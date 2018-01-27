6 عادات منزلية للحفاظ على نظافة منزلك

منزلك يبدو دائما في أقضل حالاته عندما يكون نظيف ومرتب، حتى وإن كان مصمم على الطراز الاسكيندنافي والذي أكثر ما يميزه هي فوضويته، لذا علينا الاهتمام بهذا الجانب دائما، وأن نجد أسهل وأسرع الطرق التى نحافظ بها على نظافة المنزل دائما، إليك اليوم 6 عادات منزلية قد تكون يومية أو أسبوعية أو حسب الحاجة توفر عليك الوقت والمجهود على المدى البعيد وتحافظ على مظهر جيد للمنزل بشكل مستمر، وتنظم الوقت بشكل كبير ولا تجعل المهام المنزلية تتراكم عليك.. فلنبدأ مع أول هذه الأعمال..
العادات اليومية قد تساعدك على تنظيم منزلك بشكل دائم، وأهم هذه العادات أن تحافظ على حوض مطبخك دائما نظيف وخالي من الأطباق، وذلك سيتم حين تقوم بغسل كل أداة مستخدمة في الحال ولا تتركها لتتراكم ويصبح حوض مطبخك ممتلئ فتصبح المهمة صعبة للغاية…
أهم فراغ في المنزل يجب أن تحافظ على نظافته دائما هو الحمام، لما يحمله من طاقة سلبية تنتشر في المنزل عند إهماله، لذا عليك بتنظيفه بشكل يومي في الصباح الباكر لتنعش المنزل بأكمله، ولا تجعله يؤرقك طوال اليوم، تنظيفه بشكل يومي يحافظ عليه من البقع الصعبة والأتربة والتى تجعل مهمة تنظيفه مستحيلة وثقيلة على القلب..
من أكثر المشاكل التي تجدها في منازل العائلات الكبيرة، هي مرحلة الغسيل وذلك لكبر عدد مستخدمي المنزل وكثرة عدد قطع الملابس المتسخة، لذا يجب القيام بعملية غسيل الملابس بشكل دوري ومنتظم وخاصة في الشتاء حتى لا تتراكم الملابس وتجعل منزلك غير مرتب ..
لا تترك نافذتك يتراكم عليها الأتربة وتصبح كئيبة وتمنع دخول الهواء النقي والضوء الساطع لمنزلك، فعليك تنظيفها بشكل دوري سواء كان بإزالة الأتربة أو غسلها..
من أكبر المشاكل التى تواجهنا هي تنظيم خزانة ملابسنا، وخاصة إن كنت تمتلك عدد قطع ملابس كثيرة، في البداية عليك فصل الملابس الشتوية عن الصيفية وتخزين ما لا نستخدمه في الوقت الحالي، هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من العناء، ومن ثم ترتيب قطع الملابس المتشابهة معا وتنظيمها من حيث عدد المرات استخداما، وأهم خطوة في الحفاظ على نظام خزانتك هو ان تعيد كل قطعة في نفس مكانها بعد استخدامها ..