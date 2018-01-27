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6 عادات منزلية للحفاظ على نظافة منزلك

آية منير آية منير
homify مطبخ سيراميك
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منزلك يبدو دائما في أقضل حالاته عندما يكون نظيف ومرتب، حتى وإن كان مصمم على الطراز الاسكيندنافي والذي أكثر ما يميزه هي فوضويته، لذا علينا الاهتمام بهذا الجانب دائما، وأن نجد أسهل وأسرع الطرق التى نحافظ بها على نظافة المنزل دائما، إليك اليوم 6 عادات منزلية قد تكون يومية أو أسبوعية أو حسب الحاجة توفر عليك الوقت والمجهود على المدى البعيد وتحافظ على مظهر جيد للمنزل بشكل مستمر، وتنظم الوقت بشكل كبير ولا تجعل المهام المنزلية تتراكم عليك.. فلنبدأ مع أول هذه الأعمال..

1. حوض المطبخ نظيف دائما ..

homify مطبخ سيراميك
homify

homify
homify
homify

العادات اليومية قد تساعدك على تنظيم منزلك بشكل دائم، وأهم هذه العادات أن تحافظ على حوض مطبخك دائما نظيف وخالي من الأطباق، وذلك سيتم حين تقوم بغسل كل أداة مستخدمة في الحال ولا تتركها لتتراكم ويصبح حوض مطبخك ممتلئ فتصبح المهمة صعبة للغاية…

2. الحمام روح المنزل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

أهم فراغ في المنزل يجب أن تحافظ على نظافته دائما هو الحمام، لما يحمله من طاقة سلبية تنتشر في المنزل عند إهماله، لذا عليك بتنظيفه بشكل يومي في الصباح الباكر لتنعش المنزل بأكمله، ولا تجعله يؤرقك طوال اليوم، تنظيفه بشكل يومي يحافظ عليه من البقع الصعبة والأتربة والتى تجعل مهمة تنظيفه مستحيلة وثقيلة على القلب..

3. الغسيل بشكل دوري

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

من أكثر المشاكل التي تجدها في منازل العائلات الكبيرة، هي مرحلة الغسيل وذلك لكبر عدد مستخدمي المنزل وكثرة عدد قطع الملابس المتسخة، لذا يجب القيام بعملية غسيل الملابس بشكل دوري ومنتظم وخاصة في الشتاء حتى لا تتراكم الملابس وتجعل منزلك غير مرتب ..

4. تنظيف الشبابيك

Wood Casement Windows arisadam18 شبابيك خشبية
arisadam18

Wood Casement Windows

arisadam18
arisadam18
arisadam18

لا تترك نافذتك يتراكم عليها الأتربة وتصبح كئيبة وتمنع دخول الهواء النقي والضوء الساطع لمنزلك، فعليك تنظيفها بشكل دوري سواء كان بإزالة الأتربة أو غسلها..

5. خزانتك أولا

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة الملابس
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

من أكبر المشاكل التى تواجهنا هي تنظيم خزانة ملابسنا، وخاصة إن كنت تمتلك عدد قطع ملابس كثيرة، في البداية عليك فصل الملابس الشتوية عن الصيفية وتخزين ما لا نستخدمه في الوقت الحالي، هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من العناء، ومن ثم ترتيب قطع الملابس المتشابهة معا وتنظيمها من حيث عدد المرات استخداما، وأهم خطوة في الحفاظ على نظام خزانتك هو ان تعيد كل قطعة في نفس مكانها بعد استخدامها ..

6. وداعا للأتربة

Stairs. Shoootin Walls & flooringWall tattoos
Shoootin

Stairs.

Shoootin
Shoootin
Shoootin

حافظ على منزلك بلا أتربة، وقم بتنظيفه بشكل يومي خاصة إن كنت في منطقة صحراوية فذلك يجعل منزلك معرض للأتربة بشكل أسرع، لذا دائما قم بشكل يومي ومنظم بتنظيف الأرضيات والأسطح الظاهرة والسجاد والدرج ..

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