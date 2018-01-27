6 عادات منزلية للحفاظ على نظافة منزلك

من أكبر المشاكل التى تواجهنا هي تنظيم خزانة ملابسنا، وخاصة إن كنت تمتلك عدد قطع ملابس كثيرة، في البداية عليك فصل الملابس الشتوية عن الصيفية وتخزين ما لا نستخدمه في الوقت الحالي، هذه الخطوة ستوفر عليك الكثير من العناء، ومن ثم ترتيب قطع الملابس المتشابهة معا وتنظيمها من حيث عدد المرات استخداما، وأهم خطوة في الحفاظ على نظام خزانتك هو ان تعيد كل قطعة في نفس مكانها بعد استخدامها ..