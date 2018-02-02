كيف تحول حمامك الصغير إلى فندق 5 نجوم؟

بشكل عام، الحمام هو أحد غرف المنزل مع وظائف محددة، والذي ننسى في تصميمه مفهوم تفرد البيئة. إذ نعمل بجد من أجل تصميم بقية البيئات لضمان أنها ليست مملة وتتمتع بالأناقة، بينما نجد الأمر صعبًا فيما يتعلق بتصميم الحمام؛ لوجود قيود الرطوبة وهذه الأجزاء القياسية المحددة جدا.
إلا أن ذلك لا يعني أن تضع الخيال جانبًا، فمازالت هناك إمكانية الحصول على الفضاء الإبداعي، دون فقد أي من الوظيفية والمتعة. إذا كنت تشعر بالارتباك قليلا ولا تعرف من أين تبدأ، فقد أتينا لك في مقال اليوم من هوميفاي، بنماذج رائعة من أعمال خبراء تصميم الحمام لإلهامك. شاهدهم معنا!
بالنسبة لأولئك المحظوظين بما فيه الكفاية لبناء منازلهم في مكان مع المناخ الاستوائي، فإننا ننصح بعدم تفويت الفرصة للحصول على حمام في الهواء الطلق. ولماذا لا، يمكنك تحويل هذه المساحة إلى حديقة صغيرة تطل على حمامك. ميزة هذا الحمام هو بلا شك وجهة نظر جميلة والضوء الطبيعي الذي يرشح من خلال الجدار الزجاجي.
واحدة من أسهل الطرق لإعطاء لمسة الأصلي للحمام هو إدراج مرآة يدوية الصنع كبيرة بدلا من واحدة من تلك التي شاهدتها ومراجعتها. إذا أضفنا بعض المزهريات (ربما مع الزهور المجففة لذيذة وعملية داخل)، وحاويات الصابون الأنيقة، واحد أو أكثر من الأثاث الخوص العتيقة تحت بالوعة، كما هو الحال في هذه الصورة، ونحن قد خلقت دون جهد كبير واحد والترحيب والوظيفية الفضاء، وذلك بفضل نقاط الدعم الجديدة.
هذا العنصر الخشبي، لذلك الخام و ريفي، يولد تباين لطيف جدا مع المرآة و بلاط الموزاييك. تخلق النباتات خطابا من الاتساق والاستمرارية مع اختيار عنصر طبيعي، مثل الخشب، بالإضافة إلى دمج الصفاء العضوي الذي تعطىه القطعة الرئيسية لهذا الحمام، الحوض.
مغسلة هذا الحوض هي قطعة نادرة جدا. ويرافق القطع الخام عناصر أكثر تقليدية، مثل السحلية أو أناقة كرسي خشبي وتصنيع المرآة. ومن الجدير بالذكر أن الخشب هو حل الأثاث الذي يجلب دائما الدفء، وخاصة في تلك الأجواء الباردة قليلا.
هناك المزيد من البهجة تأثيث وحماية الحل لجدران الحمام هو استخدام واحد أو أكثر من أنواع مختلفة من البلاط. عند إنشاء مطابقة، من المهم جدا للبحث عن التباين غير المفرط الذي يجعلها مكملة؛ في حالة أخرى، فإن النتيجة قد تبدو غريبة وغير ممتعة حقا.
بعض المساحات، مثل الحمام، هي المفضلة دائما من خلال وجود الأشكال المنحنية. هذا هو المفهوم الذي أدى إلى إضافة كبيرة مرآة خلفية مستديرة في هذا الحمام. إلى ذلك، تم مطابقة بالوعة والعديد من الملحقات، والتي نرى فيها غلبة الخطوط المنحنية.
لمزيد من الأفكار وتصميمات الحمامات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 أفكار لمغسلة مثالية في حمام صغير