7 تصميمات لرأس السرير.. ستقع في حبها

أصبح اللوح الأمامي عنصرا أساسيا في التصميم الداخلي لغرفة النوم. حيث يمكنك من خلال اختيار تصميم فريد للوح الأمامي، تعظيم الغرفة، أيا كان أسلوبها، واختيار نقطة مركزية مثيرة للإعجاب، وخلاقة، حيث يمكنك جذب الأنظار سواء من خلال الحجم أوالشكل أو اللون.
في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 7 تصميمات مميزة، قادرة على تلبية الأذواق الأكثر تنوعا. تأمل تصميمات خبرائنا المحترفين، لتحصل على مصدر إلهام!
من المهم أن يكون السرير لديه اللوح الأمامي الصلبة. اللوح الأمامي لديه وظيفة توفير الحماية والأمن للسماح للنوم السلمي ولكن يمكن أيضا تملي أسلوب الغرفة، وتوفير مبادئ توجيهية لجميع الأثاث.
في هذه الغرفة يتم إدراج اللوح الأمامي الخشبي في العطلة المصنوعة في جدار الحجر وهي نفس المادة المستخدمة في إطار السرير، لتغطية الأرض والسقف.
عن طريق اختيار اللوح الأمامي الذي يمتد إلى السقف سوف تحصل عللى بطل الرواية الحقيقي من غرفة النوم. في المثال الذي يظهر في الصورة، والرأس هو النقطة المحورية للغرفة، ويعطي عمق ويجعل الغرفة تظهر على نطاق أوسع وأطول. المرآة تساعد على إبراز هذا الشعور.
يبرز اللوح الأمامي السرير ويحدد الموضوع الزخرفي لغرفة النوم، كما يحمي الجدار. فنغ شوي، الفلسفة الصينية القديمة، يدعي أن السرير بلا رأس ينقل شعور غير سارة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار.
السرير هو العنصر الذي يأخذ مساحة أكبر في الغرفة، وينبغي أن تتميز بأسلوب فريد من نوعه يسلط الضوء عليه. لتحقيق هذا، لا تخافوا لاختيار لون مشرق وباهظة مثل واحد نراه في الصورة.
حتى الآن رأينا رؤس السرائر التي تتطور في الارتفاع. الآن نعرض لكم بيئة مختلفة، حيث يتميز اللوح الأمامي بعرضه، ويستخدم كخلفية للجدار خلف السرير. في هذه الحالة، تم اختيار البني الداكن كما الشوكولاته.. أنيق ويعطي الدفء ويجعل غرفة النوم مريحة.
إذا اخترت لوح رأس ملون جدا فمن المناسب، اختيار بقية الأثاث والعناصر الزخرفية بنغمات محايدة حتى لا ينقل شعور غير سار من الارتباك.
لأن بعض منا لا يملك القدر الكافي من المال لاختيار لوح أمامي بمواد ثمية وإطلالة فاخرة، لا يجب أن تكون جميع التصميمات مكلفة، وهنا هي واحدة من التصميمات الجميلة كما أنها رخيصة. في هذه الحالة، تم استخدام اثنين من الأبواب الخشبية القديمة. ولكن إذا كنت تفضل يمكنك أيضا رسمهم أو طلائهم، ويمكنك أيضًا الإبداع في تقسيمهم إلى مجموعة أشكار مختلفة ربما 3 مثلثات، أو 4 مربعات، أو 3 مستطيلات.
في تصميم غرفة النوم هذه، اختير اللوح الأمامي للسرير ليجمع بين النمط الكلاسيكي والريفي. النمط الكلاسيكي الذي نراه في الجزء الأوسط المبطن بلون بيج داكن، مع نهاية مزينة تأخذه إلى النمط الريفي في الإطار الخشبي الذي يظهر بفخر علامات الوقت ويبدو بمظهر طبيعي جذاب.
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