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8 صور لواجهات منازل غير عادية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Casa PN, ZD+A ZD+A منازل
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من الطبيعي أنه عند اختيار واجهة المنزل أن تقع في حيرة كبيرة لأنها تتحكم بشكل كبير في مدى جمال المنزل وأناقته. مع التطور الكبير والدائم في مجال الديكورات، ظهرت العديد من الواجهات المختلفة في الشكل والمضمون وخامات الصنع وذلك حتى تناسب جميع الأذواق، كما أن خامات صنع واجهات المنازل يتم اختيارها ايضًا بناءًا على البيئة وعوامل الجو.

فمثلًا إذا كان المنزل يقع في مكان كثير العواصف والرياح والأعاصير، يجب أن يكون اختيار واجهة المنزل مصنوعة من خامات ثقيلة في الوزن والحجم لتتحمل تقلبات الجو والمناخ وكذلك إذا كان موقع المنزل في مناخ ذو حرارة مرتفعة، يجب أن تكون واجهة المنزل مصنوعة من الخشب العازل وذلك لأن الواجهات المصنوعة من الحديد تحتفظ بالحرارة مما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المنزل.

1- الواجهات الخشبية .. أكثر اللمسات الديكورية دافئًا

Casa PN, ZD+A ZD+A منازل
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

المنزل ذو الواجهة الخشبية من أكثر المنازل التي تحمل طلة رومانسية وهادئة ودافئة نظرًا لطبيعة الخشب التي يميل إليها محبي الهدوء والسكون لذلك تُعتبر الواجهة الخشبية للمنازل من أكثر الواجهات التي يتم استخدامها في دول أوروبا وغيرها نظرًا لقلة تكلفتها وسهولة صيانتها.

2- الواجهات الزجاجية.. مناسبة تمامًا للمنازل ذات الحدائق الخاصة

Creekside Residence, Feldman Architecture Feldman Architecture منازل
Feldman Architecture

Feldman Architecture
Feldman Architecture
Feldman Architecture

الواجهات الزجاجية والتي يتم تصميمها في المنازل الخاصة والتي يكون فيها المنزل يحتوي على حديقة ذات مساحة كبيرة أمام المنزل وذلك لترك مساحة جيدة بين المنازل وبعضها البعض وتكون تلك المنازل مكشوفة بشكل كبير لذلك يتم استخدام خامات ثقيلة من الستائر للتغطية.

3- الواجهات الخرسانية.. الاختيار الأمثل في دول الرياح والأعاصير

Cohen House, Metcalfe Architecture & Design Metcalfe Architecture & Design منازل
Metcalfe Architecture &amp; Design

Metcalfe Architecture & Design
Metcalfe Architecture &amp; Design
Metcalfe Architecture & Design

الواجهات الخرسانية والتي يتم استخداماها بكثرة في جميع أنحاء العالم وذلك لقدرتها على مقاومة تقلبات الجو والأمطار والثلج وكذلك قدرتها على مقاومة الزلازل والأعاصير بسبب ثقل حجمها، كما أنها ذات شكل تقليدي يتم اتباعه في الكثير من الدول حول العالم.

4- الواجهات الصخرية أقدم الواجهات المنزلية

Brick and Stone Cottage , Christopher Architecture & Interiors Christopher Architecture & Interiors منازل
Christopher Architecture &amp; Interiors

Christopher Architecture & Interiors
Christopher Architecture &amp; Interiors
Christopher Architecture & Interiors

تعتبر الواجهات الصخرية المصنوعة من الطوب الحراري باختلاف أشكاله وأنواعه وألوانه من الواجهات الأنيقة التي يتم اختيارها وتصميمها في أكبر المباني وأكثرها جمالًا وأناقة سواء في المنازل وغيرها، وتُعتبر تلك الواجهة الصخرية من أقدم الواجهات المتبعة منذ بداية بناء الأكواخ الصخرية قديمًا.

5- الدمج بين الخامات المختلفةفي الواجهة .. أناقة وجمال بلا حدود

Award Winning Winslow Project, Futurian Systems Futurian Systems منازل
Futurian Systems

Futurian Systems
Futurian Systems
Futurian Systems

لا شك أن المنزل ذو الواجهة المختلطة والمكونة من امتزاج الخشب مع الخرسانة والأحجار وكذلك الزجاج من أكثر الواجهات الجوهرية الجميلة والأنيقة والتي تعكس مظهرًا جميلًا غاية في الروعة.

6- الطوب الاحمر.. لواجهة مشرقة وجميلة

용산구 후암동 프로젝트, tuneplanning tuneplanning منازل
tuneplanning

tuneplanning
tuneplanning
tuneplanning

هناك الكثير من الأشخاص يفضلون اختيار واجهة المنزل المصنوعة من الطوب الاحمر والتي تعطي مظهرًا مشرقًا للمنزل.

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7- الواجهات المصنوعة من أغصان الأشجار.. أكثر ما يميز منازل تايلاند

한국전통 목조건축 '대목장' 너와집, 한국인테리어 (주)명인건설 한국인테리어 (주)명인건설 منازل
한국인테리어 (주)명인건설

한국인테리어 (주)명인건설
한국인테리어 (주)명인건설
한국인테리어 (주)명인건설

الواجهات المصنوعة من أغصان الأشجار وتلك النوعية من واجهات المنازل يتم بنائها وتكوينها باستخدام الأحجام المختلفة من أغصان الأشجار التي يتم تثبيتها بجانب بعضها البعض باستخدام المسامير وغيرها وتلك الواجهات توجد بكثرة في تايلاند وماليزا وأندونسيا.

8- الواجهات المعدنية لمواجهة الأمطار والثلوج

A-744, M/s ARCADIAM Associates Architects M/s ARCADIAM Associates Architects منازل
M/s ARCADIAM Associates Architects

M/s ARCADIAM Associates Architects
M/s ARCADIAM Associates Architects
M/s ARCADIAM Associates Architects

الواجهة المعدنية والتي يتم استخدامها بكثرة في الدول التي تعاني من كثرة هطول الأمطار والثلوج وذلك لقدرة الواجهات المعدنية على جعل مياة الأمطار تنزلق إلى أسفل المنزل دون تكوينها وتكدسها على سطح المنزل.

أجدد صيحات التصميم الداخلي لعام 2018

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