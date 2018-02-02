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7 تصميمات لرأس السرير.. ستقع في حبها

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
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أصبح اللوح الأمامي عنصرا أساسيا في التصميم الداخلي لغرفة النوم. حيث يمكنك من خلال اختيار تصميم فريد للوح الأمامي، تعظيم الغرفة، أيا كان أسلوبها، واختيار نقطة مركزية مثيرة للإعجاب، وخلاقة، حيث يمكنك جذب الأنظار سواء من خلال الحجم أوالشكل أو اللون.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 7 تصميمات مميزة، قادرة على تلبية الأذواق الأكثر تنوعا. تأمل تصميمات خبرائنا المحترفين، لتحصل على مصدر إلهام!

1. بنية صلبة

Bielsko-Biała, dom - 230m2, razoo-architekci razoo-architekci غرفة نوم
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

من المهم أن يكون السرير لديه اللوح الأمامي الصلبة. اللوح الأمامي لديه وظيفة توفير الحماية والأمن للسماح للنوم السلمي ولكن يمكن أيضا تملي أسلوب الغرفة، وتوفير مبادئ توجيهية لجميع الأثاث.

في هذه الغرفة يتم إدراج اللوح الأمامي الخشبي في العطلة المصنوعة في جدار الحجر وهي نفس المادة المستخدمة في إطار السرير، لتغطية الأرض والسقف.

2. النقطة المحورية لغرفة النوم

Квартира в ЖК "Микрогород в лесу", Архитектурное бюро "Золотые головы" Архитектурное бюро 'Золотые головы' BedroomBeds & headboards
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>

Архитектурное бюро "Золотые головы"
Архитектурное бюро <q>Золотые головы</q>
Архитектурное бюро "Золотые головы"

عن طريق اختيار اللوح الأمامي الذي يمتد إلى السقف سوف تحصل عللى بطل الرواية الحقيقي من غرفة النوم. في المثال الذي يظهر في الصورة، والرأس هو النقطة المحورية للغرفة، ويعطي عمق ويجعل الغرفة تظهر على نطاق أوسع وأطول. المرآة تساعد على إبراز هذا الشعور.

3. أهمية اللوح الأمامي للسرير

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Purple/Violet
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

يبرز اللوح الأمامي السرير ويحدد الموضوع الزخرفي لغرفة النوم، كما يحمي الجدار. فنغ شوي، الفلسفة الصينية القديمة، يدعي أن السرير بلا رأس ينقل شعور غير سارة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار.

4. إنشاء التناقضات

deep buttoned headboard Style Within غرفة نوم Blue velvet headboard,teal blue fabrics,yellow bombe bedside,touch table lamp,pink cushions,neutral bedlinen,grey bedroom,fabric headboard
Style Within

deep buttoned headboard

Style Within
Style Within
Style Within

السرير هو العنصر الذي يأخذ مساحة أكبر في الغرفة، وينبغي أن تتميز بأسلوب فريد من نوعه يسلط الضوء عليه. لتحقيق هذا، لا تخافوا لاختيار لون مشرق وباهظة مثل واحد نراه في الصورة.

5. تمديد العرض

Moderne villa Noord Holland: strak van buiten, warm van binnen!, choc studio interieur choc studio interieur غرفة نوم
choc studio interieur

choc studio interieur
choc studio interieur
choc studio interieur

حتى الآن رأينا رؤس السرائر التي تتطور في الارتفاع. الآن نعرض لكم بيئة مختلفة، حيث يتميز اللوح الأمامي بعرضه، ويستخدم كخلفية للجدار خلف السرير. في هذه الحالة، تم اختيار البني الداكن كما الشوكولاته.. أنيق ويعطي الدفء ويجعل غرفة النوم مريحة.

إذا اخترت لوح رأس ملون جدا فمن المناسب، اختيار بقية الأثاث والعناصر الزخرفية بنغمات محايدة حتى لا ينقل شعور غير سار من الارتباك.

6. إعادة التدوير

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomBeds & headboards خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

لأن بعض منا لا يملك القدر الكافي من المال لاختيار لوح أمامي بمواد ثمية وإطلالة فاخرة، لا يجب أن تكون جميع التصميمات مكلفة، وهنا هي واحدة من التصميمات الجميلة كما أنها رخيصة. في هذه الحالة، تم استخدام اثنين من الأبواب الخشبية القديمة. ولكن إذا كنت تفضل يمكنك أيضا رسمهم أو طلائهم، ويمكنك أيضًا الإبداع في تقسيمهم إلى مجموعة أشكار مختلفة ربما 3 مثلثات، أو 4 مربعات، أو 3 مستطيلات.

7. لمسة عتيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

في تصميم غرفة النوم هذه، اختير اللوح الأمامي للسرير ليجمع بين النمط الكلاسيكي والريفي. النمط الكلاسيكي الذي نراه في الجزء الأوسط المبطن بلون بيج داكن، مع نهاية مزينة تأخذه إلى النمط الريفي في الإطار الخشبي الذي يظهر بفخر علامات الوقت ويبدو بمظهر طبيعي جذاب.

لمزيد من التصميمات والنصائح الديكورية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات لغرف نوم كلاسيكية كما القصور!

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