فن تقسيم المساحات في شقة صغيرة مدمجة

المنازل الصغيرة المدمجة هي سمة معاصرة لوقتنا الحالي، ومع ظهورها وانتشارها، أصبحت هناك حاجة ملحة لابتكار الكثير من الأفكار الابداعية للتغلب على مشكلة ضيق المساحة وخاصة في الغرف الحيوية.
في مقال اليوم من هوميفاي، ندعوكم لمشاكرتنا في جولة ملهمة بين أرجاء منزل عصري أنيق، يتمتع بمساحة صغيرة للغاية، أمكن من خلال الإبداع التصميم تحويله إلى منزل وظيفي يتمتع بقدر مثالي من الأناقة. شاركونا جولتنا واستمدوا إلهامكم من لمسات خبرائنا المحترفين!
مدخل المنزل يقودنا إلى مساحة قسمت ببراعة إلى منطقة معيشة ومطبخ، مع فاصل جداري كامل يمنح كل منهما الخصوصية والاستقلالية دون الشعور بالاختناق أو صغر المساحة وذلك بفضل اختيار سيطرة الأبيض المشرق على الجدران والأسقف، فيما يمكننا التأكيد على الإشراقة القوية للمنزل بأكمله.
يمكننا أن نتعرف على التصميم الداخلي للمنزل في لمحة سريعة على المدخل الذي يبدو بوضح أنه قد صمم على النمط المنيمالي البسيط مع ذوق كلاسيكي راقي، وخيارات أنيقة لنغمات محايدة واثنين من قطع الأثاث الوظيفية.
غرفة المعيشة تتمتع بأجواء مريحة ودافئة، على الرغم من صغر مساحتها، إلا أن الضوء الطبيعي الذي يغمرها بكثافة، يعمل جنبا إلى جنب مع اللون الأبيض المسيطر على الجدران والسقف، ليمنحها اتساعًا بصريًا يجعلها تبدو ضعف المساحة الحقيقية. وضعت أريكة وحيدة كبيرة مع كرسي بذراعين، فيما اختيرا مع لونين مختلفين يتماشيان تماما مع النغمات اللونية في قطعة السجاد، لتحصل في النهاية على معزوفة لونية متسقة في الغرفة بأكملها.
صمم المطبخ تصميم خطي على الجانبين، بما يتيح توفير أكبر قدر من الضفاء في المنتصف للمرور والحركة بأريحية أثناء إعداد وطهي الطعام. الوحدات المبنية في الجدار مع التجهيزات التي تسهل الحصول على منضدة إضافية وقت الحاجة، ودمج الثلاجة داخل الوحدات ، يوفر الكثير من المساحة داخل هذا المطبخ الصغير.
دمج الموقد واجهزة المطبخ في الخزانات يوفر الكثير من المساحة ويمنحه مظهرا عصريا احترافيا. تعليق الأدوات على الجدار يبدو حل مثالي لجعله مرتبا دائما ولسهولة الوصل إليهم عند الطهي.
ننتقل إلى غرفة السفرة بجانب غرفة المعيشة مباشرة، حيث تم دمجهما في مساحة مفتوحة، لنجدها تتمتع بتصميم بسيط يتناسب مع أجواء الشقة، وقد تزينت الكراسي بخطوط حمراء تبرز إشراقة الأبيض وتثضفي لمسة لونية حيوية. المكتبة أمامنا تفصل بين مدخل الشقة وأجزائنا وتمنح غرفة السفرة الخصوصية المطلوبة.
غرفة النوم لا تقل في درجة الابداع والابتكار للاحتفاظ باكبر قدر من الفضاء البصري في مساحة صغيرة للغاية، يمكننا ملاحظة بالتة النغمات الفاتحة من الأبيض والسيموني، مع مفروشات بلون أرجواني فاتح لإضفاء لمسة لونية منعشة. الغضاءة من الأدوات الفعالة في رسم الحدود المكانية بصريًا ومنحها اتساعا وهميًا. تأمل انعكاس الإضاءت الجانبة في السقف وكيف تضفي أجواء رومانسية هادئة على تلك الغرفة!
استغل الجدار المقابل للسرير لتصميم خزانة مدمجة تتضمن التلفاز ورف لترتيب قطع الديكور الصغيرة، كما أنها تضمنت التكييف في أعلى نقطة قريبة من السقف. أما الجدار المجاور، فقد خصص لتصميم خزانة ملابس خفية مع أبواب منزلقة، للحفاظ على الاتساع البصري.
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