوقف على عدة محددات، إما أن تكون مستخدمة في إحدى عناصر التصميم، أو متناسقة مع مثيلتها أو حتى لكسر ملل وروتين هدوء التصميم وإضافة لمسة فنية للتصميم..

2. ستائر يابانية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إحدى اجمل أنواع الستائر الحديثة هي اليابانية والتى تتكون من شرائح متساوية على هيئة مربعات أو مستطيلات، تقوم بدورها الوظيفي بنجاح وتضيف حداثة وعصرية للتصميم من نوع خاص..

3. لغرفة طفلك

꽃선인장, from april to may from april to may Living roomAccessories & decoration
from april to may

from april to may
from april to may
from april to may

لستائر غرفة نوم طفلك، أضف تصميمات ونقوش مميزة من رسومات كارتونية رائعة، بألوان ذابة وخامات قطنية للحفاظ على صحة طفلك ..

4. ارسم بنفسك

Vidrieras para la arquitectura contemporánea, Vitromar Vidrieras Artísticas Vitromar Vidrieras Artísticas Windows & doorsWindows
Vitromar Vidrieras Artísticas

Vitromar Vidrieras Artísticas
Vitromar Vidrieras Artísticas
Vitromar Vidrieras Artísticas

إن كنت لا تبحث عن ستار لمنزلك وخاصة في المطابخ والحمامات، فنقوش وروسومات رائعة من صنع أيدينا لا بأس بها وتقوم بدورها بشكل رائع ومميز..

5. أفكار جريئة ..

homify Windows & doorsWindow decoration
homify

homify
homify
homify

لا حاجة لتغطية الشبابيك باكملها وحجبها طول الوقت، فمن الممكن تصميم لكل جزء ستارته الخاصة به، سهلة الطي والتحكم فيها يأتي بشكل مفرد وخاص..

6. كل أنواع الستائر

Before and Afters, Saving Graces Interiors Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors

Before and Afters

Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors
Saving Graces Interiors

ظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الأساليب المتطورة في عالم الديكور وكل عناصره، ومن هذه التطورات تصميم الستائروطريقة فتحها، حيث تغيرت من حيث طريقة فتحها بدلا من أفقية فقط، من الممكن ان تتحول إلى أسلوب رأسي تلتف حول نفسها او تنطبق كشرائح متساوية، تتوفر مثل هذه النماذج بعدة ألوان وأشكال رائعة ومميزة وتناسب جميع الأأذواق..

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