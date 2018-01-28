8 صور لواجهات منازل غير عادية

من الطبيعي أنه عند اختيار واجهة المنزل أن تقع في حيرة كبيرة لأنها تتحكم بشكل كبير في مدى جمال المنزل وأناقته. مع التطور الكبير والدائم في مجال الديكورات، ظهرت العديد من الواجهات المختلفة في الشكل والمضمون وخامات الصنع وذلك حتى تناسب جميع الأذواق، كما أن خامات صنع واجهات المنازل يتم اختيارها ايضًا بناءًا على البيئة وعوامل الجو.

فمثلًا إذا كان المنزل يقع في مكان كثير العواصف والرياح والأعاصير، يجب أن يكون اختيار واجهة المنزل مصنوعة من خامات ثقيلة في الوزن والحجم لتتحمل تقلبات الجو والمناخ وكذلك إذا كان موقع المنزل في مناخ ذو حرارة مرتفعة، يجب أن تكون واجهة المنزل مصنوعة من الخشب العازل وذلك لأن الواجهات المصنوعة من الحديد تحتفظ بالحرارة مما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المنزل.