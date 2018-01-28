8 صور لواجهات منازل غير عادية

من الطبيعي أنه عند اختيار واجهة المنزل أن تقع في حيرة كبيرة لأنها تتحكم بشكل كبير في مدى جمال المنزل وأناقته. مع التطور الكبير والدائم في مجال الديكورات، ظهرت العديد من الواجهات المختلفة في الشكل والمضمون وخامات الصنع وذلك حتى تناسب جميع الأذواق، كما أن خامات صنع واجهات المنازل يتم اختيارها ايضًا بناءًا على البيئة وعوامل الجو.
فمثلًا إذا كان المنزل يقع في مكان كثير العواصف والرياح والأعاصير، يجب أن يكون اختيار واجهة المنزل مصنوعة من خامات ثقيلة في الوزن والحجم لتتحمل تقلبات الجو والمناخ وكذلك إذا كان موقع المنزل في مناخ ذو حرارة مرتفعة، يجب أن تكون واجهة المنزل مصنوعة من الخشب العازل وذلك لأن الواجهات المصنوعة من الحديد تحتفظ بالحرارة مما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير داخل المنزل.
المنزل ذو الواجهة الخشبية من أكثر المنازل التي تحمل طلة رومانسية وهادئة ودافئة نظرًا لطبيعة الخشب التي يميل إليها محبي الهدوء والسكون لذلك تُعتبر الواجهة الخشبية للمنازل من أكثر الواجهات التي يتم استخدامها في دول أوروبا وغيرها نظرًا لقلة تكلفتها وسهولة صيانتها.
الواجهات الزجاجية والتي يتم تصميمها في المنازل الخاصة والتي يكون فيها المنزل يحتوي على حديقة ذات مساحة كبيرة أمام المنزل وذلك لترك مساحة جيدة بين المنازل وبعضها البعض وتكون تلك المنازل مكشوفة بشكل كبير لذلك يتم استخدام خامات ثقيلة من الستائر للتغطية.
الواجهات الخرسانية والتي يتم استخداماها بكثرة في جميع أنحاء العالم وذلك لقدرتها على مقاومة تقلبات الجو والأمطار والثلج وكذلك قدرتها على مقاومة الزلازل والأعاصير بسبب ثقل حجمها، كما أنها ذات شكل تقليدي يتم اتباعه في الكثير من الدول حول العالم.
تعتبر الواجهات الصخرية المصنوعة من الطوب الحراري باختلاف أشكاله وأنواعه وألوانه من الواجهات الأنيقة التي يتم اختيارها وتصميمها في أكبر المباني وأكثرها جمالًا وأناقة سواء في المنازل وغيرها، وتُعتبر تلك الواجهة الصخرية من أقدم الواجهات المتبعة منذ بداية بناء الأكواخ الصخرية قديمًا.
لا شك أن المنزل ذو الواجهة المختلطة والمكونة من امتزاج الخشب مع الخرسانة والأحجار وكذلك الزجاج من أكثر الواجهات الجوهرية الجميلة والأنيقة والتي تعكس مظهرًا جميلًا غاية في الروعة.
هناك الكثير من الأشخاص يفضلون اختيار واجهة المنزل المصنوعة من الطوب الاحمر والتي تعطي مظهرًا مشرقًا للمنزل.
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الواجهات المصنوعة من أغصان الأشجار وتلك النوعية من واجهات المنازل يتم بنائها وتكوينها باستخدام الأحجام المختلفة من أغصان الأشجار التي يتم تثبيتها بجانب بعضها البعض باستخدام المسامير وغيرها وتلك الواجهات توجد بكثرة في تايلاند وماليزا وأندونسيا.
الواجهة المعدنية والتي يتم استخدامها بكثرة في الدول التي تعاني من كثرة هطول الأمطار والثلوج وذلك لقدرة الواجهات المعدنية على جعل مياة الأمطار تنزلق إلى أسفل المنزل دون تكوينها وتكدسها على سطح المنزل.