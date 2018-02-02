7 تصميمات لرأس السرير.. ستقع في حبها

أصبح اللوح الأمامي عنصرا أساسيا في التصميم الداخلي لغرفة النوم. حيث يمكنك من خلال اختيار تصميم فريد للوح الأمامي، تعظيم الغرفة، أيا كان أسلوبها، واختيار نقطة مركزية مثيرة للإعجاب، وخلاقة، حيث يمكنك جذب الأنظار سواء من خلال الحجم أوالشكل أو اللون.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 7 تصميمات مميزة، قادرة على تلبية الأذواق الأكثر تنوعا. تأمل تصميمات خبرائنا المحترفين، لتحصل على مصدر إلهام!