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كيف تحول حمامك الصغير إلى فندق 5 نجوم؟

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
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بشكل عام، الحمام هو أحد غرف المنزل مع وظائف محددة، والذي ننسى في  تصميمه مفهوم تفرد البيئة. إذ نعمل بجد من أجل تصميم بقية البيئات لضمان أنها ليست مملة وتتمتع بالأناقة، بينما نجد الأمر صعبًا فيما يتعلق بتصميم الحمام؛ لوجود قيود الرطوبة وهذه الأجزاء القياسية المحددة جدا.

إلا أن ذلك لا يعني أن تضع الخيال جانبًا، فمازالت هناك إمكانية  الحصول على الفضاء الإبداعي، دون فقد أي من الوظيفية والمتعة. إذا كنت تشعر بالارتباك قليلا ولا تعرف من أين تبدأ، فقد أتينا لك في مقال اليوم من هوميفاي، بنماذج رائعة من أعمال خبراء تصميم الحمام لإلهامك. شاهدهم معنا!

حديقة في الهواء الطلق وحوض استحمام

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates حمام
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

بالنسبة لأولئك المحظوظين بما فيه الكفاية لبناء منازلهم في مكان مع المناخ الاستوائي، فإننا ننصح بعدم تفويت الفرصة للحصول على حمام في الهواء الطلق. ولماذا لا، يمكنك تحويل هذه المساحة إلى حديقة صغيرة تطل على حمامك. ميزة هذا الحمام هو بلا شك وجهة نظر جميلة والضوء الطبيعي الذي يرشح من خلال الجدار الزجاجي.

الملحقات الخاصة

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

واحدة من أسهل الطرق لإعطاء لمسة الأصلي للحمام هو إدراج مرآة يدوية الصنع كبيرة بدلا من واحدة من تلك التي شاهدتها ومراجعتها. إذا أضفنا بعض المزهريات (ربما مع الزهور المجففة لذيذة وعملية داخل)، وحاويات الصابون الأنيقة، واحد أو أكثر من الأثاث الخوص العتيقة تحت بالوعة، كما هو الحال في هذه الصورة، ونحن قد خلقت دون جهد كبير واحد والترحيب والوظيفية الفضاء، وذلك بفضل نقاط الدعم الجديدة.

مغسلة خشبية

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados حمام
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

هذا العنصر الخشبي، لذلك الخام و ريفي، يولد تباين لطيف جدا مع المرآة و بلاط الموزاييك. تخلق النباتات خطابا من الاتساق والاستمرارية مع اختيار عنصر طبيعي، مثل الخشب، بالإضافة إلى دمج الصفاء العضوي الذي تعطىه القطعة الرئيسية لهذا الحمام، الحوض.

حوض حجري

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

مغسلة هذا الحوض هي قطعة نادرة جدا. ويرافق القطع الخام عناصر أكثر تقليدية، مثل السحلية أو أناقة كرسي خشبي وتصنيع المرآة. ومن الجدير بالذكر أن الخشب هو حل الأثاث الذي يجلب دائما الدفء، وخاصة في تلك الأجواء الباردة قليلا.

بلاط منقوش

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هناك المزيد من البهجة تأثيث وحماية الحل لجدران الحمام هو استخدام واحد أو أكثر من أنواع مختلفة من البلاط. عند إنشاء مطابقة، من المهم جدا للبحث عن التباين غير المفرط الذي يجعلها مكملة؛ في حالة أخرى، فإن النتيجة قد تبدو غريبة وغير ممتعة حقا.

مرآة ضخمة

GRATTACIELO, RCRD Studio RCRD Studio حمام
RCRD Studio

RCRD Studio
RCRD Studio
RCRD Studio

بعض المساحات، مثل الحمام، هي المفضلة دائما من خلال وجود الأشكال المنحنية. هذا هو المفهوم الذي أدى إلى إضافة كبيرة مرآة خلفية مستديرة في هذا الحمام. إلى ذلك، تم مطابقة بالوعة والعديد من الملحقات، والتي نرى فيها غلبة الخطوط المنحنية.

لمزيد من الأفكار وتصميمات الحمامات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، 7 أفكار لمغسلة مثالية في حمام صغير

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