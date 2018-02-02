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فن تقسيم المساحات في شقة صغيرة مدمجة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
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المنازل الصغيرة المدمجة هي سمة معاصرة لوقتنا الحالي، ومع ظهورها وانتشارها، أصبحت هناك حاجة ملحة لابتكار الكثير من الأفكار الابداعية للتغلب على مشكلة ضيق المساحة وخاصة في الغرف الحيوية.

في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاكرتنا في جولة ملهمة بين أرجاء منزل عصري أنيق، يتمتع بمساحة صغيرة للغاية، أمكن من خلال الإبداع التصميم تحويله إلى منزل وظيفي يتمتع بقدر مثالي من الأناقة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من لمسات خبرائنا المحترفين!

تقسيم بارع مع سيطرة الأبيض

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura مطبخ
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

مدخل المنزل يقودنا إلى مساحة قسمت ببراعة إلى منطقة معيشة ومطبخ، مع فاصل جداري كامل يمنح كل منهما الخصوصية والاستقلالية دون الشعور بالاختناق أو صغر المساحة وذلك بفضل اختيار سيطرة الأبيض المشرق على الجدران والأسقف، فيما يمكننا التأكيد على الإشراقة القوية للمنزل بأكمله.

مدخل منيمالي بسيط

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

يمكننا أن نتعرف على التصميم الداخلي للمنزل في لمحة سريعة على المدخل الذي يبدو بوضح أنه قد صمم على النمط المنيمالي البسيط مع ذوق كلاسيكي راقي، وخيارات أنيقة لنغمات محايدة واثنين من قطع الأثاث الوظيفية.

غرفة معيشة مريحة ومُشرقة

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة المعيشة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

غرفة المعيشة تتمتع بأجواء مريحة ودافئة، على الرغم من صغر مساحتها، إلا أن الضوء الطبيعي الذي يغمرها بكثافة، يعمل جنبا إلى جنب مع اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، ليمنحها اتساعًا بصريًا يجعلها تبدو ضعف المساحة الحقيقية. وضعت أريكة وحيدة كبيرة مع كرسي بذراعين، فيما اختيرا مع لونين مختلفين يتماشيان تماما مع النغمات اللونية في قطعة السجاد، لتحصل في النهاية على معزوفة لونية متسقة في الغرفة بأكملها.

تصميم خطي على الجانبين

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura مطبخ
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

صمم المطبخ تصميم خطي على الجانبين، بما يتيح توفير أكبر قدر من الضفاء في المنتصف للمرور والحركة بأريحية أثناء إعداد وطهي الطعام. الوحدات المبنية في الجدار مع التجهيزات التي تسهل الحصول على منضدة إضافية وقت الحاجة، ودمج الثلاجة داخل الوحدات ، يوفر الكثير من المساحة داخل هذا المطبخ الصغير.

دمج أجهزة المطبخ في الخزائن

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura مطبخ
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

دمج الموقد واجهزة المطبخ في الخزانات يوفر الكثير من المساحة ويمنحه مظهرا عصريا احترافيا. تعليق الأدوات على الجدار يبدو حل مثالي لجعله مرتبا دائما ولسهولة الوصل إليهم عند الطهي.

دمج غرفة السفرة مع غرفة المعيشة

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة السفرة
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

ننتقل إلى غرفة السفرة بجانب غرفة المعيشة مباشرة، حيث تم دمجهما في مساحة مفتوحة، لنجدها تتمتع بتصميم بسيط يتناسب مع أجواء الشقة، وقد تزينت الكراسي بخطوط حمراء تبرز إشراقة الأبيض وتثضفي لمسة لونية حيوية. المكتبة أمامنا تفصل بين مدخل الشقة وأجزائنا وتمنح غرفة السفرة الخصوصية المطلوبة.

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غرفة نوم متسعة بصريا

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة نوم
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

غرفة النوم لا تقل في درجة الابداع والابتكار للاحتفاظ باكبر قدر من الفضاء البصري في مساحة صغيرة للغاية، يمكننا ملاحظة بالتة النغمات الفاتحة من الأبيض والسيموني، مع مفروشات بلون أرجواني فاتح لإضفاء لمسة لونية منعشة. الغضاءة من الأدوات الفعالة في رسم الحدود المكانية بصريًا ومنحها اتساعا وهميًا. تأمل انعكاس الإضاءت الجانبة في السقف وكيف تضفي أجواء رومانسية هادئة على تلك الغرفة!

خزانة مدمجة للتلفاز وأخرى خفية للملابس

GPG - 2015 - Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura غرفة نوم
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

استغل الجدار المقابل للسرير لتصميم خزانة مدمجة تتضمن التلفاز ورف لترتيب قطع الديكور الصغيرة، كما أنها تضمنت التكييف في أعلى نقطة قريبة من السقف. أما الجدار المجاور، فقد خصص لتصميم خزانة ملابس خفية مع أبواب منزلقة، للحفاظ على الاتساع البصري.

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