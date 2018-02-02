كيف تحول حمامك الصغير إلى فندق 5 نجوم؟

بشكل عام، الحمام هو أحد غرف المنزل مع وظائف محددة، والذي ننسى في تصميمه مفهوم تفرد البيئة. إذ نعمل بجد من أجل تصميم بقية البيئات لضمان أنها ليست مملة وتتمتع بالأناقة، بينما نجد الأمر صعبًا فيما يتعلق بتصميم الحمام؛ لوجود قيود الرطوبة وهذه الأجزاء القياسية المحددة جدا.

إلا أن ذلك لا يعني أن تضع الخيال جانبًا، فمازالت هناك إمكانية الحصول على الفضاء الإبداعي، دون فقد أي من الوظيفية والمتعة. إذا كنت تشعر بالارتباك قليلا ولا تعرف من أين تبدأ، فقد أتينا لك في مقال اليوم من هوميفاي، بنماذج رائعة من أعمال خبراء تصميم الحمام لإلهامك. شاهدهم معنا!